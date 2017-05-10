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Номер извещения
31705055266
Уникальный номер закупки
121-17
Наименование закупки
Поставка товарно - материальных ценностей: комплектующие изделия фирмы ANALOG DEVICES для укомплектования оборудования Нововоронежской АЭС, отнесенного ко 2 и 3-му классу безопасности в соответствии с НП-001-15
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.04.2017 20:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
Почтовый адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
Контактный телефон
+7 495 366-76-11
Факс
+7 495 366-76-11
Адрес электронной почты
BerezaLA@gm.vniiem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жилина Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка товарно - материальных ценностей: комплектующие фирмы Analog Devices для укомплектования оборудования энергоблока № 2 Нововоронежской АЭС – 2, отнесенного ко 2-му и 3-му классу безопасности в соответствии с НП-001-15
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.05.2017 11:00 GMT +310.05.2017 11:0010.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705055266Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товарно - материальных ценностей: комплектующие фирмы Analog Devices для укомплектования оборудования энергоблока № 2 Нововоронежской АЭС – 2, отнесенного ко 2-му и 3-му классу безопасности в соответствии с НП-001-15Москва
Дата и время вскрытия заявок
10.05.2017 11:0110.05.2017 11:0110.05.2017 11:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705055266Дата и время вскрытия заявок Поставка товарно - материальных ценностей: комплектующие фирмы Analog Devices для укомплектования оборудования энергоблока № 2 Нововоронежской АЭС – 2, отнесенного ко 2-му и 3-му классу безопасности в соответствии с НП-001-15Москва
Подведение итогов не позднее
12.05.2017 11:0012.05.2017 11:0012.05.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705055266Подведение итогов не позднее Поставка товарно - материальных ценностей: комплектующие фирмы Analog Devices для укомплектования оборудования энергоблока № 2 Нововоронежской АЭС – 2, отнесенного ко 2-му и 3-му классу безопасности в соответствии с НП-001-15Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.05.201712.05.2017 11:0012.05.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705055266Подведение итогов не позднее Поставка товарно - материальных ценностей: комплектующие фирмы Analog Devices для укомплектования оборудования энергоблока № 2 Нововоронежской АЭС – 2, отнесенного ко 2-му и 3-му классу безопасности в соответствии с НП-001-15Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товарно - материальных ценностей: комплектующие фирмы Analog Devices для укомплектования оборудования энергоблока № 2 Нововоронежской АЭС – 2, отнесенного ко 2-му и 3-му классу безопасности в соответствии с НП-001-15
Начальная цена
6 120 441,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
306 022,08 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с разделом 2 документации о закупке «Задание на закупку»
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
город Москва, Измайловское шоссе, д. 40.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Адрес местонахождения
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
26.20
26.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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