Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: 100,00 % оплата в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента поставки товара на склад Заказчика с предоставлением отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная), проверки комплектности и качества и/или проведения входного контроля полученного товара Заказчиком. Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента подписания договора уполномоченными представителями сторон.