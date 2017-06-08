Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Сроки и порядок оплаты: в течение 30 календарных дней с момента выполнения Работ и оказания услуг по настоящему договору на основании следующих документов:  счет на оплату,  счет-фактура,  акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Сторонами,  __ экземпляра проектной документации,  ___экземпляров результата инженерных изысканий (трассировки линейных сооружений/результатов съемки подземных коммуникаций и сооружений/инженерно-топографических планов/______________________/______________________/___________),  положительное заключение государственной/негосударственной экспертизы в отношении проектной документации/результата инженерных изысканий,  положительное заключение внутренней экспертизы (согласно процедуре управления проектированием объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта ГК «РОСВОДОКАНАЛ»). Условия оказания услуг: Оказать услуги в соответствии с техническим заданием (Приложения № 1 к Закупочной документации). Срок оказания услуг: Не более 195 календарных дней c момента подписания договора.