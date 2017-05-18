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Номер извещения
31705056712
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работы по экспертизе промышленной безопасности кранов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.04.2017 10:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
Почтовый адрес
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
Контактный телефон
+7 846 228-97-39
Факс
+7 846 992-65-18
Адрес электронной почты
zakupki@samspace.ru
Ф.И.О. контактного лица
Аношкин Павел Анатольевич
Место рассмотрения предложений
443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Экспертиза промышленной безопасности кранов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2017 10:00 GMT +318.05.2017 10:0018.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705056712Дата и время окончания срока приема заявок Экспертиза промышленной безопасности кранов443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2017 10:0018.05.2017 10:0018.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705056712Дата и время вскрытия заявок Экспертиза промышленной безопасности кранов443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Подведение итогов не позднее
01.06.2017 10:0001.06.2017 10:0001.06.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705056712Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности кранов443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Экспертиза промышленной безопасности кранов
Начальная цена
979 933,35
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
48 996,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в Документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Указано в Документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РКЦ ПРОГРЕСС
Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
33.12.15
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 41
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