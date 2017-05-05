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Номер извещения
ГП716108
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
открытый запрос предложений на поставку сетевого оборудования Cisco для УК "РОСВОДОКАНАЛ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.04.2017 18:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Почтовый адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Контактный телефон
+7 495 514-02-11 доб. 3103
Факс
+7 495 514-02-11
Адрес электронной почты
d.Ibragimova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ибрагимова Диляра Наримановна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку сетевого оборудования Cisco для УК "РОСВОДОКАНАЛ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.05.2017 17:00 GMT +305.05.2017 17:0005.05.2017 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716108Дата и время окончания срока приема заявок запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку сетевого оборудования Cisco для УК "РОСВОДОКАНАЛ" Москва
Дата и время вскрытия заявок
05.05.2017 17:0005.05.2017 17:0005.05.2017 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716108Дата и время вскрытия заявок запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку сетевого оборудования Cisco для УК "РОСВОДОКАНАЛ" Москва
Подведение итогов не позднее
03.07.2017 15:0003.07.2017 15:0003.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716108Подведение итогов не позднее запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку сетевого оборудования Cisco для УК "РОСВОДОКАНАЛ" Москва
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
03.07.201703.07.2017 15:0003.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716108Подведение итогов не позднее запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку сетевого оборудования Cisco для УК "РОСВОДОКАНАЛ" Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку сетевого оборудования Cisco для УК "РОСВОДОКАНАЛ"
Начальная цена
300 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно ЗД
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно ЗДРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК РОСВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры УК РОСВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
26.30.11.110
61.90
Документация лота
Кол-во: 0
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