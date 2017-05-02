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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП716100
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка оргтехники и ПО
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
25.04.2017 16:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117036, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская, 18
Почтовый адрес
117036, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская, 18
Контактный телефон
+7 495 181-99-99 доб. 114
Факс
+7 495 181-99-99
Адрес электронной почты
A.Yushkov@mrts-holding.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юшков Андрей Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оргтехники и ПО
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оргтехники и ПО
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки (снижения цен) на усмотрение. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться к Юшкову Андрею Евгеньевичу, тел.: +7 (495) 181 99 99, доб.114, e-mail: A.Yushkov@mrts-holding.ru
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP, г. Москва, ул. Херсонская. 43. корп. 3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МРТС ХОЛДИНГ
Все закупки и тендеры МРТС ХОЛДИНГ
Адрес местонахождения
117036, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская, 18
26.30.11.110
26.20.11.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 16
Кол-во: 10
Кол-во: 7
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 5
Кол-во: 5
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