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Номер извещения
ГП716180
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион с повышением начальной цены, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора купли-продажи автотранспорта (6 лот).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
29.04.2017 18:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
Почтовый адрес
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
Контактный телефон
+7 926 707-84-06
Факс
--
Адрес электронной почты
info@realstand.ru
Ф.И.О. контактного лица
Серегина Надежда Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право заключения договора купли-продажи: Мерседес Бенц Vito (Лот 6); рег. номер Р 041 ЕХ 197; год выпуска 2010.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.05.2017 16:00 GMT +329.05.2017 16:0029.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716180Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи: Мерседес Бенц Vito (Лот 6); рег. номер Р 041 ЕХ 197; год выпуска 2010.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.05.2017 12:0030.05.2017 12:0030.05.2017 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716180Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи: Мерседес Бенц Vito (Лот 6); рег. номер Р 041 ЕХ 197; год выпуска 2010.Москва
Дата и время проведения
31.05.2017 12:0031.05.2017 12:0031.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716180Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи: Мерседес Бенц Vito (Лот 6); рег. номер Р 041 ЕХ 197; год выпуска 2010.Москва
Подведение итогов не позднее
31.05.2017 16:0031.05.2017 16:0031.05.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716180Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи: Мерседес Бенц Vito (Лот 6); рег. номер Р 041 ЕХ 197; год выпуска 2010.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: Мерседес Бенц Vito (Лот 6); рег. номер Р 041 ЕХ 197; год выпуска 2010.
Начальная цена
956 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
47 800,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением и договором купли-продажи.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещением и договором купли-продажи.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТ ГРУПП
Все закупки и тендеры СТ ГРУПП
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
50.10.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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