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Номер извещения
31401291452
Уникальный номер закупки
78
Наименование закупки
на поставку сетевого оборудования для ОАО «МАШ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.06.2014 11:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Контактный телефон
+7 495 578-13-14
Факс
Адрес электронной почты
sopkp@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Петров Николай Николаевич,npetrov@svo.aero
Место рассмотрения предложений
141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
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Заключение договора на поставку сетевого оборудования для ОАО «МАШ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.07.2014 15:00 GMT +307.07.2014 15:0007.07.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401291452Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку сетевого оборудования для ОАО «МАШ»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
Дата и время вскрытия заявок
07.07.2014 15:0007.07.2014 15:0007.07.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401291452Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на поставку сетевого оборудования для ОАО «МАШ»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
Подведение итогов не позднее
15.07.2014 14:0015.07.2014 14:0015.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401291452Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку сетевого оборудования для ОАО «МАШ»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.07.201415.07.2014 14:0015.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401291452Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку сетевого оборудования для ОАО «МАШ»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора на поставку сетевого оборудования для ОАО «МАШ»
Начальная цена
10 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии со спецификацией (РАЗДЕЛ 10 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ) настоящей документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Товар поставляется до склада Заказчика расположенного по адресу: Российская Федерация, 141400, Московская обл., г. Химки, аэропорт Шереметьево, склад ОАО «МАШ»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Отсутствуют
72.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 186
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