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Номер извещения
ГП716106
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион по продаже квартир, расположенных по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31,33. Лот 81-100. Собственник: Фонд «Газпромипотека».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
25.04.2017 17:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 719-31-14
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
info@gpi.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Якимов Александр Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лот 81. Право заключения договора купли-продажи квартиры №163, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 45,7
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716106Дата и время окончания срока приема заявок Лот 81. Право заключения договора купли-продажи квартиры №163, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 45,7Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716106Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 81. Право заключения договора купли-продажи квартиры №163, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 45,7Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716106Дата и время проведения Лот 81. Право заключения договора купли-продажи квартиры №163, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 45,7Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716106Подведение итогов не позднее Лот 81. Право заключения договора купли-продажи квартиры №163, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 45,7Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716106Подведение итогов не позднее Лот 81. Право заключения договора купли-продажи квартиры №163, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 45,7Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 81. Право заключения договора купли-продажи квартиры №163, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 45,7
Начальная цена
1 890 609,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 82. Право заключения договора купли-продажи квартиры №165, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 72,8
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716106Дата и время окончания срока приема заявок Лот 82. Право заключения договора купли-продажи квартиры №165, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 72,8Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716106Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 82. Право заключения договора купли-продажи квартиры №165, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 72,8Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716106Дата и время проведения Лот 82. Право заключения договора купли-продажи квартиры №165, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 72,8Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716106Подведение итогов не позднее Лот 82. Право заключения договора купли-продажи квартиры №165, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 72,8Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716106Подведение итогов не позднее Лот 82. Право заключения договора купли-продажи квартиры №165, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 72,8Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 82. Право заключения договора купли-продажи квартиры №165, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 72,8
Начальная цена
2 596 776,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 83. Право заключения договора купли-продажи квартиры №175, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 45,9
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716106Дата и время окончания срока приема заявок Лот 83. Право заключения договора купли-продажи квартиры №175, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 45,9Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716106Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 83. Право заключения договора купли-продажи квартиры №175, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 45,9Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716106Дата и время проведения Лот 83. Право заключения договора купли-продажи квартиры №175, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 45,9Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716106Подведение итогов не позднее Лот 83. Право заключения договора купли-продажи квартиры №175, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 45,9Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716106Подведение итогов не позднее Лот 83. Право заключения договора купли-продажи квартиры №175, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 45,9Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 83. Право заключения договора купли-продажи квартиры №175, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 45,9
Начальная цена
1 898 883,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 84. Право заключения договора купли-продажи квартиры №176, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716106Дата и время окончания срока приема заявок Лот 84. Право заключения договора купли-продажи квартиры №176, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,2Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716106Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 84. Право заключения договора купли-продажи квартиры №176, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,2Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716106Дата и время проведения Лот 84. Право заключения договора купли-продажи квартиры №176, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,2Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716106Подведение итогов не позднее Лот 84. Право заключения договора купли-продажи квартиры №176, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,2Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716106Подведение итогов не позднее Лот 84. Право заключения договора купли-продажи квартиры №176, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,2Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 84. Право заключения договора купли-продажи квартиры №176, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,2
Начальная цена
1 911 294,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 85. Право заключения договора купли-продажи квартиры №177, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,3
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716106Дата и время окончания срока приема заявок Лот 85. Право заключения договора купли-продажи квартиры №177, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,3Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716106Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 85. Право заключения договора купли-продажи квартиры №177, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,3Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716106Дата и время проведения Лот 85. Право заключения договора купли-продажи квартиры №177, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,3Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716106Подведение итогов не позднее Лот 85. Право заключения договора купли-продажи квартиры №177, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,3Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716106Подведение итогов не позднее Лот 85. Право заключения договора купли-продажи квартиры №177, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,3Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 85. Право заключения договора купли-продажи квартиры №177, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,3
Начальная цена
2 614 611,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 86. Право заключения договора купли-продажи квартиры №178, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,3
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716106Дата и время окончания срока приема заявок Лот 86. Право заключения договора купли-продажи квартиры №178, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,3Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716106Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 86. Право заключения договора купли-продажи квартиры №178, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,3Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716106Дата и время проведения Лот 86. Право заключения договора купли-продажи квартиры №178, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,3Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716106Подведение итогов не позднее Лот 86. Право заключения договора купли-продажи квартиры №178, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,3Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716106Подведение итогов не позднее Лот 86. Право заключения договора купли-продажи квартиры №178, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,3Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 86. Право заключения договора купли-продажи квартиры №178, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,3
Начальная цена
2 614 611,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 87. Право заключения договора купли-продажи квартиры №179, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 45,7
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716106Дата и время окончания срока приема заявок Лот 87. Право заключения договора купли-продажи квартиры №179, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 45,7Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716106Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 87. Право заключения договора купли-продажи квартиры №179, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 45,7Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716106Дата и время проведения Лот 87. Право заключения договора купли-продажи квартиры №179, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 45,7Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716106Подведение итогов не позднее Лот 87. Право заключения договора купли-продажи квартиры №179, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 45,7Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716106Подведение итогов не позднее Лот 87. Право заключения договора купли-продажи квартиры №179, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 45,7Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 87. Право заключения договора купли-продажи квартиры №179, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 45,7
Начальная цена
1 922 599,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 88. Право заключения договора купли-продажи квартиры №180, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 45,8
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716106Дата и время окончания срока приема заявок Лот 88. Право заключения договора купли-продажи квартиры №180, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 45,8Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716106Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 88. Право заключения договора купли-продажи квартиры №180, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 45,8Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716106Дата и время проведения Лот 88. Право заключения договора купли-продажи квартиры №180, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 45,8Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716106Подведение итогов не позднее Лот 88. Право заключения договора купли-продажи квартиры №180, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 45,8Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716106Подведение итогов не позднее Лот 88. Право заключения договора купли-продажи квартиры №180, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 45,8Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 88. Право заключения договора купли-продажи квартиры №180, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 45,8
Начальная цена
1 926 806,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 89. Право заключения договора купли-продажи квартиры №183, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 45,5
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716106Дата и время окончания срока приема заявок Лот 89. Право заключения договора купли-продажи квартиры №183, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 45,5Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716106Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 89. Право заключения договора купли-продажи квартиры №183, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 45,5Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716106Дата и время проведения Лот 89. Право заключения договора купли-продажи квартиры №183, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 45,5Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716106Подведение итогов не позднее Лот 89. Право заключения договора купли-продажи квартиры №183, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 45,5Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716106Подведение итогов не позднее Лот 89. Право заключения договора купли-продажи квартиры №183, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 45,5Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 89. Право заключения договора купли-продажи квартиры №183, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 45,5
Начальная цена
1 882 335,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 90. Право заключения договора купли-продажи квартиры №185, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716106Дата и время окончания срока приема заявок Лот 90. Право заключения договора купли-продажи квартиры №185, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,2Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716106Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 90. Право заключения договора купли-продажи квартиры №185, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,2Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716106Дата и время проведения Лот 90. Право заключения договора купли-продажи квартиры №185, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,2Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716106Подведение итогов не позднее Лот 90. Право заключения договора купли-продажи квартиры №185, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,2Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716106Подведение итогов не позднее Лот 90. Право заключения договора купли-продажи квартиры №185, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,2Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 90. Право заключения договора купли-продажи квартиры №185, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,2
Начальная цена
2 611 044,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 91. Право заключения договора купли-продажи квартиры №4, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 72,8
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716106Дата и время окончания срока приема заявок Лот 91. Право заключения договора купли-продажи квартиры №4, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 72,8Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716106Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 91. Право заключения договора купли-продажи квартиры №4, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 72,8Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716106Дата и время проведения Лот 91. Право заключения договора купли-продажи квартиры №4, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 72,8Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716106Подведение итогов не позднее Лот 91. Право заключения договора купли-продажи квартиры №4, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 72,8Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716106Подведение итогов не позднее Лот 91. Право заключения договора купли-продажи квартиры №4, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 72,8Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 91. Право заключения договора купли-продажи квартиры №4, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 72,8
Начальная цена
2 596 776,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 92. Право заключения договора купли-продажи квартиры №5, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716106Дата и время окончания срока приема заявок Лот 92. Право заключения договора купли-продажи квартиры №5, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716106Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 92. Право заключения договора купли-продажи квартиры №5, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716106Дата и время проведения Лот 92. Право заключения договора купли-продажи квартиры №5, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716106Подведение итогов не позднее Лот 92. Право заключения договора купли-продажи квартиры №5, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716106Подведение итогов не позднее Лот 92. Право заключения договора купли-продажи квартиры №5, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 92. Право заключения договора купли-продажи квартиры №5, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46
Начальная цена
2 017 100,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 93. Право заключения договора купли-продажи квартиры №6, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,4
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716106Дата и время окончания срока приема заявок Лот 93. Право заключения договора купли-продажи квартиры №6, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,4Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716106Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 93. Право заключения договора купли-продажи квартиры №6, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,4Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716106Дата и время проведения Лот 93. Право заключения договора купли-продажи квартиры №6, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,4Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716106Подведение итогов не позднее Лот 93. Право заключения договора купли-продажи квартиры №6, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,4Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716106Подведение итогов не позднее Лот 93. Право заключения договора купли-продажи квартиры №6, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,4Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 93. Право заключения договора купли-продажи квартиры №6, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,4
Начальная цена
1 990 790,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 94. Право заключения договора купли-продажи квартиры №7, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,4
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716106Дата и время окончания срока приема заявок Лот 94. Право заключения договора купли-продажи квартиры №7, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,4Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716106Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 94. Право заключения договора купли-продажи квартиры №7, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,4Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716106Дата и время проведения Лот 94. Право заключения договора купли-продажи квартиры №7, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,4Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716106Подведение итогов не позднее Лот 94. Право заключения договора купли-продажи квартиры №7, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,4Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716106Подведение итогов не позднее Лот 94. Право заключения договора купли-продажи квартиры №7, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,4Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 94. Право заключения договора купли-продажи квартиры №7, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,4
Начальная цена
2 618 178,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 95. Право заключения договора купли-продажи квартиры №8, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716106Дата и время окончания срока приема заявок Лот 95. Право заключения договора купли-продажи квартиры №8, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716106Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 95. Право заключения договора купли-продажи квартиры №8, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716106Дата и время проведения Лот 95. Право заключения договора купли-продажи квартиры №8, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716106Подведение итогов не позднее Лот 95. Право заключения договора купли-продажи квартиры №8, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716106Подведение итогов не позднее Лот 95. Право заключения договора купли-продажи квартиры №8, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 95. Право заключения договора купли-продажи квартиры №8, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73
Начальная цена
2 603 910,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 96. Право заключения договора купли-продажи квартиры №10, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,8
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716106Дата и время окончания срока приема заявок Лот 96. Право заключения договора купли-продажи квартиры №10, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,8Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716106Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 96. Право заключения договора купли-продажи квартиры №10, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,8Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716106Дата и время проведения Лот 96. Право заключения договора купли-продажи квартиры №10, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,8Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716106Подведение итогов не позднее Лот 96. Право заключения договора купли-продажи квартиры №10, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,8Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716106Подведение итогов не позднее Лот 96. Право заключения договора купли-продажи квартиры №10, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,8Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 96. Право заключения договора купли-продажи квартиры №10, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 45,8
Начальная цена
2 008 330,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 97. Право заключения договора купли-продажи квартиры №11, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,3
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716106Дата и время окончания срока приема заявок Лот 97. Право заключения договора купли-продажи квартиры №11, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,3Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716106Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 97. Право заключения договора купли-продажи квартиры №11, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,3Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716106Дата и время проведения Лот 97. Право заключения договора купли-продажи квартиры №11, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,3Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716106Подведение итогов не позднее Лот 97. Право заключения договора купли-продажи квартиры №11, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,3Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716106Подведение итогов не позднее Лот 97. Право заключения договора купли-продажи квартиры №11, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,3Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 97. Право заключения договора купли-продажи квартиры №11, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,3
Начальная цена
2 614 611,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 98. Право заключения договора купли-продажи квартиры №12, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716106Дата и время окончания срока приема заявок Лот 98. Право заключения договора купли-продажи квартиры №12, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716106Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 98. Право заключения договора купли-продажи квартиры №12, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716106Дата и время проведения Лот 98. Право заключения договора купли-продажи квартиры №12, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716106Подведение итогов не позднее Лот 98. Право заключения договора купли-продажи квартиры №12, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716106Подведение итогов не позднее Лот 98. Право заключения договора купли-продажи квартиры №12, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 98. Право заключения договора купли-продажи квартиры №12, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73
Начальная цена
2 603 910,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 99. Право заключения договора купли-продажи квартиры №15, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,4
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716106Дата и время окончания срока приема заявок Лот 99. Право заключения договора купли-продажи квартиры №15, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,4Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716106Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 99. Право заключения договора купли-продажи квартиры №15, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,4Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716106Дата и время проведения Лот 99. Право заключения договора купли-продажи квартиры №15, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,4Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716106Подведение итогов не позднее Лот 99. Право заключения договора купли-продажи квартиры №15, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,4Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716106Подведение итогов не позднее Лот 99. Право заключения договора купли-продажи квартиры №15, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,4Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 99. Право заключения договора купли-продажи квартиры №15, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,4
Начальная цена
2 618 178,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 100. Право заключения договора купли-продажи квартиры №16, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716106Дата и время окончания срока приема заявок Лот 100. Право заключения договора купли-продажи квартиры №16, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716106Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 100. Право заключения договора купли-продажи квартиры №16, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716106Дата и время проведения Лот 100. Право заключения договора купли-продажи квартиры №16, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716106Подведение итогов не позднее Лот 100. Право заключения договора купли-продажи квартиры №16, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716106Подведение итогов не позднее Лот 100. Право заключения договора купли-продажи квартиры №16, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 100. Право заключения договора купли-продажи квартиры №16, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73
Начальная цена
2 603 910,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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