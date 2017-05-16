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Номер извещения
31705054845
Уникальный номер закупки
102
Наименование закупки
Поставка электродинамического вибростенда с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного Оборудования на территории АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110, в соответствии с извещением и аукционной документацией для субъектов малого и среднего предпринимательства. Участниками данной процедуры размещения заказа могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
25.04.2017 17:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Почтовый адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Контактный телефон
+7 495 627-11-08
Факс
+7 495 485-03-88
Адрес электронной почты
zakupki.lemz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппова Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка электродинамического вибростенда с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного Оборудования на территории АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110, в соответствии с извещением и аукционной документацией для субъектов малого и среднего предпринимательства. Участниками данной процедуры размещения заказа могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.05.2017 15:00 GMT +316.05.2017 15:0016.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705054845Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электродинамического вибростенда с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного Оборудования на территории АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110, в соответствии с извещением и аукционной документацией для субъектов малого и среднего предпринимательства. Участниками данной процедуры размещения заказа могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 09:0024.05.2017 09:0024.05.2017 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705054845Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка электродинамического вибростенда с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного Оборудования на территории АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110, в соответствии с извещением и аукционной документацией для субъектов малого и среднего предпринимательства. Участниками данной процедуры размещения заказа могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.Москва
Дата и время проведения
24.05.2017 09:3024.05.2017 09:3024.05.2017 09:30Europe/MoscowДата и время проведения 31705054845Дата и время проведения Поставка электродинамического вибростенда с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного Оборудования на территории АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110, в соответствии с извещением и аукционной документацией для субъектов малого и среднего предпринимательства. Участниками данной процедуры размещения заказа могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2017 15:3029.05.2017 15:3029.05.2017 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705054845Подведение итогов не позднее Поставка электродинамического вибростенда с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного Оборудования на территории АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110, в соответствии с извещением и аукционной документацией для субъектов малого и среднего предпринимательства. Участниками данной процедуры размещения заказа могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.05.201729.05.2017 15:3029.05.2017 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705054845Подведение итогов не позднее Поставка электродинамического вибростенда с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного Оборудования на территории АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110, в соответствии с извещением и аукционной документацией для субъектов малого и среднего предпринимательства. Участниками данной процедуры размещения заказа могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электродинамического вибростенда с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного Оборудования на территории АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110, в соответствии с извещением и аукционной документацией для субъектов малого и среднего предпринимательства. Участниками данной процедуры размещения заказа могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
Начальная цена
14 357 601,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
287 152,04 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условиям аукционной документации для субъектом малого и среднего предпринимательства
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО ЛЭМЗ
Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ
Адрес местонахождения
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
26.51.66.134
26.51
Документация лота
Кол-во: 1
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