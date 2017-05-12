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Номер извещения
31705057096
Уникальный номер закупки
ОЗП-035-ТМЦ-17
Наименование закупки
ОЗП-035-ТМЦ-17 Поставка химреактивов, лабораторной посуды и расходных материалов для лабораторного контроля для нужд ООО «Тюмень Водоканал» в 2017 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.04.2017 11:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 54-09-40 доб. 1035
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
g.ulyanovskaya@vodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ульяновская Галина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
г. Тюмень
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Право заключения договора на поставку химреактивов, лабораторной посуды и расходных материалов для лабораторного контроля для нужд ООО «Тюмень Водоканал» в 2017 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.05.2017 12:00 GMT +312.05.2017 12:0012.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705057096Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на поставку химреактивов, лабораторной посуды и расходных материалов для лабораторного контроля для нужд ООО «Тюмень Водоканал» в 2017 годуг. Тюмень
Дата и время вскрытия заявок
12.05.2017 12:0012.05.2017 12:0012.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705057096Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на поставку химреактивов, лабораторной посуды и расходных материалов для лабораторного контроля для нужд ООО «Тюмень Водоканал» в 2017 годуг. Тюмень
Подведение итогов не позднее
15.06.2017 12:0015.06.2017 12:0015.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705057096Подведение итогов не позднее Право заключения договора на поставку химреактивов, лабораторной посуды и расходных материалов для лабораторного контроля для нужд ООО «Тюмень Водоканал» в 2017 годуг. Тюмень
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.06.201715.06.2017 12:0015.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705057096Подведение итогов не позднее Право заключения договора на поставку химреактивов, лабораторной посуды и расходных материалов для лабораторного контроля для нужд ООО «Тюмень Водоканал» в 2017 годуг. Тюмень
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на поставку химреактивов, лабораторной посуды и расходных материалов для лабораторного контроля для нужд ООО «Тюмень Водоканал» в 2017 году
Начальная цена
1 359 048,54
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Тюменская область, г. Тюмень, 30 лет Победы, 31, Центральный складРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
20.59.52.194
20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 281
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