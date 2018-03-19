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Номер извещения
ГП716113
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион по продаже квартир, расположенных по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31,33. Лот 21-40. Собственник: Фонд «Газпромипотека».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
25.04.2017 18:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 719-31-14
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
info@gpi.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Якимов Александр Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
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Лот 161. Право заключения договора купли-продажи квартиры №133, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716113Дата и время окончания срока приема заявок Лот 161. Право заключения договора купли-продажи квартиры №133, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,2Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716113Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 161. Право заключения договора купли-продажи квартиры №133, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,2Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716113Дата и время проведения Лот 161. Право заключения договора купли-продажи квартиры №133, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,2Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716113Подведение итогов не позднее Лот 161. Право заключения договора купли-продажи квартиры №133, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,2Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716113Подведение итогов не позднее Лот 161. Право заключения договора купли-продажи квартиры №133, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,2Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 161. Право заключения договора купли-продажи квартиры №133, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,2
Начальная цена
1 911 294,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 162. Право заключения договора купли-продажи квартиры №135, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,4
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716113Дата и время окончания срока приема заявок Лот 162. Право заключения договора купли-продажи квартиры №135, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,4Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716113Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 162. Право заключения договора купли-продажи квартиры №135, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,4Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716113Дата и время проведения Лот 162. Право заключения договора купли-продажи квартиры №135, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,4Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716113Подведение итогов не позднее Лот 162. Право заключения договора купли-продажи квартиры №135, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,4Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716113Подведение итогов не позднее Лот 162. Право заключения договора купли-продажи квартиры №135, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,4Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 162. Право заключения договора купли-продажи квартиры №135, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,4
Начальная цена
2 802 648,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 163. Право заключения договора купли-продажи квартиры №136, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716113Дата и время окончания срока приема заявок Лот 163. Право заключения договора купли-продажи квартиры №136, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716113Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 163. Право заключения договора купли-продажи квартиры №136, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716113Дата и время проведения Лот 163. Право заключения договора купли-продажи квартиры №136, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716113Подведение итогов не позднее Лот 163. Право заключения договора купли-продажи квартиры №136, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716113Подведение итогов не позднее Лот 163. Право заключения договора купли-продажи квартиры №136, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 163. Право заключения договора купли-продажи квартиры №136, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46
Начальная цена
1 903 020,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 164. Право заключения договора купли-продажи квартиры №137, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,5
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716113Дата и время окончания срока приема заявок Лот 164. Право заключения договора купли-продажи квартиры №137, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,5Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716113Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 164. Право заключения договора купли-продажи квартиры №137, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,5Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716113Дата и время проведения Лот 164. Право заключения договора купли-продажи квартиры №137, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,5Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716113Подведение итогов не позднее Лот 164. Право заключения договора купли-продажи квартиры №137, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,5Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716113Подведение итогов не позднее Лот 164. Право заключения договора купли-продажи квартиры №137, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,5Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 164. Право заключения договора купли-продажи квартиры №137, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,5
Начальная цена
1 923 705,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 165. Право заключения договора купли-продажи квартиры №139, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,8
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716113Дата и время окончания срока приема заявок Лот 165. Право заключения договора купли-продажи квартиры №139, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,8Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716113Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 165. Право заключения договора купли-продажи квартиры №139, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,8Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716113Дата и время проведения Лот 165. Право заключения договора купли-продажи квартиры №139, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,8Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716113Подведение итогов не позднее Лот 165. Право заключения договора купли-продажи квартиры №139, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,8Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716113Подведение итогов не позднее Лот 165. Право заключения договора купли-продажи квартиры №139, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,8Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 165. Право заключения договора купли-продажи квартиры №139, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,8
Начальная цена
2 780 046,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 166. Право заключения договора купли-продажи квартиры №140, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,9
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716113Дата и время окончания срока приема заявок Лот 166. Право заключения договора купли-продажи квартиры №140, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,9Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716113Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 166. Право заключения договора купли-продажи квартиры №140, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,9Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716113Дата и время проведения Лот 166. Право заключения договора купли-продажи квартиры №140, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,9Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716113Подведение итогов не позднее Лот 166. Право заключения договора купли-продажи квартиры №140, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,9Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716113Подведение итогов не позднее Лот 166. Право заключения договора купли-продажи квартиры №140, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,9Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 166. Право заключения договора купли-продажи квартиры №140, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,9
Начальная цена
1 898 883,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 167. Право заключения договора купли-продажи квартиры №141, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,5
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716113Дата и время окончания срока приема заявок Лот 167. Право заключения договора купли-продажи квартиры №141, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,5Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716113Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 167. Право заключения договора купли-продажи квартиры №141, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,5Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716113Дата и время проведения Лот 167. Право заключения договора купли-продажи квартиры №141, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,5Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716113Подведение итогов не позднее Лот 167. Право заключения договора купли-продажи квартиры №141, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,5Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716113Подведение итогов не позднее Лот 167. Право заключения договора купли-продажи квартиры №141, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,5Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 167. Право заключения договора купли-продажи квартиры №141, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,5
Начальная цена
1 923 705,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 168. Право заключения договора купли-продажи квартиры №143, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716113Дата и время окончания срока приема заявок Лот 168. Право заключения договора купли-продажи квартиры №143, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716113Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 168. Право заключения договора купли-продажи квартиры №143, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716113Дата и время проведения Лот 168. Право заключения договора купли-продажи квартиры №143, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716113Подведение итогов не позднее Лот 168. Право заключения договора купли-продажи квартиры №143, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716113Подведение итогов не позднее Лот 168. Право заключения договора купли-продажи квартиры №143, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 168. Право заключения договора купли-продажи квартиры №143, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74
Начальная цена
2 787 580,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 169. Право заключения договора купли-продажи квартиры №144, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,8
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716113Дата и время окончания срока приема заявок Лот 169. Право заключения договора купли-продажи квартиры №144, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,8Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716113Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 169. Право заключения договора купли-продажи квартиры №144, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,8Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716113Дата и время проведения Лот 169. Право заключения договора купли-продажи квартиры №144, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,8Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716113Подведение итогов не позднее Лот 169. Право заключения договора купли-продажи квартиры №144, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,8Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716113Подведение итогов не позднее Лот 169. Право заключения договора купли-продажи квартиры №144, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,8Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 169. Право заключения договора купли-продажи квартиры №144, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,8
Начальная цена
1 894 746,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 170. Право заключения договора купли-продажи квартиры №155, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,6
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716113Дата и время окончания срока приема заявок Лот 170. Право заключения договора купли-продажи квартиры №155, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,6Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716113Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 170. Право заключения договора купли-продажи квартиры №155, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,6Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716113Дата и время проведения Лот 170. Право заключения договора купли-продажи квартиры №155, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,6Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716113Подведение итогов не позднее Лот 170. Право заключения договора купли-продажи квартиры №155, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,6Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716113Подведение итогов не позднее Лот 170. Право заключения договора купли-продажи квартиры №155, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,6Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 170. Право заключения договора купли-продажи квартиры №155, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,6
Начальная цена
2 772 512,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 171. Право заключения договора купли-продажи квартиры №156, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,8
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716113Дата и время окончания срока приема заявок Лот 171. Право заключения договора купли-продажи квартиры №156, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,8Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716113Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 171. Право заключения договора купли-продажи квартиры №156, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,8Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716113Дата и время проведения Лот 171. Право заключения договора купли-продажи квартиры №156, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,8Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716113Подведение итогов не позднее Лот 171. Право заключения договора купли-продажи квартиры №156, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,8Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716113Подведение итогов не позднее Лот 171. Право заключения договора купли-продажи квартиры №156, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,8Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 171. Право заключения договора купли-продажи квартиры №156, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,8
Начальная цена
1 894 746,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 172. Право заключения договора купли-продажи квартиры №158, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716113Дата и время окончания срока приема заявок Лот 172. Право заключения договора купли-продажи квартиры №158, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,2Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716113Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 172. Право заключения договора купли-продажи квартиры №158, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,2Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716113Дата и время проведения Лот 172. Право заключения договора купли-продажи квартиры №158, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,2Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716113Подведение итогов не позднее Лот 172. Право заключения договора купли-продажи квартиры №158, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,2Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716113Подведение итогов не позднее Лот 172. Право заключения договора купли-продажи квартиры №158, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,2Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 172. Право заключения договора купли-продажи квартиры №158, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,2
Начальная цена
2 611 044,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 173. Право заключения договора купли-продажи квартиры №161, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716113Дата и время окончания срока приема заявок Лот 173. Право заключения договора купли-продажи квартиры №161, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,1Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716113Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 173. Право заключения договора купли-продажи квартиры №161, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,1Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716113Дата и время проведения Лот 173. Право заключения договора купли-продажи квартиры №161, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,1Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716113Подведение итогов не позднее Лот 173. Право заключения договора купли-продажи квартиры №161, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,1Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716113Подведение итогов не позднее Лот 173. Право заключения договора купли-продажи квартиры №161, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,1Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 173. Право заключения договора купли-продажи квартиры №161, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,1
Начальная цена
1 907 157,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 174. Право заключения договора купли-продажи квартиры №162, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716113Дата и время окончания срока приема заявок Лот 174. Право заключения договора купли-продажи квартиры №162, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,1Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716113Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 174. Право заключения договора купли-продажи квартиры №162, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,1Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716113Дата и время проведения Лот 174. Право заключения договора купли-продажи квартиры №162, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,1Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716113Подведение итогов не позднее Лот 174. Право заключения договора купли-продажи квартиры №162, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,1Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716113Подведение итогов не позднее Лот 174. Право заключения договора купли-продажи квартиры №162, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,1Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 174. Право заключения договора купли-продажи квартиры №162, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,1
Начальная цена
2 607 477,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 175. Право заключения договора купли-продажи квартиры №167, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 75,7
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716113Дата и время окончания срока приема заявок Лот 175. Право заключения договора купли-продажи квартиры №167, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 75,7Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716113Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 175. Право заключения договора купли-продажи квартиры №167, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 75,7Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716113Дата и время проведения Лот 175. Право заключения договора купли-продажи квартиры №167, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 75,7Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716113Подведение итогов не позднее Лот 175. Право заключения договора купли-продажи квартиры №167, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 75,7Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716113Подведение итогов не позднее Лот 175. Право заключения договора купли-продажи квартиры №167, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 75,7Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 175. Право заключения договора купли-продажи квартиры №167, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 75,7
Начальная цена
2 584 398,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 176. Право заключения договора купли-продажи квартиры №168, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 44,4
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716113Дата и время окончания срока приема заявок Лот 176. Право заключения договора купли-продажи квартиры №168, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 44,4Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716113Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 176. Право заключения договора купли-продажи квартиры №168, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 44,4Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716113Дата и время проведения Лот 176. Право заключения договора купли-продажи квартиры №168, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 44,4Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716113Подведение итогов не позднее Лот 176. Право заключения договора купли-продажи квартиры №168, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 44,4Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716113Подведение итогов не позднее Лот 176. Право заключения договора купли-продажи квартиры №168, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 44,4Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 176. Право заключения договора купли-продажи квартиры №168, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 44,4
Начальная цена
1 836 828,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 177. Право заключения договора купли-продажи квартиры №169, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 44,4
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716113Дата и время окончания срока приема заявок Лот 177. Право заключения договора купли-продажи квартиры №169, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 44,4Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716113Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 177. Право заключения договора купли-продажи квартиры №169, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 44,4Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716113Дата и время проведения Лот 177. Право заключения договора купли-продажи квартиры №169, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 44,4Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716113Подведение итогов не позднее Лот 177. Право заключения договора купли-продажи квартиры №169, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 44,4Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716113Подведение итогов не позднее Лот 177. Право заключения договора купли-продажи квартиры №169, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 44,4Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 177. Право заключения договора купли-продажи квартиры №169, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 44,4
Начальная цена
1 836 828,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 178. Право заключения договора купли-продажи квартиры №170, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 97
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716113Дата и время окончания срока приема заявок Лот 178. Право заключения договора купли-продажи квартиры №170, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 97Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716113Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 178. Право заключения договора купли-продажи квартиры №170, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 97Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716113Дата и время проведения Лот 178. Право заключения договора купли-продажи квартиры №170, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 97Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716113Подведение итогов не позднее Лот 178. Право заключения договора купли-продажи квартиры №170, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 97Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716113Подведение итогов не позднее Лот 178. Право заключения договора купли-продажи квартиры №170, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 97Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 178. Право заключения договора купли-продажи квартиры №170, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 97
Начальная цена
3 184 510,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 179. Право заключения договора купли-продажи квартиры №171, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 75,4
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716113Дата и время окончания срока приема заявок Лот 179. Право заключения договора купли-продажи квартиры №171, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 75,4Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716113Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 179. Право заключения договора купли-продажи квартиры №171, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 75,4Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716113Дата и время проведения Лот 179. Право заключения договора купли-продажи квартиры №171, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 75,4Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716113Подведение итогов не позднее Лот 179. Право заключения договора купли-продажи квартиры №171, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 75,4Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716113Подведение итогов не позднее Лот 179. Право заключения договора купли-продажи квартиры №171, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 75,4Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 179. Право заключения договора купли-продажи квартиры №171, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 75,4
Начальная цена
2 689 518,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 180. Право заключения договора купли-продажи квартиры №172, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716113Дата и время окончания срока приема заявок Лот 180. Право заключения договора купли-продажи квартиры №172, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716113Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 180. Право заключения договора купли-продажи квартиры №172, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716113Дата и время проведения Лот 180. Право заключения договора купли-продажи квартиры №172, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716113Подведение итогов не позднее Лот 180. Право заключения договора купли-продажи квартиры №172, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716113Подведение итогов не позднее Лот 180. Право заключения договора купли-продажи квартиры №172, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 180. Право заключения договора купли-продажи квартиры №172, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46
Начальная цена
1 903 020,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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