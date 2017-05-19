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Номер извещения
ГП716210
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Заключение договора/ов перевозки грузов АО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» между складами компании
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.04.2017 10:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125362, Российская Федерация, Москва, Свободы, 35
Почтовый адрес
125362, Российская Федерация, Москва, Свободы, 35
Контактный телефон
+7 495 967-69-40 доб. 207
Факс
--
Адрес электронной почты
Bleskin_sv@siamed.ru
Ф.И.О. контактного лица
Блескин Сергей Вадимович
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право заключения договора перевозки грузов АО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» между складами компании маршрут Север
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2017 19:00 GMT +319.05.2017 19:0019.05.2017 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716210Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора перевозки грузов АО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» между складами компании маршрут Север Москва
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2017 19:0019.05.2017 19:0019.05.2017 19:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716210Дата и время вскрытия заявок право заключения договора перевозки грузов АО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» между складами компании маршрут Север Москва
Подведение итогов не позднее
26.05.2017 19:0026.05.2017 19:0026.05.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716210Подведение итогов не позднее право заключения договора перевозки грузов АО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» между складами компании маршрут Север Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора перевозки грузов АО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» между складами компании маршрут Север
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Техническим заданием и приложением 1 к нему
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с Техническим заданием и приложением 1 к немуРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
125362, Российская Федерация, Москва, Свободы, 35
52.2
52.1
49
49
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Право заключения договора перевозки грузов АО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» между складами компании маршрут Юг
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2017 19:00 GMT +319.05.2017 19:0019.05.2017 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716210Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора перевозки грузов АО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» между складами компании маршрут Юг Москва
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2017 19:0019.05.2017 19:0019.05.2017 19:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716210Дата и время вскрытия заявок право заключения договора перевозки грузов АО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» между складами компании маршрут Юг Москва
Подведение итогов не позднее
26.05.2017 19:0026.05.2017 19:0026.05.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716210Подведение итогов не позднее право заключения договора перевозки грузов АО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» между складами компании маршрут Юг Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора перевозки грузов АО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» между складами компании маршрут Юг
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Техническим заданием и приложением 2 к нему
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с Техническим заданием и приложением 2 к немуРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
125362, Российская Федерация, Москва, Свободы, 35
52.2
52.1
49
49
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Право заключения договора перевозки грузов АО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» между складами компании маршрут Северо-Запад
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2017 19:00 GMT +319.05.2017 19:0019.05.2017 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716210Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора перевозки грузов АО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» между складами компании маршрут Северо-ЗападМосква
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2017 19:0019.05.2017 19:0019.05.2017 19:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716210Дата и время вскрытия заявок право заключения договора перевозки грузов АО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» между складами компании маршрут Северо-ЗападМосква
Подведение итогов не позднее
26.05.2017 19:0026.05.2017 19:0026.05.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716210Подведение итогов не позднее право заключения договора перевозки грузов АО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» между складами компании маршрут Северо-ЗападМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора перевозки грузов АО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» между складами компании маршрут Северо-Запад
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Техническим заданием и приложением 3 к нему
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с Техническим заданием и приложением 3 к немуРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
125362, Российская Федерация, Москва, Свободы, 35
52.2
52.1
49
49
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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