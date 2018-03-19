www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП716112
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион по продаже квартир, расположенных по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31,33. Лот 141-160. Собственник: Фонд «Газпромипотека».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
25.04.2017 18:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 719-31-14
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
info@gpi.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Якимов Александр Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лот 141. Право заключения договора купли-продажи квартиры №89, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 88,6
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716112Дата и время окончания срока приема заявок Лот 141. Право заключения договора купли-продажи квартиры №89, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 88,6Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716112Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 141. Право заключения договора купли-продажи квартиры №89, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 88,6Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716112Дата и время проведения Лот 141. Право заключения договора купли-продажи квартиры №89, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 88,6Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716112Подведение итогов не позднее Лот 141. Право заключения договора купли-продажи квартиры №89, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 88,6Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716112Подведение итогов не позднее Лот 141. Право заключения договора купли-продажи квартиры №89, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 88,6Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 141. Право заключения договора купли-продажи квартиры №89, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 88,6
Начальная цена
2 938 738,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 142. Право заключения договора купли-продажи квартиры №90, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 43,9
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716112Дата и время окончания срока приема заявок Лот 142. Право заключения договора купли-продажи квартиры №90, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 43,9Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716112Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 142. Право заключения договора купли-продажи квартиры №90, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 43,9Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716112Дата и время проведения Лот 142. Право заключения договора купли-продажи квартиры №90, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 43,9Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716112Подведение итогов не позднее Лот 142. Право заключения договора купли-продажи квартиры №90, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 43,9Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716112Подведение итогов не позднее Лот 142. Право заключения договора купли-продажи квартиры №90, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 43,9Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 142. Право заключения договора купли-продажи квартиры №90, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 43,9
Начальная цена
1 925 015,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 143. Право заключения договора купли-продажи квартиры №91, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 71,2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716112Дата и время окончания срока приема заявок Лот 143. Право заключения договора купли-продажи квартиры №91, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 71,2Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716112Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 143. Право заключения договора купли-продажи квартиры №91, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 71,2Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716112Дата и время проведения Лот 143. Право заключения договора купли-продажи квартиры №91, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 71,2Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716112Подведение итогов не позднее Лот 143. Право заключения договора купли-продажи квартиры №91, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 71,2Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716112Подведение итогов не позднее Лот 143. Право заключения договора купли-продажи квартиры №91, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 71,2Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 143. Право заключения договора купли-продажи квартиры №91, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 71,2
Начальная цена
2 539 704,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 144. Право заключения договора купли-продажи квартиры №95, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,5
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716112Дата и время окончания срока приема заявок Лот 144. Право заключения договора купли-продажи квартиры №95, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,5Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716112Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 144. Право заключения договора купли-продажи квартиры №95, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,5Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716112Дата и время проведения Лот 144. Право заключения договора купли-продажи квартиры №95, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,5Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716112Подведение итогов не позднее Лот 144. Право заключения договора купли-продажи квартиры №95, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,5Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716112Подведение итогов не позднее Лот 144. Право заключения договора купли-продажи квартиры №95, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,5Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 144. Право заключения договора купли-продажи квартиры №95, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,5
Начальная цена
2 621 745,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 145. Право заключения договора купли-продажи квартиры №96, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,5
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716112Дата и время окончания срока приема заявок Лот 145. Право заключения договора купли-продажи квартиры №96, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,5Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716112Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 145. Право заключения договора купли-продажи квартиры №96, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,5Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716112Дата и время проведения Лот 145. Право заключения договора купли-продажи квартиры №96, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,5Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716112Подведение итогов не позднее Лот 145. Право заключения договора купли-продажи квартиры №96, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,5Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716112Подведение итогов не позднее Лот 145. Право заключения договора купли-продажи квартиры №96, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,5Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 145. Право заключения договора купли-продажи квартиры №96, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,5
Начальная цена
2 621 745,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 146. Право заключения договора купли-продажи квартиры №109, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,8
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716112Дата и время окончания срока приема заявок Лот 146. Право заключения договора купли-продажи квартиры №109, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,8Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716112Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 146. Право заключения договора купли-продажи квартиры №109, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,8Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716112Дата и время проведения Лот 146. Право заключения договора купли-продажи квартиры №109, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,8Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716112Подведение итогов не позднее Лот 146. Право заключения договора купли-продажи квартиры №109, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,8Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716112Подведение итогов не позднее Лот 146. Право заключения договора купли-продажи квартиры №109, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,8Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 146. Право заключения договора купли-продажи квартиры №109, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,8
Начальная цена
1 894 746,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 147. Право заключения договора купли-продажи квартиры №112, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716112Дата и время окончания срока приема заявок Лот 147. Право заключения договора купли-продажи квартиры №112, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,2Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716112Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 147. Право заключения договора купли-продажи квартиры №112, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,2Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716112Дата и время проведения Лот 147. Право заключения договора купли-продажи квартиры №112, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,2Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716112Подведение итогов не позднее Лот 147. Право заключения договора купли-продажи квартиры №112, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,2Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716112Подведение итогов не позднее Лот 147. Право заключения договора купли-продажи квартиры №112, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,2Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 147. Право заключения договора купли-продажи квартиры №112, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,2
Начальная цена
2 611 044,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 148. Право заключения договора купли-продажи квартиры №113, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,6
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716112Дата и время окончания срока приема заявок Лот 148. Право заключения договора купли-продажи квартиры №113, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,6Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716112Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 148. Право заключения договора купли-продажи квартиры №113, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,6Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716112Дата и время проведения Лот 148. Право заключения договора купли-продажи квартиры №113, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,6Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716112Подведение итогов не позднее Лот 148. Право заключения договора купли-продажи квартиры №113, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,6Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716112Подведение итогов не позднее Лот 148. Право заключения договора купли-продажи квартиры №113, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,6Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 148. Право заключения договора купли-продажи квартиры №113, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,6
Начальная цена
1 886 472,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 149. Право заключения договора купли-продажи квартиры №115, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,5
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716112Дата и время окончания срока приема заявок Лот 149. Право заключения договора купли-продажи квартиры №115, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,5Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716112Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 149. Право заключения договора купли-продажи квартиры №115, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,5Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716112Дата и время проведения Лот 149. Право заключения договора купли-продажи квартиры №115, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,5Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716112Подведение итогов не позднее Лот 149. Право заключения договора купли-продажи квартиры №115, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,5Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716112Подведение итогов не позднее Лот 149. Право заключения договора купли-продажи квартиры №115, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,5Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 149. Право заключения договора купли-продажи квартиры №115, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,5
Начальная цена
2 768 745,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 150. Право заключения договора купли-продажи квартиры №116, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,3
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716112Дата и время окончания срока приема заявок Лот 150. Право заключения договора купли-продажи квартиры №116, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,3Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716112Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 150. Право заключения договора купли-продажи квартиры №116, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,3Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716112Дата и время проведения Лот 150. Право заключения договора купли-продажи квартиры №116, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,3Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716112Подведение итогов не позднее Лот 150. Право заключения договора купли-продажи квартиры №116, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,3Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716112Подведение итогов не позднее Лот 150. Право заключения договора купли-продажи квартиры №116, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,3Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 150. Право заключения договора купли-продажи квартиры №116, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,3
Начальная цена
2 614 611,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 151. Право заключения договора купли-продажи квартиры №117, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,8
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716112Дата и время окончания срока приема заявок Лот 151. Право заключения договора купли-продажи квартиры №117, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,8Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716112Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 151. Право заключения договора купли-продажи квартиры №117, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,8Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716112Дата и время проведения Лот 151. Право заключения договора купли-продажи квартиры №117, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,8Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716112Подведение итогов не позднее Лот 151. Право заключения договора купли-продажи квартиры №117, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,8Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716112Подведение итогов не позднее Лот 151. Право заключения договора купли-продажи квартиры №117, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,8Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 151. Право заключения договора купли-продажи квартиры №117, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,8
Начальная цена
1 894 746,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 152. Право заключения договора купли-продажи квартиры №119, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,3
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716112Дата и время окончания срока приема заявок Лот 152. Право заключения договора купли-продажи квартиры №119, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,3Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716112Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 152. Право заключения договора купли-продажи квартиры №119, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,3Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716112Дата и время проведения Лот 152. Право заключения договора купли-продажи квартиры №119, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,3Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716112Подведение итогов не позднее Лот 152. Право заключения договора купли-продажи квартиры №119, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,3Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716112Подведение итогов не позднее Лот 152. Право заключения договора купли-продажи квартиры №119, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,3Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 152. Право заключения договора купли-продажи квартиры №119, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,3
Начальная цена
2 761 211,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 153. Право заключения договора купли-продажи квартиры №120, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,4
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716112Дата и время окончания срока приема заявок Лот 153. Право заключения договора купли-продажи квартиры №120, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,4Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716112Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 153. Право заключения договора купли-продажи квартиры №120, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,4Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716112Дата и время проведения Лот 153. Право заключения договора купли-продажи квартиры №120, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,4Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716112Подведение итогов не позднее Лот 153. Право заключения договора купли-продажи квартиры №120, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,4Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716112Подведение итогов не позднее Лот 153. Право заключения договора купли-продажи квартиры №120, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,4Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 153. Право заключения договора купли-продажи квартиры №120, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,4
Начальная цена
2 618 178,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 154. Право заключения договора купли-продажи квартиры №121, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,9
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716112Дата и время окончания срока приема заявок Лот 154. Право заключения договора купли-продажи квартиры №121, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,9Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716112Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 154. Право заключения договора купли-продажи квартиры №121, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,9Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716112Дата и время проведения Лот 154. Право заключения договора купли-продажи квартиры №121, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,9Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716112Подведение итогов не позднее Лот 154. Право заключения договора купли-продажи квартиры №121, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,9Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716112Подведение итогов не позднее Лот 154. Право заключения договора купли-продажи квартиры №121, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,9Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 154. Право заключения договора купли-продажи квартиры №121, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,9
Начальная цена
1 898 883,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 155. Право заключения договора купли-продажи квартиры №122, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,9
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716112Дата и время окончания срока приема заявок Лот 155. Право заключения договора купли-продажи квартиры №122, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,9Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716112Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 155. Право заключения договора купли-продажи квартиры №122, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,9Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716112Дата и время проведения Лот 155. Право заключения договора купли-продажи квартиры №122, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,9Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716112Подведение итогов не позднее Лот 155. Право заключения договора купли-продажи квартиры №122, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,9Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716112Подведение итогов не позднее Лот 155. Право заключения договора купли-продажи квартиры №122, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,9Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 155. Право заключения договора купли-продажи квартиры №122, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,9
Начальная цена
1 898 883,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 156. Право заключения договора купли-продажи квартиры №128, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 88,5
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716112Дата и время окончания срока приема заявок Лот 156. Право заключения договора купли-продажи квартиры №128, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 88,5Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716112Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 156. Право заключения договора купли-продажи квартиры №128, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 88,5Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716112Дата и время проведения Лот 156. Право заключения договора купли-продажи квартиры №128, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 88,5Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716112Подведение итогов не позднее Лот 156. Право заключения договора купли-продажи квартиры №128, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 88,5Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716112Подведение итогов не позднее Лот 156. Право заключения договора купли-продажи квартиры №128, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 88,5Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 156. Право заключения договора купли-продажи квартиры №128, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 88,5
Начальная цена
2 905 455,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 157. Право заключения договора купли-продажи квартиры №129, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 44,5
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716112Дата и время окончания срока приема заявок Лот 157. Право заключения договора купли-продажи квартиры №129, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 44,5Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716112Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 157. Право заключения договора купли-продажи квартиры №129, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 44,5Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716112Дата и время проведения Лот 157. Право заключения договора купли-продажи квартиры №129, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 44,5Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716112Подведение итогов не позднее Лот 157. Право заключения договора купли-продажи квартиры №129, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 44,5Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716112Подведение итогов не позднее Лот 157. Право заключения договора купли-продажи квартиры №129, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 44,5Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 157. Право заключения договора купли-продажи квартиры №129, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 44,5
Начальная цена
1 840 965,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 158. Право заключения договора купли-продажи квартиры №130, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 71,6
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716112Дата и время окончания срока приема заявок Лот 158. Право заключения договора купли-продажи квартиры №130, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 71,6Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716112Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 158. Право заключения договора купли-продажи квартиры №130, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 71,6Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716112Дата и время проведения Лот 158. Право заключения договора купли-продажи квартиры №130, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 71,6Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716112Подведение итогов не позднее Лот 158. Право заключения договора купли-продажи квартиры №130, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 71,6Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716112Подведение итогов не позднее Лот 158. Право заключения договора купли-продажи квартиры №130, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 71,6Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 158. Право заключения договора купли-продажи квартиры №130, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 71,6
Начальная цена
2 444 424,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 159. Право заключения договора купли-продажи квартиры №131, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716112Дата и время окончания срока приема заявок Лот 159. Право заключения договора купли-продажи квартиры №131, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,1Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716112Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 159. Право заключения договора купли-продажи квартиры №131, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,1Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716112Дата и время проведения Лот 159. Право заключения договора купли-продажи квартиры №131, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,1Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716112Подведение итогов не позднее Лот 159. Право заключения договора купли-продажи квартиры №131, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,1Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716112Подведение итогов не позднее Лот 159. Право заключения договора купли-продажи квартиры №131, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,1Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 159. Право заключения договора купли-продажи квартиры №131, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,1
Начальная цена
2 643 147,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 160. Право заключения договора купли-продажи квартиры №132, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,9
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716112Дата и время окончания срока приема заявок Лот 160. Право заключения договора купли-продажи квартиры №132, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,9Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716112Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 160. Право заключения договора купли-продажи квартиры №132, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,9Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716112Дата и время проведения Лот 160. Право заключения договора купли-продажи квартиры №132, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,9Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716112Подведение итогов не позднее Лот 160. Право заключения договора купли-продажи квартиры №132, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,9Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716112Подведение итогов не позднее Лот 160. Право заключения договора купли-продажи квартиры №132, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,9Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 160. Право заключения договора купли-продажи квартиры №132, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,9
Начальная цена
1 898 883,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.