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Номер извещения
31705055776
Уникальный номер закупки
ОЗЦ-016-17
Наименование закупки
ОЗЦ-016-17 На право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Замена трубопровода системы опорожнения вторичных отстойников 2-й очереди"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
26.04.2017 07:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 54-09-40 доб. 1017
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
l.kovalenko@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Коваленко Любовь Александровна
Место рассмотрения предложений
г. Тюмень
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Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Замена трубопровода системы опорожнения вторичных отстойников 2-й очереди"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.05.2017 11:00 GMT +305.05.2017 11:0005.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705055776Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Замена трубопровода системы опорожнения вторичных отстойников 2-й очереди" г. Тюмень
Дата и время вскрытия заявок
05.05.2017 11:0005.05.2017 11:0005.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705055776Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Замена трубопровода системы опорожнения вторичных отстойников 2-й очереди" г. Тюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Замена трубопровода системы опорожнения вторичных отстойников 2-й очереди"
Начальная цена
378 024,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Тюменская область, г. Тюмень, ул.Раневской,16.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
71.12.3
71.12.45
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 520
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