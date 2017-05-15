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Номер извещения
ГП716105
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос (ценовых) котировок воздушный винтовой безмасляный компрессор
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
25.04.2017 17:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33 доб. 2473
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
putenikhin@cryogenmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Путенихин Владимир Александрович
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос (ценовых) котировок воздушный винтовой безмасляный компрессор
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.05.2017 12:00 GMT +315.05.2017 12:0015.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716105Дата и время окончания срока приема заявок Запрос (ценовых) котировок воздушный винтовой безмасляный компрессорБалашиха
Дата и время вскрытия заявок
15.05.2017 12:0015.05.2017 12:0015.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716105Дата и время вскрытия заявок Запрос (ценовых) котировок воздушный винтовой безмасляный компрессорБалашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос (ценовых) котировок воздушный винтовой безмасляный компрессор
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
воздушный винтовой безмасляный компрессор - 1 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ПАО "Криогенмаш" Балашиха, Московкая областьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
28.13.28.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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