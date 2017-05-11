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Номер извещения
31705054637
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос котировок на право заключения договора на поставку набора калибровочных мер НКММ-01-01Р с соединителями тип III
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
25.04.2017 16:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,
Почтовый адрес
125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16
Контактный телефон
+7 499 940-02-22 доб. 1175
Факс
+7 499 940-09-99
Адрес электронной почты
tender@gskb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Семенова Людмила Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 16
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка набора калибровочных мер НКММ-01-01Р с соединителями тип III
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2017 09:30 GMT +311.05.2017 09:3011.05.2017 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705054637Дата и время окончания срока приема заявок Поставка набора калибровочных мер НКММ-01-01Р с соединителями тип IIIМосква, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 16
Дата и время вскрытия заявок
11.05.2017 09:3011.05.2017 09:3011.05.2017 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705054637Дата и время вскрытия заявок Поставка набора калибровочных мер НКММ-01-01Р с соединителями тип IIIМосква, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 16
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка набора калибровочных мер НКММ-01-01Р с соединителями тип III
Начальная цена
320 724,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с положениями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с положениями документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО АЛМАЗ
Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ
Адрес местонахождения
125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,
125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16
26.51
26.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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