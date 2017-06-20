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Номер извещения
ГП716111
Уникальный номер закупки
ЮНГ-014
Наименование закупки
Поставка оборудования, выполнение ШМР, ПНР для строительства объекта: «Установка по переработке газа осушенного отбензиненного и производству пропан-бутана технического»: Блок подачи метанола БПМ-1…21 в кол-ве 21 ед. (ИТТ – шифр 0207.2016-02-ИОС7.12).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.04.2017 18:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 8-00-73
Факс
+7 34949 8-04-04
Адрес электронной почты
yulia@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Христенко Юлия Николаевна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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В обновлённой редакции ИТТ внесены корректировки в электротехнической части. А именно: Электроснабжение потребителей блока должно осуществляться по первой категории надежности. Напряжение распределительной сети – 380/220 В, 50 Гц. Система заземления TN-S. В комплекте поставки для электроснабжения потребителей блока предусмотреть низковольтное распределительное устройство для электроприемников блока. Низковольтное распределительное устройство выполнить во взрывозащищенном исполнении. Установка (внутри блока или снаружи) будет согласована на стадии рассмотрения РКД. Предусмотреть освещение внутри блока, в соответствии с требованиями НТД. Все электрооборудование и освещение должно соответствовать категории и группе взрывоопасной смеси. Системы электроснабжения и освещения должны быть выполнены в соответствии с НТД РФ. Указанные системы должны быть смонтированы заводом-изготовителем в полном объеме и не требовать установки какого-либо оборудования на месте монтажа. Для защиты всего оборудования, вторичных цепей применить, автоматические выключатели, устройства защиты от импульсных перенапряжений. Силовые кабели должны быть бронированными, с медными жилами, не распространяющими горение. Кабели должны быть защищены от механических повреждений. Кабели освещения должны быть с медными жилами, не распространяющими горение.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2017 13:00 GMT +320.06.2017 13:0020.06.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716111Дата и время окончания срока приема заявок В обновлённой редакции ИТТ внесены корректировки в электротехнической части. А именно: Электроснабжение потребителей блока должно осуществляться по первой категории надежности. Напряжение распределительной сети – 380/220 В, 50 Гц. Система заземления TN-S. В комплекте поставки для электроснабжения потребителей блока предусмотреть низковольтное распределительное устройство для электроприемников блока. Низковольтное распределительное устройство выполнить во взрывозащищенном исполнении. Установка (внутри блока или снаружи) будет согласована на стадии рассмотрения РКД. Предусмотреть освещение внутри блока, в соответствии с требованиями НТД. Все электрооборудование и освещение должно соответствовать категории и группе взрывоопасной смеси. Системы электроснабжения и освещения должны быть выполнены в соответствии с НТД РФ. Указанные системы должны быть смонтированы заводом-изготовителем в полном объеме и не требовать установки какого-либо оборудования на месте монтажа. Для защиты всего оборудования, вторичных цепей применить, автоматические выключатели, устройства защиты от импульсных перенапряжений. Силовые кабели должны быть бронированными, с медными жилами, не распространяющими горение. Кабели должны быть защищены от механических повреждений. Кабели освещения должны быть с медными жилами, не распространяющими горение. Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2017 13:0020.06.2017 13:0020.06.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716111Дата и время вскрытия заявок В обновлённой редакции ИТТ внесены корректировки в электротехнической части. А именно: Электроснабжение потребителей блока должно осуществляться по первой категории надежности. Напряжение распределительной сети – 380/220 В, 50 Гц. Система заземления TN-S. В комплекте поставки для электроснабжения потребителей блока предусмотреть низковольтное распределительное устройство для электроприемников блока. Низковольтное распределительное устройство выполнить во взрывозащищенном исполнении. Установка (внутри блока или снаружи) будет согласована на стадии рассмотрения РКД. Предусмотреть освещение внутри блока, в соответствии с требованиями НТД. Все электрооборудование и освещение должно соответствовать категории и группе взрывоопасной смеси. Системы электроснабжения и освещения должны быть выполнены в соответствии с НТД РФ. Указанные системы должны быть смонтированы заводом-изготовителем в полном объеме и не требовать установки какого-либо оборудования на месте монтажа. Для защиты всего оборудования, вторичных цепей применить, автоматические выключатели, устройства защиты от импульсных перенапряжений. Силовые кабели должны быть бронированными, с медными жилами, не распространяющими горение. Кабели должны быть защищены от механических повреждений. Кабели освещения должны быть с медными жилами, не распространяющими горение. Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
31.07.2017 10:0031.07.2017 10:0031.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716111Подведение итогов не позднее В обновлённой редакции ИТТ внесены корректировки в электротехнической части. А именно: Электроснабжение потребителей блока должно осуществляться по первой категории надежности. Напряжение распределительной сети – 380/220 В, 50 Гц. Система заземления TN-S. В комплекте поставки для электроснабжения потребителей блока предусмотреть низковольтное распределительное устройство для электроприемников блока. Низковольтное распределительное устройство выполнить во взрывозащищенном исполнении. Установка (внутри блока или снаружи) будет согласована на стадии рассмотрения РКД. Предусмотреть освещение внутри блока, в соответствии с требованиями НТД. Все электрооборудование и освещение должно соответствовать категории и группе взрывоопасной смеси. Системы электроснабжения и освещения должны быть выполнены в соответствии с НТД РФ. Указанные системы должны быть смонтированы заводом-изготовителем в полном объеме и не требовать установки какого-либо оборудования на месте монтажа. Для защиты всего оборудования, вторичных цепей применить, автоматические выключатели, устройства защиты от импульсных перенапряжений. Силовые кабели должны быть бронированными, с медными жилами, не распространяющими горение. Кабели должны быть защищены от механических повреждений. Кабели освещения должны быть с медными жилами, не распространяющими горение. Новый Уренгой
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
31.07.201731.07.2017 10:0031.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716111Подведение итогов не позднее В обновлённой редакции ИТТ внесены корректировки в электротехнической части. А именно: Электроснабжение потребителей блока должно осуществляться по первой категории надежности. Напряжение распределительной сети – 380/220 В, 50 Гц. Система заземления TN-S. В комплекте поставки для электроснабжения потребителей блока предусмотреть низковольтное распределительное устройство для электроприемников блока. Низковольтное распределительное устройство выполнить во взрывозащищенном исполнении. Установка (внутри блока или снаружи) будет согласована на стадии рассмотрения РКД. Предусмотреть освещение внутри блока, в соответствии с требованиями НТД. Все электрооборудование и освещение должно соответствовать категории и группе взрывоопасной смеси. Системы электроснабжения и освещения должны быть выполнены в соответствии с НТД РФ. Указанные системы должны быть смонтированы заводом-изготовителем в полном объеме и не требовать установки какого-либо оборудования на месте монтажа. Для защиты всего оборудования, вторичных цепей применить, автоматические выключатели, устройства защиты от импульсных перенапряжений. Силовые кабели должны быть бронированными, с медными жилами, не распространяющими горение. Кабели должны быть защищены от механических повреждений. Кабели освещения должны быть с медными жилами, не распространяющими горение. Новый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
В обновлённой редакции ИТТ внесены корректировки в электротехнической части. А именно: Электроснабжение потребителей блока должно осуществляться по первой категории надежности. Напряжение распределительной сети – 380/220 В, 50 Гц. Система заземления TN-S. В комплекте поставки для электроснабжения потребителей блока предусмотреть низковольтное распределительное устройство для электроприемников блока. Низковольтное распределительное устройство выполнить во взрывозащищенном исполнении. Установка (внутри блока или снаружи) будет согласована на стадии рассмотрения РКД. Предусмотреть освещение внутри блока, в соответствии с требованиями НТД. Все электрооборудование и освещение должно соответствовать категории и группе взрывоопасной смеси. Системы электроснабжения и освещения должны быть выполнены в соответствии с НТД РФ. Указанные системы должны быть смонтированы заводом-изготовителем в полном объеме и не требовать установки какого-либо оборудования на месте монтажа. Для защиты всего оборудования, вторичных цепей применить, автоматические выключатели, устройства защиты от импульсных перенапряжений. Силовые кабели должны быть бронированными, с медными жилами, не распространяющими горение. Кабели должны быть защищены от механических повреждений. Кабели освещения должны быть с медными жилами, не распространяющими горение.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
09.06.17: (+ файла во вложении, схемы) 1. Необходимо в точки подачи, где предусматривается по два БПМ (рабочий+резервный) совместить эти два блока в один. 2. Предусмотреть по два фильтра на каждой линии. 3. В точках с периодической подачей метанола, где предусмотрен один БПГ, в его схеме предусмотреть байпас с фильтром. По ИТТ всего 21 БПМ. Из них получатся 6 шт. сдвоенные, и 9 шт. одинарные. Также необходимо предусмотреть утепленный шкаф с электрообогревом, т.к. некоторые БПМ будут расположены на улице. Разработайте на примере схем во вложении к письму свои схемы, и включите в их ТКП. 16.06.2017 - НЕОБХОДИМО ТАКЖЕ УЧЕСТЬ, что в ИТТ лист 36 указана информация: «резервный комплект датчиков (ЗИП), сигнализаторов и местных КИП», а именно означает 2 комплекта на общее количество БПМ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно проекту договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
28
B
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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