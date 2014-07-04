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    Главная / Торги / на поставку радиостанций Моторола и комплектующих к ним для ОАО «МАШ»

    на поставку радиостанций Моторола и комплектующих к ним для ОАО «МАШ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.07.2014 12:0004.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401289106Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на закупку радиостанций Моторола и комплектующих к ним для ОАО «МАШ»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401289106

    Уникальный номер закупки

    72

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на поставку радиостанций Моторола и комплектующих к ним для ОАО «МАШ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.06.2014 18:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол о переторжке

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Контактный телефон

    +7 495 578-23-47

    Факс

    Адрес электронной почты

    sopkp@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Соломахо Александр Сергеевич,solomaho_as@svo.aero

    Место рассмотрения предложений

    141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора на закупку радиостанций Моторола и комплектующих к ним для ОАО «МАШ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.07.2014 12:00 GMT +304.07.2014 12:0004.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401289106Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на закупку радиостанций Моторола и комплектующих к ним для ОАО «МАШ»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Дата и время вскрытия заявок

    04.07.2014 12:0004.07.2014 12:0004.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401289106Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на закупку радиостанций Моторола и комплектующих к ним для ОАО «МАШ»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Подведение итогов не позднее

    29.07.2014 14:0029.07.2014 14:0029.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401289106Подведение итогов не позднее Заключение договора на закупку радиостанций Моторола и комплектующих к ним для ОАО «МАШ»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.07.201429.07.2014 14:0029.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401289106Подведение итогов не позднее Заключение договора на закупку радиостанций Моторола и комплектующих к ним для ОАО «МАШ»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на закупку радиостанций Моторола и комплектующих к ним для ОАО «МАШ»

    Начальная цена

    19 700 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2940 штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, 141400 Московская обл., г. Химки, аэропорт Шереметьево, склад ОАО «МАШ» № 7Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с процедурной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МАШ
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    32

    ПРОИЗВОДСТВО АППАРАТУРЫ ДЛЯ РАДИО, ТЕЛЕВИДЕНИЯ И СВЯЗИ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Закупка радиостанций Моторола и комплектующих"

    Кол-во: 2940

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