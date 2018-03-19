Продажа нежилого здания (кадастровый номер 50:10:0010302:849) общей площадью 1 653,8 кв. м, и земельного участка (кадастровый номер 50:10:0010302:141) общей площадью 9 895,0 кв. м, по адресу: г. Химки Московской обл., Северная промышленно-коммунальная зона.