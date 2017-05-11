Выполнение комплекса работ по устройству приямка для кантовки контейнера и изложниц, а также для извлечения изделий в осях 23-25 пролета А-Б цеха №8

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП716103 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение комплекса работ по устройству приямка для кантовки контейнера и изложниц, а также для извлечения изделий в осях 23-25 пролета А-Б цеха №8 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь

Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь Юридический адрес 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н Почтовый адрес 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н Контактный телефон +7 812 322-84-38 доб. 7102 Факс +7 812 322-80-07 Адрес электронной почты Igor.Fedorov2@omzglobal.com Ф.И.О. контактного лица Федоров Игорь Николаевич Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru