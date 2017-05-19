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    Главная / Торги / Заключение договора/ов перевозки грузов АО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» между складами компании

    Заключение договора/ов перевозки грузов АО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» между складами компании

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2017 19:0019.05.2017 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716210Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора перевозки грузов АО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» между складами компании маршрут Север МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП716210

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Заключение договора/ов перевозки грузов АО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» между складами компании

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.04.2017 10:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Основные условия запроса предложений и ТЗ

    Информационная карточка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД
    Все закупки и тендеры АО СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД

    Юридический адрес

    125362, Российская Федерация, Москва, Свободы, 35

    Почтовый адрес

    125362, Российская Федерация, Москва, Свободы, 35

    Контактный телефон

    +7 495 967-69-40 доб. 207

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Bleskin_sv@siamed.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Блескин Сергей Вадимович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Право заключения договора перевозки грузов АО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» между складами компании маршрут Север

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2017 19:00 GMT +319.05.2017 19:0019.05.2017 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716210Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора перевозки грузов АО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» между складами компании маршрут Север Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2017 19:0019.05.2017 19:0019.05.2017 19:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716210Дата и время вскрытия заявок право заключения договора перевозки грузов АО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» между складами компании маршрут Север Москва

    Подведение итогов не позднее

    26.05.2017 19:0026.05.2017 19:0026.05.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716210Подведение итогов не позднее право заключения договора перевозки грузов АО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» между складами компании маршрут Север Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    26.05.201726.05.2017 19:0026.05.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716210Подведение итогов не позднее право заключения договора перевозки грузов АО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» между складами компании маршрут Север Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора перевозки грузов АО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» между складами компании маршрут Север

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Техническим заданием и приложением 1 к нему

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Техническим заданием и приложением 1 к немуРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Техническим заданием и приложением 1 к нему
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД
    Все закупки и тендеры АО СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД

    Адрес местонахождения

    125362, Российская Федерация, Москва, Свободы, 35

    Классификатор ОКПД2

    52.2

    Услуги транспортные вспомогательные

    52.1

    Услуги по складированию и хранению

    49

    Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта

    Классификатор ОКВЭД2

    49

    Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Перевозка грузов АО "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД" между складами компании маршрут Север"

    Кол-во: 0

    Лот 2

    Право заключения договора перевозки грузов АО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» между складами компании маршрут Юг

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2017 19:00 GMT +319.05.2017 19:0019.05.2017 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716210Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора перевозки грузов АО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» между складами компании маршрут Юг Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2017 19:0019.05.2017 19:0019.05.2017 19:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716210Дата и время вскрытия заявок право заключения договора перевозки грузов АО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» между складами компании маршрут Юг Москва

    Подведение итогов не позднее

    26.05.2017 19:0026.05.2017 19:0026.05.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716210Подведение итогов не позднее право заключения договора перевозки грузов АО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» между складами компании маршрут Юг Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    26.05.201726.05.2017 19:0026.05.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716210Подведение итогов не позднее право заключения договора перевозки грузов АО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» между складами компании маршрут Юг Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора перевозки грузов АО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» между складами компании маршрут Юг

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Техническим заданием и приложением 2 к нему

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Техническим заданием и приложением 2 к немуРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Техническим заданием и приложением 2 к нему
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД
    Все закупки и тендеры АО СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД

    Адрес местонахождения

    125362, Российская Федерация, Москва, Свободы, 35

    Классификатор ОКПД2

    52.2

    Услуги транспортные вспомогательные

    52.1

    Услуги по складированию и хранению

    49

    Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта

    Классификатор ОКВЭД2

    49

    Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Перевозка грузов АО "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД" между складами компании маршрут ЮГ"

    Кол-во: 0

    Лот 3

    Право заключения договора перевозки грузов АО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» между складами компании маршрут Северо-Запад

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2017 19:00 GMT +319.05.2017 19:0019.05.2017 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716210Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора перевозки грузов АО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» между складами компании маршрут Северо-ЗападМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2017 19:0019.05.2017 19:0019.05.2017 19:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716210Дата и время вскрытия заявок право заключения договора перевозки грузов АО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» между складами компании маршрут Северо-ЗападМосква

    Подведение итогов не позднее

    26.05.2017 19:0026.05.2017 19:0026.05.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716210Подведение итогов не позднее право заключения договора перевозки грузов АО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» между складами компании маршрут Северо-ЗападМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    26.05.201726.05.2017 19:0026.05.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716210Подведение итогов не позднее право заключения договора перевозки грузов АО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» между складами компании маршрут Северо-ЗападМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора перевозки грузов АО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» между складами компании маршрут Северо-Запад

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Техническим заданием и приложением 3 к нему

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Техническим заданием и приложением 3 к немуРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Техническим заданием и приложением 3 к нему
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД
    Все закупки и тендеры АО СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД

    Адрес местонахождения

    125362, Российская Федерация, Москва, Свободы, 35

    Классификатор ОКПД2

    52.2

    Услуги транспортные вспомогательные

    52.1

    Услуги по складированию и хранению

    49

    Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта

    Классификатор ОКВЭД2

    49

    Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Перевозка грузов АО "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД" между складами компании маршрут Северо-Запад"

    Кол-во: 0

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