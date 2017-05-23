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Номер извещения
ГП716116
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества - земельных участков, расположенных по адресу: Белгородская обл., Белгородский р-н, село Репное, ЗАО «Агрофирма Дубовое». Собственник: Фонд «Газпромипотека»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
25.04.2017 19:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 719-31-14
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
info@gpi.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Якимов Александр Валерьевич
Место рассмотрения предложений
г.Москва
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Объекты недвижимого имущества - 37 земельных участков общей площадью 64,05 Га, расположены в южной пригородной зоне города Белгорода, на территории Дубовского сельского поселения Белгородского района в составе села Репное.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716116Дата и время окончания срока приема заявок Объекты недвижимого имущества - 37 земельных участков общей площадью 64,05 Га, расположены в южной пригородной зоне города Белгорода, на территории Дубовского сельского поселения Белгородского района в составе села Репное. г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716116Дата окончания срока рассмотрения заявок Объекты недвижимого имущества - 37 земельных участков общей площадью 64,05 Га, расположены в южной пригородной зоне города Белгорода, на территории Дубовского сельского поселения Белгородского района в составе села Репное. г.Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716116Дата и время проведения Объекты недвижимого имущества - 37 земельных участков общей площадью 64,05 Га, расположены в южной пригородной зоне города Белгорода, на территории Дубовского сельского поселения Белгородского района в составе села Репное. г.Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 11:0009.06.2017 11:0009.06.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716116Подведение итогов не позднее Объекты недвижимого имущества - 37 земельных участков общей площадью 64,05 Га, расположены в южной пригородной зоне города Белгорода, на территории Дубовского сельского поселения Белгородского района в составе села Репное. г.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 11:0009.06.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716116Подведение итогов не позднее Объекты недвижимого имущества - 37 земельных участков общей площадью 64,05 Га, расположены в южной пригородной зоне города Белгорода, на территории Дубовского сельского поселения Белгородского района в составе села Репное. г.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Объекты недвижимого имущества - 37 земельных участков общей площадью 64,05 Га, расположены в южной пригородной зоне города Белгорода, на территории Дубовского сельского поселения Белгородского района в составе села Репное.
Начальная цена
396 326 523,18
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
10 000 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Фонд Газпромипотека
Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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