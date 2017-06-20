Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

09.06.17: (+ файла во вложении, схемы) 1. Необходимо в точки подачи, где предусматривается по два БПМ (рабочий+резервный) совместить эти два блока в один. 2. Предусмотреть по два фильтра на каждой линии. 3. В точках с периодической подачей метанола, где предусмотрен один БПГ, в его схеме предусмотреть байпас с фильтром. По ИТТ всего 21 БПМ. Из них получатся 6 шт. сдвоенные, и 9 шт. одинарные. Также необходимо предусмотреть утепленный шкаф с электрообогревом, т.к. некоторые БПМ будут расположены на улице. Разработайте на примере схем во вложении к письму свои схемы, и включите в их ТКП. 16.06.2017 - НЕОБХОДИМО ТАКЖЕ УЧЕСТЬ, что в ИТТ лист 36 указана информация: «резервный комплект датчиков (ЗИП), сигнализаторов и местных КИП», а именно означает 2 комплекта на общее количество БПМ