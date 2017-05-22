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Номер извещения
31705057156
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка комплектов запасных частей для насосов Flygt NT 3153.181 HT
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.04.2017 11:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
Почтовый адрес
i.belov@rosvodokanal.ru
Контактный телефон
+7 3852 50-07-82
Факс
+7 3852 50-06-93
Адрес электронной почты
mvv@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малышев Василий Васильевич
Место рассмотрения предложений
г. Барнаул, пр-кт Калинина, 116
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Базовый комплект запчастей к насосному агрегату FLYGT 3153.181-453 нт с рабочим колесом
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2017 10:00 GMT +322.05.2017 10:0022.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705057156Дата и время окончания срока приема заявок Базовый комплект запчастей к насосному агрегату FLYGT 3153.181-453 нт с рабочим колесомг. Барнаул, пр-кт Калинина, 116
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2017 10:0022.05.2017 10:0022.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705057156Дата и время вскрытия заявок Базовый комплект запчастей к насосному агрегату FLYGT 3153.181-453 нт с рабочим колесомг. Барнаул, пр-кт Калинина, 116
Подведение итогов не позднее
22.06.2017 08:0022.06.2017 08:0022.06.2017 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705057156Подведение итогов не позднее Базовый комплект запчастей к насосному агрегату FLYGT 3153.181-453 нт с рабочим колесомг. Барнаул, пр-кт Калинина, 116
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Базовый комплект запчастей к насосному агрегату FLYGT 3153.181-453 нт с рабочим колесом
Начальная цена
375 887,79
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания (Приложение №1)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. БарнаулРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
28.13.13
28.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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