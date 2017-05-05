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Номер извещения
31705055092
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
открытый запрос предложений на поставку сетевого оборудования Cisco для "Тверь Водоканал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.04.2017 18:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Почтовый адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Контактный телефон
+7 495 514-02-11 доб. 3103
Факс
+7 495 514-02-11
Адрес электронной почты
d.Ibragimova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ибрагимова Диляра Наримановна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сетевого оборудования Cisco для нужд ООО "Тверь Водоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.05.2017 17:00 GMT +305.05.2017 17:0005.05.2017 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705055092Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сетевого оборудования Cisco для нужд ООО "Тверь Водоканал" Москва
Дата и время вскрытия заявок
05.05.2017 17:0005.05.2017 17:0005.05.2017 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705055092Дата и время вскрытия заявок Поставка сетевого оборудования Cisco для нужд ООО "Тверь Водоканал" Москва
Подведение итогов не позднее
03.07.2017 15:0003.07.2017 15:0003.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705055092Подведение итогов не позднее Поставка сетевого оборудования Cisco для нужд ООО "Тверь Водоканал" Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сетевого оборудования Cisco для нужд ООО "Тверь Водоканал"
Начальная цена
570 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно ЗД
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно ЗДРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Тверь Водоканал
Все закупки и тендеры Тверь Водоканал
Адрес местонахождения
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7
26.3
26.3
Документация лота
Кол-во: 0
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