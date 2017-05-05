Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

сроки и порядок оплаты: в течение 30 календарных дней с момента выполнения Работ и оказания услуг по настоящему договору на основании следующих документов:  счет на оплату,  счет-фактура,  акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Сторонами,  5 экземпляров рабочей документации,  4 экземпляра результата инженерных изысканий (трассировки линейных сооружений/результатов съемки подземных коммуникаций и сооружений/инженерно-топографических планов),  положительное заключение внутренней экспертизы (согласно процедуре управления проектированием объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта ГК «РОСВОДОКАНАЛ»). Условия исполнения договора: работы выполняются в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) на производство инженерных изысканий/проектирование, которое является неотъемлемой частью договора, а также в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами. Сроки исполнения договора: не более 60 календарных дней с даты заключения договора, в том числе: 1 этап выполнения работ: Срок выполнения инженерных изысканий не более 10 календарных дней с даты заключения договора; 2 этап выполнения работ: Срок выполнения рабочей документации не более 30 календарных дней (сроки прохождения внутренней экспертизы не более 30 календарных дней) с даты выполнения первого этапа.