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    Главная / Торги / Запрос (ценовых) котировок воздушный винтовой безмасляный компрессор

    Запрос (ценовых) котировок воздушный винтовой безмасляный компрессор

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.05.2017 12:0015.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716105Дата и время окончания срока приема заявок Запрос (ценовых) котировок воздушный винтовой безмасляный компрессорБалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП716105

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос (ценовых) котировок воздушный винтовой безмасляный компрессор

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.04.2017 17:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТТ 162-2016 компрессор воздушный винтовой (7000 м3 0.85 МПа)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33 доб. 2473

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    putenikhin@cryogenmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Путенихин Владимир Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос (ценовых) котировок воздушный винтовой безмасляный компрессор

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.05.2017 12:00 GMT +315.05.2017 12:0015.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716105Дата и время окончания срока приема заявок Запрос (ценовых) котировок воздушный винтовой безмасляный компрессорБалашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    15.05.2017 12:0015.05.2017 12:0015.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716105Дата и время вскрытия заявок Запрос (ценовых) котировок воздушный винтовой безмасляный компрессорБалашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.201731.05.2017 12:0031.05.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716105Подведение итогов не позднее Запрос (ценовых) котировок воздушный винтовой безмасляный компрессорБалашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос (ценовых) котировок воздушный винтовой безмасляный компрессор

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    воздушный винтовой безмасляный компрессор - 1 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ПАО "Криогенмаш" Балашиха, Московкая областьРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    На данном этапе не актуально
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    28.13.28.000

    Компрессоры прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "воздушный винтовой безмасляный компрессор"

    Кол-во: 1

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