Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Покупатель осуществляет оплату Товара в течение 10 (десяти) банковских дней с момента приемки Товара и получения Покупателем надлежаще оформленных Поставщиком счетов-фактур и товарных накладных (ТОРГ-12) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. В случае приемки товара с расхождениями в количестве и внесения изменений в документ (вычерки), указанный срок исчисляется с даты поступления исправленных отгрузочных документов (ТОРГ - 12 и счет - фактуры).