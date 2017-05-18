Аукцион для субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения Договора на закупку неисключительных прав на факс-сервер Smartphone Voice Fax Server v.5.4

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705056665 Уникальный номер закупки 13352 Номер закупки Наименование закупки Аукцион для субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения Договора на закупку неисключительных прав на факс-сервер Smartphone Voice Fax Server v.5.4 Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

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