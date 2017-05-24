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Номер извещения
ГП716114
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион по продаже квартир, расположенных по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31,33. Лот 181-200. Собственник: Фонд «Газпромипотека».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
25.04.2017 19:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 719-31-14
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
info@gpi.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Якимов Александр Валерьевич
Место рассмотрения предложений
г.Москва
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лот 181. Право заключения договора купли-продажи квартиры №173, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,5
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 13:00 GMT +326.05.2017 13:0026.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716114Дата и время окончания срока приема заявок Лот 181. Право заключения договора купли-продажи квартиры №173, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,5г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.05.2017 13:3026.05.2017 13:3026.05.2017 13:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716114Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 181. Право заключения договора купли-продажи квартиры №173, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,5г.Москва
Дата и время проведения
26.05.2017 14:0026.05.2017 14:0026.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716114Дата и время проведения Лот 181. Право заключения договора купли-продажи квартиры №173, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,5г.Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716114Подведение итогов не позднее Лот 181. Право заключения договора купли-продажи квартиры №173, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,5г.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716114Подведение итогов не позднее Лот 181. Право заключения договора купли-продажи квартиры №173, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,5г.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 181. Право заключения договора купли-продажи квартиры №173, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,5
Начальная цена
1 923 705,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 182. Право заключения договора купли-продажи квартиры №174, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 99,2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 13:00 GMT +326.05.2017 13:0026.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716114Дата и время окончания срока приема заявок Лот 182. Право заключения договора купли-продажи квартиры №174, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 99,2г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.05.2017 13:3026.05.2017 13:3026.05.2017 13:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716114Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 182. Право заключения договора купли-продажи квартиры №174, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 99,2г.Москва
Дата и время проведения
26.05.2017 14:0026.05.2017 14:0026.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716114Дата и время проведения Лот 182. Право заключения договора купли-продажи квартиры №174, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 99,2г.Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716114Подведение итогов не позднее Лот 182. Право заключения договора купли-продажи квартиры №174, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 99,2г.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716114Подведение итогов не позднее Лот 182. Право заключения договора купли-продажи квартиры №174, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 99,2г.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 182. Право заключения договора купли-продажи квартиры №174, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 99,2
Начальная цена
3 300 384,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 183. Право заключения договора купли-продажи квартиры №175, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 104,4
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 13:00 GMT +326.05.2017 13:0026.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716114Дата и время окончания срока приема заявок Лот 183. Право заключения договора купли-продажи квартиры №175, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 104,4г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.05.2017 13:3026.05.2017 13:3026.05.2017 13:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716114Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 183. Право заключения договора купли-продажи квартиры №175, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 104,4г.Москва
Дата и время проведения
26.05.2017 14:0026.05.2017 14:0026.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716114Дата и время проведения Лот 183. Право заключения договора купли-продажи квартиры №175, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 104,4г.Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716114Подведение итогов не позднее Лот 183. Право заключения договора купли-продажи квартиры №175, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 104,4г.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716114Подведение итогов не позднее Лот 183. Право заключения договора купли-продажи квартиры №175, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 104,4г.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 183. Право заключения договора купли-продажи квартиры №175, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 104,4
Начальная цена
3 658 265,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 184. Право заключения договора купли-продажи квартиры №179, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 99,7
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 13:00 GMT +326.05.2017 13:0026.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716114Дата и время окончания срока приема заявок Лот 184. Право заключения договора купли-продажи квартиры №179, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 99,7г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.05.2017 13:3026.05.2017 13:3026.05.2017 13:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716114Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 184. Право заключения договора купли-продажи квартиры №179, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 99,7г.Москва
Дата и время проведения
26.05.2017 14:0026.05.2017 14:0026.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716114Дата и время проведения Лот 184. Право заключения договора купли-продажи квартиры №179, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 99,7г.Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716114Подведение итогов не позднее Лот 184. Право заключения договора купли-продажи квартиры №179, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 99,7г.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716114Подведение итогов не позднее Лот 184. Право заключения договора купли-продажи квартиры №179, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 99,7г.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 184. Право заключения договора купли-продажи квартиры №179, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 99,7
Начальная цена
3 317 019,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 185. Право заключения договора купли-продажи квартиры №184, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 99,5
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 13:00 GMT +326.05.2017 13:0026.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716114Дата и время окончания срока приема заявок Лот 185. Право заключения договора купли-продажи квартиры №184, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 99,5г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.05.2017 13:3026.05.2017 13:3026.05.2017 13:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716114Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 185. Право заключения договора купли-продажи квартиры №184, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 99,5г.Москва
Дата и время проведения
26.05.2017 14:0026.05.2017 14:0026.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716114Дата и время проведения Лот 185. Право заключения договора купли-продажи квартиры №184, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 99,5г.Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716114Подведение итогов не позднее Лот 185. Право заключения договора купли-продажи квартиры №184, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 99,5г.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716114Подведение итогов не позднее Лот 185. Право заключения договора купли-продажи квартиры №184, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 99,5г.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 185. Право заключения договора купли-продажи квартиры №184, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 99,5
Начальная цена
3 310 365,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 186. Право заключения договора купли-продажи квартиры №209, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 100,8
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 13:00 GMT +326.05.2017 13:0026.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716114Дата и время окончания срока приема заявок Лот 186. Право заключения договора купли-продажи квартиры №209, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 100,8г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.05.2017 13:3026.05.2017 13:3026.05.2017 13:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716114Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 186. Право заключения договора купли-продажи квартиры №209, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 100,8г.Москва
Дата и время проведения
26.05.2017 14:0026.05.2017 14:0026.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716114Дата и время проведения Лот 186. Право заключения договора купли-продажи квартиры №209, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 100,8г.Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716114Подведение итогов не позднее Лот 186. Право заключения договора купли-продажи квартиры №209, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 100,8г.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716114Подведение итогов не позднее Лот 186. Право заключения договора купли-продажи квартиры №209, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 100,8г.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 186. Право заключения договора купли-продажи квартиры №209, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 100,8
Начальная цена
3 435 566,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 187. Право заключения договора купли-продажи квартиры №214, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 99
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 13:00 GMT +326.05.2017 13:0026.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716114Дата и время окончания срока приема заявок Лот 187. Право заключения договора купли-продажи квартиры №214, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 99г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.05.2017 13:3026.05.2017 13:3026.05.2017 13:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716114Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 187. Право заключения договора купли-продажи квартиры №214, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 99г.Москва
Дата и время проведения
26.05.2017 14:0026.05.2017 14:0026.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716114Дата и время проведения Лот 187. Право заключения договора купли-продажи квартиры №214, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 99г.Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716114Подведение итогов не позднее Лот 187. Право заключения договора купли-продажи квартиры №214, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 99г.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716114Подведение итогов не позднее Лот 187. Право заключения договора купли-продажи квартиры №214, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 99г.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 187. Право заключения договора купли-продажи квартиры №214, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 99
Начальная цена
3 207 897,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 188. Право заключения договора купли-продажи квартиры №216, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 90,7
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 13:00 GMT +326.05.2017 13:0026.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716114Дата и время окончания срока приема заявок Лот 188. Право заключения договора купли-продажи квартиры №216, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 90,7г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.05.2017 13:3026.05.2017 13:3026.05.2017 13:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716114Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 188. Право заключения договора купли-продажи квартиры №216, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 90,7г.Москва
Дата и время проведения
26.05.2017 14:0026.05.2017 14:0026.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716114Дата и время проведения Лот 188. Право заключения договора купли-продажи квартиры №216, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 90,7г.Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716114Подведение итогов не позднее Лот 188. Право заключения договора купли-продажи квартиры №216, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 90,7г.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716114Подведение итогов не позднее Лот 188. Право заключения договора купли-продажи квартиры №216, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 90,7г.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 188. Право заключения договора купли-продажи квартиры №216, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 90,7
Начальная цена
2 977 681,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 189. Право заключения договора купли-продажи квартиры №217, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 43,7
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 13:00 GMT +326.05.2017 13:0026.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716114Дата и время окончания срока приема заявок Лот 189. Право заключения договора купли-продажи квартиры №217, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 43,7г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.05.2017 13:3026.05.2017 13:3026.05.2017 13:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716114Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 189. Право заключения договора купли-продажи квартиры №217, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 43,7г.Москва
Дата и время проведения
26.05.2017 14:0026.05.2017 14:0026.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716114Дата и время проведения Лот 189. Право заключения договора купли-продажи квартиры №217, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 43,7г.Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716114Подведение итогов не позднее Лот 189. Право заключения договора купли-продажи квартиры №217, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 43,7г.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716114Подведение итогов не позднее Лот 189. Право заключения договора купли-продажи квартиры №217, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 43,7г.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 189. Право заключения договора купли-продажи квартиры №217, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 43,7
Начальная цена
1 807 869,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 190. Право заключения договора купли-продажи квартиры №218, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 71,2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 13:00 GMT +326.05.2017 13:0026.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716114Дата и время окончания срока приема заявок Лот 190. Право заключения договора купли-продажи квартиры №218, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 71,2г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.05.2017 13:3026.05.2017 13:3026.05.2017 13:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716114Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 190. Право заключения договора купли-продажи квартиры №218, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 71,2г.Москва
Дата и время проведения
26.05.2017 14:0026.05.2017 14:0026.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716114Дата и время проведения Лот 190. Право заключения договора купли-продажи квартиры №218, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 71,2г.Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716114Подведение итогов не позднее Лот 190. Право заключения договора купли-продажи квартиры №218, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 71,2г.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716114Подведение итогов не позднее Лот 190. Право заключения договора купли-продажи квартиры №218, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 71,2г.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 190. Право заключения договора купли-продажи квартиры №218, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 71,2
Начальная цена
2 430 768,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 191. Право заключения договора купли-продажи квартиры №219, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 13:00 GMT +326.05.2017 13:0026.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716114Дата и время окончания срока приема заявок Лот 191. Право заключения договора купли-продажи квартиры №219, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,1г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.05.2017 13:3026.05.2017 13:3026.05.2017 13:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716114Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 191. Право заключения договора купли-продажи квартиры №219, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,1г.Москва
Дата и время проведения
26.05.2017 14:0026.05.2017 14:0026.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716114Дата и время проведения Лот 191. Право заключения договора купли-продажи квартиры №219, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,1г.Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716114Подведение итогов не позднее Лот 191. Право заключения договора купли-продажи квартиры №219, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,1г.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716114Подведение итогов не позднее Лот 191. Право заключения договора купли-продажи квартиры №219, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,1г.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 191. Право заключения договора купли-продажи квартиры №219, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,1
Начальная цена
2 643 147,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 192. Право заключения договора купли-продажи квартиры №220, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 13:00 GMT +326.05.2017 13:0026.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716114Дата и время окончания срока приема заявок Лот 192. Право заключения договора купли-продажи квартиры №220, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,1г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.05.2017 13:3026.05.2017 13:3026.05.2017 13:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716114Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 192. Право заключения договора купли-продажи квартиры №220, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,1г.Москва
Дата и время проведения
26.05.2017 14:0026.05.2017 14:0026.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716114Дата и время проведения Лот 192. Право заключения договора купли-продажи квартиры №220, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,1г.Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716114Подведение итогов не позднее Лот 192. Право заключения договора купли-продажи квартиры №220, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,1г.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716114Подведение итогов не позднее Лот 192. Право заключения договора купли-продажи квартиры №220, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,1г.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 192. Право заключения договора купли-продажи квартиры №220, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,1
Начальная цена
1 907 157,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 193. Право заключения договора купли-продажи квартиры №221, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,3
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 13:00 GMT +326.05.2017 13:0026.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716114Дата и время окончания срока приема заявок Лот 193. Право заключения договора купли-продажи квартиры №221, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,3г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.05.2017 13:3026.05.2017 13:3026.05.2017 13:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716114Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 193. Право заключения договора купли-продажи квартиры №221, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,3г.Москва
Дата и время проведения
26.05.2017 14:0026.05.2017 14:0026.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716114Дата и время проведения Лот 193. Право заключения договора купли-продажи квартиры №221, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,3г.Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716114Подведение итогов не позднее Лот 193. Право заключения договора купли-продажи квартиры №221, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,3г.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716114Подведение итогов не позднее Лот 193. Право заключения договора купли-продажи квартиры №221, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,3г.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 193. Право заключения договора купли-продажи квартиры №221, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,3
Начальная цена
1 915 431,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 194. Право заключения договора купли-продажи квартиры №222, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,4
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 13:00 GMT +326.05.2017 13:0026.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716114Дата и время окончания срока приема заявок Лот 194. Право заключения договора купли-продажи квартиры №222, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,4г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.05.2017 13:3026.05.2017 13:3026.05.2017 13:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716114Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 194. Право заключения договора купли-продажи квартиры №222, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,4г.Москва
Дата и время проведения
26.05.2017 14:0026.05.2017 14:0026.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716114Дата и время проведения Лот 194. Право заключения договора купли-продажи квартиры №222, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,4г.Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716114Подведение итогов не позднее Лот 194. Право заключения договора купли-продажи квартиры №222, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,4г.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716114Подведение итогов не позднее Лот 194. Право заключения договора купли-продажи квартиры №222, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,4г.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 194. Право заключения договора купли-продажи квартиры №222, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,4
Начальная цена
2 618 178,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 195. Право заключения договора купли-продажи квартиры №223, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,3
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 13:00 GMT +326.05.2017 13:0026.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716114Дата и время окончания срока приема заявок Лот 195. Право заключения договора купли-продажи квартиры №223, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,3г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.05.2017 13:3026.05.2017 13:3026.05.2017 13:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716114Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 195. Право заключения договора купли-продажи квартиры №223, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,3г.Москва
Дата и время проведения
26.05.2017 14:0026.05.2017 14:0026.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716114Дата и время проведения Лот 195. Право заключения договора купли-продажи квартиры №223, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,3г.Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716114Подведение итогов не позднее Лот 195. Право заключения договора купли-продажи квартиры №223, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,3г.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716114Подведение итогов не позднее Лот 195. Право заключения договора купли-продажи квартиры №223, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,3г.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 195. Право заключения договора купли-продажи квартиры №223, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,3
Начальная цена
2 650 281,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 196. Право заключения договора купли-продажи квартиры №224, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 13:00 GMT +326.05.2017 13:0026.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716114Дата и время окончания срока приема заявок Лот 196. Право заключения договора купли-продажи квартиры №224, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,2г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.05.2017 13:3026.05.2017 13:3026.05.2017 13:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716114Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 196. Право заключения договора купли-продажи квартиры №224, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,2г.Москва
Дата и время проведения
26.05.2017 14:0026.05.2017 14:0026.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716114Дата и время проведения Лот 196. Право заключения договора купли-продажи квартиры №224, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,2г.Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716114Подведение итогов не позднее Лот 196. Право заключения договора купли-продажи квартиры №224, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,2г.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716114Подведение итогов не позднее Лот 196. Право заключения договора купли-продажи квартиры №224, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,2г.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 196. Право заключения договора купли-продажи квартиры №224, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,2
Начальная цена
1 911 294,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 197. Право заключения договора купли-продажи квартиры №226, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,4
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 13:00 GMT +326.05.2017 13:0026.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716114Дата и время окончания срока приема заявок Лот 197. Право заключения договора купли-продажи квартиры №226, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,4г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.05.2017 13:3026.05.2017 13:3026.05.2017 13:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716114Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 197. Право заключения договора купли-продажи квартиры №226, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,4г.Москва
Дата и время проведения
26.05.2017 14:0026.05.2017 14:0026.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716114Дата и время проведения Лот 197. Право заключения договора купли-продажи квартиры №226, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,4г.Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716114Подведение итогов не позднее Лот 197. Право заключения договора купли-продажи квартиры №226, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,4г.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716114Подведение итогов не позднее Лот 197. Право заключения договора купли-продажи квартиры №226, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,4г.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 197. Право заключения договора купли-продажи квартиры №226, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,4
Начальная цена
2 618 178,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 198. Право заключения договора купли-продажи квартиры №227, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,5
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 13:00 GMT +326.05.2017 13:0026.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716114Дата и время окончания срока приема заявок Лот 198. Право заключения договора купли-продажи квартиры №227, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,5г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.05.2017 13:3026.05.2017 13:3026.05.2017 13:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716114Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 198. Право заключения договора купли-продажи квартиры №227, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,5г.Москва
Дата и время проведения
26.05.2017 14:0026.05.2017 14:0026.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716114Дата и время проведения Лот 198. Право заключения договора купли-продажи квартиры №227, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,5г.Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716114Подведение итогов не позднее Лот 198. Право заключения договора купли-продажи квартиры №227, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,5г.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716114Подведение итогов не позднее Лот 198. Право заключения договора купли-продажи квартиры №227, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,5г.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 198. Право заключения договора купли-продажи квартиры №227, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,5
Начальная цена
2 657 415,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 199. Право заключения договора купли-продажи квартиры №228, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 13:00 GMT +326.05.2017 13:0026.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716114Дата и время окончания срока приема заявок Лот 199. Право заключения договора купли-продажи квартиры №228, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,2г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.05.2017 13:3026.05.2017 13:3026.05.2017 13:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716114Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 199. Право заключения договора купли-продажи квартиры №228, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,2г.Москва
Дата и время проведения
26.05.2017 14:0026.05.2017 14:0026.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716114Дата и время проведения Лот 199. Право заключения договора купли-продажи квартиры №228, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,2г.Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716114Подведение итогов не позднее Лот 199. Право заключения договора купли-продажи квартиры №228, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,2г.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716114Подведение итогов не позднее Лот 199. Право заключения договора купли-продажи квартиры №228, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,2г.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 199. Право заключения договора купли-продажи квартиры №228, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,2
Начальная цена
1 911 294,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 200. Право заключения договора купли-продажи квартиры №235, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,7
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 13:00 GMT +326.05.2017 13:0026.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716114Дата и время окончания срока приема заявок Лот 200. Право заключения договора купли-продажи квартиры №235, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,7г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.05.2017 13:3026.05.2017 13:3026.05.2017 13:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716114Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 200. Право заключения договора купли-продажи квартиры №235, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,7г.Москва
Дата и время проведения
26.05.2017 14:0026.05.2017 14:0026.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716114Дата и время проведения Лот 200. Право заключения договора купли-продажи квартиры №235, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,7г.Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716114Подведение итогов не позднее Лот 200. Право заключения договора купли-продажи квартиры №235, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,7г.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716114Подведение итогов не позднее Лот 200. Право заключения договора купли-продажи квартиры №235, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,7г.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 200. Право заключения договора купли-продажи квартиры №235, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,7
Начальная цена
2 664 549,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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