Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

100 % оплата в течение 30 (тридцати) календарных дней, с момента поставки продукции (фактического выполнения работ/оказания услуг) на склад Покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная, декларация о соответствии ТР ТС (копия)) денежными средствами на расчетный счет Поставщика. Расчеты производятся в рублях по курсу евро ЦБ РФ на день составления Поставщиком отгрузочной документации в адрес Покупателя (счет-фактура, товарная накладная, декларация о соответствии ТР ТС (копия)). Сроки поставки и доставки товаров/ выполнения работ, оказания услуг: все обязательства Поставщика по поставке Покупателю должны быть исполнены, согласно спецификации - течение 13 (тринадцати) недель с момента подписания Договора обеими Сторонами. Досрочная поставка разрешается с предварительного письменного согласия Покупателя.