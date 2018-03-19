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Номер извещения
ГП716110
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион по продаже квартир, расположенных по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31,33. Лот 121-140. Собственник: Фонд «Газпромипотека».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
25.04.2017 18:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 719-31-14
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
info@gpi.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Якимов Александр Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
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Лот 121. Право заключения договора купли-продажи квартиры №50, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 97,6
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716110Дата и время окончания срока приема заявок Лот 121. Право заключения договора купли-продажи квартиры №50, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 97,6Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716110Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 121. Право заключения договора купли-продажи квартиры №50, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 97,6Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716110Дата и время проведения Лот 121. Право заключения договора купли-продажи квартиры №50, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 97,6Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716110Подведение итогов не позднее Лот 121. Право заключения договора купли-продажи квартиры №50, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 97,6Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716110Подведение итогов не позднее Лот 121. Право заключения договора купли-продажи квартиры №50, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 97,6Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 121. Право заключения договора купли-продажи квартиры №50, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 97,6
Начальная цена
3 247 152,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 122. Право заключения договора купли-продажи квартиры №54, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 103,6
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716110Дата и время окончания срока приема заявок Лот 122. Право заключения договора купли-продажи квартиры №54, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 103,6Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716110Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 122. Право заключения договора купли-продажи квартиры №54, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 103,6Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716110Дата и время проведения Лот 122. Право заключения договора купли-продажи квартиры №54, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 103,6Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716110Подведение итогов не позднее Лот 122. Право заключения договора купли-продажи квартиры №54, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 103,6Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716110Подведение итогов не позднее Лот 122. Право заключения договора купли-продажи квартиры №54, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 103,6Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 122. Право заключения договора купли-продажи квартиры №54, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 103,6
Начальная цена
3 530 998,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 123. Право заключения договора купли-продажи квартиры №55, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 97,9
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716110Дата и время окончания срока приема заявок Лот 123. Право заключения договора купли-продажи квартиры №55, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 97,9Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716110Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 123. Право заключения договора купли-продажи квартиры №55, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 97,9Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716110Дата и время проведения Лот 123. Право заключения договора купли-продажи квартиры №55, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 97,9Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716110Подведение итогов не позднее Лот 123. Право заключения договора купли-продажи квартиры №55, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 97,9Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716110Подведение итогов не позднее Лот 123. Право заключения договора купли-продажи квартиры №55, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 97,9Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 123. Право заключения договора купли-продажи квартиры №55, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 97,9
Начальная цена
3 257 133,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 124. Право заключения договора купли-продажи квартиры №64, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 103,8
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716110Дата и время окончания срока приема заявок Лот 124. Право заключения договора купли-продажи квартиры №64, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 103,8Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716110Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 124. Право заключения договора купли-продажи квартиры №64, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 103,8Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716110Дата и время проведения Лот 124. Право заключения договора купли-продажи квартиры №64, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 103,8Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716110Подведение итогов не позднее Лот 124. Право заключения договора купли-продажи квартиры №64, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 103,8Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716110Подведение итогов не позднее Лот 124. Право заключения договора купли-продажи квартиры №64, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 103,8Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 124. Право заключения договора купли-продажи квартиры №64, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 103,8
Начальная цена
3 537 815,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 125. Право заключения договора купли-продажи квартиры №65, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 97,2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716110Дата и время окончания срока приема заявок Лот 125. Право заключения договора купли-продажи квартиры №65, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 97,2Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716110Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 125. Право заключения договора купли-продажи квартиры №65, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 97,2Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716110Дата и время проведения Лот 125. Право заключения договора купли-продажи квартиры №65, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 97,2Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716110Подведение итогов не позднее Лот 125. Право заключения договора купли-продажи квартиры №65, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 97,2Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716110Подведение итогов не позднее Лот 125. Право заключения договора купли-продажи квартиры №65, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 97,2Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 125. Право заключения договора купли-продажи квартиры №65, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 97,2
Начальная цена
3 233 844,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 126. Право заключения договора купли-продажи квартиры №66, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,9
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716110Дата и время окончания срока приема заявок Лот 126. Право заключения договора купли-продажи квартиры №66, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,9Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716110Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 126. Право заключения договора купли-продажи квартиры №66, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,9Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716110Дата и время проведения Лот 126. Право заключения договора купли-продажи квартиры №66, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,9Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716110Подведение итогов не позднее Лот 126. Право заключения договора купли-продажи квартиры №66, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,9Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716110Подведение итогов не позднее Лот 126. Право заключения договора купли-продажи квартиры №66, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,9Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 126. Право заключения договора купли-продажи квартиры №66, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,9
Начальная цена
1 898 883,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 127. Право заключения договора купли-продажи квартиры №67, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,8
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716110Дата и время окончания срока приема заявок Лот 127. Право заключения договора купли-продажи квартиры №67, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,8Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716110Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 127. Право заключения договора купли-продажи квартиры №67, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,8Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716110Дата и время проведения Лот 127. Право заключения договора купли-продажи квартиры №67, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,8Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716110Подведение итогов не позднее Лот 127. Право заключения договора купли-продажи квартиры №67, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,8Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716110Подведение итогов не позднее Лот 127. Право заключения договора купли-продажи квартиры №67, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,8Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 127. Право заключения договора купли-продажи квартиры №67, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,8
Начальная цена
1 894 746,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 128. Право заключения договора купли-продажи квартиры №69, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 103,5
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716110Дата и время окончания срока приема заявок Лот 128. Право заключения договора купли-продажи квартиры №69, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 103,5Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716110Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 128. Право заключения договора купли-продажи квартиры №69, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 103,5Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716110Дата и время проведения Лот 128. Право заключения договора купли-продажи квартиры №69, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 103,5Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716110Подведение итогов не позднее Лот 128. Право заключения договора купли-продажи квартиры №69, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 103,5Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716110Подведение итогов не позднее Лот 128. Право заключения договора купли-продажи квартиры №69, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 103,5Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 128. Право заключения договора купли-продажи квартиры №69, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 103,5
Начальная цена
3 527 590,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 129. Право заключения договора купли-продажи квартиры №70, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 97,5
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716110Дата и время окончания срока приема заявок Лот 129. Право заключения договора купли-продажи квартиры №70, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 97,5Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716110Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 129. Право заключения договора купли-продажи квартиры №70, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 97,5Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716110Дата и время проведения Лот 129. Право заключения договора купли-продажи квартиры №70, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 97,5Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716110Подведение итогов не позднее Лот 129. Право заключения договора купли-продажи квартиры №70, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 97,5Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716110Подведение итогов не позднее Лот 129. Право заключения договора купли-продажи квартиры №70, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 97,5Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 129. Право заключения договора купли-продажи квартиры №70, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 97,5
Начальная цена
3 243 825,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 130. Право заключения договора купли-продажи квартиры №72, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,8
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716110Дата и время окончания срока приема заявок Лот 130. Право заключения договора купли-продажи квартиры №72, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,8Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716110Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 130. Право заключения договора купли-продажи квартиры №72, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,8Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716110Дата и время проведения Лот 130. Право заключения договора купли-продажи квартиры №72, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,8Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716110Подведение итогов не позднее Лот 130. Право заключения договора купли-продажи квартиры №72, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,8Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716110Подведение итогов не позднее Лот 130. Право заключения договора купли-продажи квартиры №72, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,8Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 130. Право заключения договора купли-продажи квартиры №72, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,8
Начальная цена
1 894 746,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 131. Право заключения договора купли-продажи квартиры №77, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 104,8
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716110Дата и время окончания срока приема заявок Лот 131. Право заключения договора купли-продажи квартиры №77, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 104,8Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716110Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 131. Право заключения договора купли-продажи квартиры №77, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 104,8Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716110Дата и время проведения Лот 131. Право заключения договора купли-продажи квартиры №77, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 104,8Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716110Подведение итогов не позднее Лот 131. Право заключения договора купли-продажи квартиры №77, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 104,8Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716110Подведение итогов не позднее Лот 131. Право заключения договора купли-продажи квартиры №77, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 104,8Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 131. Право заключения договора купли-продажи квартиры №77, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 104,8
Начальная цена
3 571 898,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 132. Право заключения договора купли-продажи квартиры №75, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 97,5
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716110Дата и время окончания срока приема заявок Лот 132. Право заключения договора купли-продажи квартиры №75, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 97,5Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716110Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 132. Право заключения договора купли-продажи квартиры №75, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 97,5Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716110Дата и время проведения Лот 132. Право заключения договора купли-продажи квартиры №75, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 97,5Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716110Подведение итогов не позднее Лот 132. Право заключения договора купли-продажи квартиры №75, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 97,5Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716110Подведение итогов не позднее Лот 132. Право заключения договора купли-продажи квартиры №75, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 97,5Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 132. Право заключения договора купли-продажи квартиры №75, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 97,5
Начальная цена
3 243 825,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 133. Право заключения договора купли-продажи квартиры №77, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,5
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716110Дата и время окончания срока приема заявок Лот 133. Право заключения договора купли-продажи квартиры №77, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,5Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716110Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 133. Право заключения договора купли-продажи квартиры №77, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,5Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716110Дата и время проведения Лот 133. Право заключения договора купли-продажи квартиры №77, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,5Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716110Подведение итогов не позднее Лот 133. Право заключения договора купли-продажи квартиры №77, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,5Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716110Подведение итогов не позднее Лот 133. Право заключения договора купли-продажи квартиры №77, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,5Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 133. Право заключения договора купли-продажи квартиры №77, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,5
Начальная цена
1 882 335,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 134. Право заключения договора купли-продажи квартиры №78, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 75,1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716110Дата и время окончания срока приема заявок Лот 134. Право заключения договора купли-продажи квартиры №78, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 75,1Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716110Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 134. Право заключения договора купли-продажи квартиры №78, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 75,1Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716110Дата и время проведения Лот 134. Право заключения договора купли-продажи квартиры №78, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 75,1Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716110Подведение итогов не позднее Лот 134. Право заключения договора купли-продажи квартиры №78, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 75,1Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716110Подведение итогов не позднее Лот 134. Право заключения договора купли-продажи квартиры №78, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 75,1Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 134. Право заключения договора купли-продажи квартиры №78, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 75,1
Начальная цена
2 829 017,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 135. Право заключения договора купли-продажи квартиры №79, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 103,2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716110Дата и время окончания срока приема заявок Лот 135. Право заключения договора купли-продажи квартиры №79, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 103,2Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716110Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 135. Право заключения договора купли-продажи квартиры №79, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 103,2Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716110Дата и время проведения Лот 135. Право заключения договора купли-продажи квартиры №79, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 103,2Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716110Подведение итогов не позднее Лот 135. Право заключения договора купли-продажи квартиры №79, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 103,2Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716110Подведение итогов не позднее Лот 135. Право заключения договора купли-продажи квартиры №79, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 103,2Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 135. Право заключения договора купли-продажи квартиры №79, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 103,2
Начальная цена
3 517 365,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 136. Право заключения договора купли-продажи квартиры №80, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 97,8
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716110Дата и время окончания срока приема заявок Лот 136. Право заключения договора купли-продажи квартиры №80, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 97,8Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716110Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 136. Право заключения договора купли-продажи квартиры №80, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 97,8Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716110Дата и время проведения Лот 136. Право заключения договора купли-продажи квартиры №80, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 97,8Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716110Подведение итогов не позднее Лот 136. Право заключения договора купли-продажи квартиры №80, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 97,8Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716110Подведение итогов не позднее Лот 136. Право заключения договора купли-продажи квартиры №80, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 97,8Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 136. Право заключения договора купли-продажи квартиры №80, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 97,8
Начальная цена
3 253 806,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 137. Право заключения договора купли-продажи квартиры №82, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716110Дата и время окончания срока приема заявок Лот 137. Право заключения договора купли-продажи квартиры №82, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,2Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716110Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 137. Право заключения договора купли-продажи квартиры №82, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,2Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716110Дата и время проведения Лот 137. Право заключения договора купли-продажи квартиры №82, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,2Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716110Подведение итогов не позднее Лот 137. Право заключения договора купли-продажи квартиры №82, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,2Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716110Подведение итогов не позднее Лот 137. Право заключения договора купли-продажи квартиры №82, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,2Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 137. Право заключения договора купли-продажи квартиры №82, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,2
Начальная цена
1 911 294,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 138. Право заключения договора купли-продажи квартиры №84, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 103,5
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716110Дата и время окончания срока приема заявок Лот 138. Право заключения договора купли-продажи квартиры №84, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 103,5Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716110Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 138. Право заключения договора купли-продажи квартиры №84, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 103,5Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716110Дата и время проведения Лот 138. Право заключения договора купли-продажи квартиры №84, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 103,5Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716110Подведение итогов не позднее Лот 138. Право заключения договора купли-продажи квартиры №84, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 103,5Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716110Подведение итогов не позднее Лот 138. Право заключения договора купли-продажи квартиры №84, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 103,5Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 138. Право заключения договора купли-продажи квартиры №84, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 103,5
Начальная цена
3 353 710,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 139. Право заключения договора купли-продажи квартиры №85, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 97,7
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716110Дата и время окончания срока приема заявок Лот 139. Право заключения договора купли-продажи квартиры №85, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 97,7Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716110Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 139. Право заключения договора купли-продажи квартиры №85, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 97,7Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716110Дата и время проведения Лот 139. Право заключения договора купли-продажи квартиры №85, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 97,7Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716110Подведение итогов не позднее Лот 139. Право заключения договора купли-продажи квартиры №85, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 97,7Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716110Подведение итогов не позднее Лот 139. Право заключения договора купли-продажи квартиры №85, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 97,7Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 139. Право заключения договора купли-продажи квартиры №85, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 97,7
Начальная цена
3 165 773,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 140. Право заключения договора купли-продажи квартиры №87, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,8
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716110Дата и время окончания срока приема заявок Лот 140. Право заключения договора купли-продажи квартиры №87, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,8Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716110Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 140. Право заключения договора купли-продажи квартиры №87, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,8Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716110Дата и время проведения Лот 140. Право заключения договора купли-продажи квартиры №87, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,8Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716110Подведение итогов не позднее Лот 140. Право заключения договора купли-продажи квартиры №87, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,8Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716110Подведение итогов не позднее Лот 140. Право заключения договора купли-продажи квартиры №87, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,8Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 140. Право заключения договора купли-продажи квартиры №87, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,8
Начальная цена
1 926 806,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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