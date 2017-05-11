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Номер извещения
ГП716103
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение комплекса работ по устройству приямка для кантовки контейнера и изложниц, а также для извлечения изделий в осях 23-25 пролета А-Б цеха №8
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.04.2017 17:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38 доб. 7102
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Igor.Fedorov2@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Федоров Игорь Николаевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение комплекса работ по устройству приямка для кантовки контейнера и изложниц, а также для извлечения изделий в осях 23-25 пролета А-Б цеха №8
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2017 09:00 GMT +311.05.2017 09:0011.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716103Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по устройству приямка для кантовки контейнера и изложниц, а также для извлечения изделий в осях 23-25 пролета А-Б цеха №8 Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
11.05.2017 09:0011.05.2017 09:0011.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716103Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по устройству приямка для кантовки контейнера и изложниц, а также для извлечения изделий в осях 23-25 пролета А-Б цеха №8 Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
30.06.2017 16:0030.06.2017 16:0030.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716103Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по устройству приямка для кантовки контейнера и изложниц, а также для извлечения изделий в осях 23-25 пролета А-Б цеха №8 Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.06.201730.06.2017 16:0030.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716103Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по устройству приямка для кантовки контейнера и изложниц, а также для извлечения изделий в осях 23-25 пролета А-Б цеха №8 Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по устройству приямка для кантовки контейнера и изложниц, а также для извлечения изделий в осях 23-25 пролета А-Б цеха №8
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с утвержденным техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Колпино, промышленная площадка ПАО "Ижорские заводы", сталеплавильный цех №8Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
43.12.12.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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