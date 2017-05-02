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    Главная / Торги / Поставка оргтехники и ПО

    Поставка оргтехники и ПО

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.05.2017 11:0002.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716100Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оргтехники и ПОМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП716100

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оргтехники и ПО

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.04.2017 16:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МРТС ХОЛДИНГ
    Все закупки и тендеры МРТС ХОЛДИНГ

    Юридический адрес

    117036, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская, 18

    Почтовый адрес

    117036, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская, 18

    Контактный телефон

    +7 495 181-99-99 доб. 114

    Факс

    +7 495 181-99-99

    Адрес электронной почты

    A.Yushkov@mrts-holding.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юшков Андрей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оргтехники и ПО

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    11.05.201711.05.2017 13:0011.05.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716100Подведение итогов не позднее Поставка оргтехники и ПОМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оргтехники и ПО

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки (снижения цен) на усмотрение. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться к Юшкову Андрею Евгеньевичу, тел.: +7 (495) 181 99 99, доб.114, e-mail: A.Yushkov@mrts-holding.ru

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP, г. Москва, ул. Херсонская. 43. корп. 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Приоритетным условием оплаты является отсрочка платежа. Также рассматриваются варианты по авансированию. В случае необходимости получения авансирования и стоимости договора более 1 000 000,00 руб. с НДС необходимо предоставление банковской гарантии на всю сумму выданного аванса. Банковская гарантия должна быть предоставлена только у банков, определенных Заказчиком. Перечень банков приложен в Извещении. Срок поставки - 30 мая 2017 года. Проект договора необходимо приложить к Заявке.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МРТС ХОЛДИНГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МРТС ХОЛДИНГ
    Все закупки и тендеры МРТС ХОЛДИНГ

    Адрес местонахождения

    117036, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская, 18

    Классификатор ОКПД2

    26.30.11.110

    Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации

    26.20.11.110

    Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Корпоративная лицензия Open License с подпиской Software Assurance (SA) для Коммерческой организации Exchange user CAL (381-03106)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Лицензии для Microsoft Windows VDA SNGL SubsVL OLV NL 1Mth AP PerDvc (4ZF-00014)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 3"

    "Лицензия Microsoft Office Корпоративная лицензия Open License без подписки Software Assurance (SA) для Коммерческой организации (79P-05552)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Лицензия Acrobat Standard DC (perpetual) 2015 Windows Russian AOO License 1 User  TLP Level (65258477AD01A00)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 5"

    "Нулевой клиент HP t310 All-in-One(J2N80AA)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Ноутбук HP ProBook 650 G3 (Z2W44EA)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Блок питания Avaya 700451255"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Телефон Avaya 1608-I BLK (арт. 700508260)"

    Кол-во: 5

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