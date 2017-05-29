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    Главная / Торги / Открытый аукцион с повышением начальной цены, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора купли-продажи автотранспорта (2 лот).

    Открытый аукцион с повышением начальной цены, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора купли-продажи автотранспорта (2 лот).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.05.2017 16:0029.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716176Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи: Мерседес Бенц S500 (Лот 2); рег. номер В 444 ЕР 177; год выпуска 2007.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП716176

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион с повышением начальной цены, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора купли-продажи автотранспорта (2 лот).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.04.2017 18:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТАНДАРТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    Почтовый адрес

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Контактный телефон

    +7 926 707-84-06

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    info@realstand.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Серегина Надежда Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Право заключения договора купли-продажи: Мерседес Бенц S500 (Лот 2); рег. номер В 444 ЕР 177; год выпуска 2007.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.05.2017 16:00 GMT +329.05.2017 16:0029.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716176Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи: Мерседес Бенц S500 (Лот 2); рег. номер В 444 ЕР 177; год выпуска 2007.Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    30.05.2017 12:0030.05.2017 12:0030.05.2017 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716176Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи: Мерседес Бенц S500 (Лот 2); рег. номер В 444 ЕР 177; год выпуска 2007.Москва

    Дата и время проведения

    31.05.2017 12:0031.05.2017 12:0031.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716176Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи: Мерседес Бенц S500 (Лот 2); рег. номер В 444 ЕР 177; год выпуска 2007.Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2017 16:0031.05.2017 16:0031.05.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716176Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи: Мерседес Бенц S500 (Лот 2); рег. номер В 444 ЕР 177; год выпуска 2007.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.201731.05.2017 16:0031.05.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716176Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи: Мерседес Бенц S500 (Лот 2); рег. номер В 444 ЕР 177; год выпуска 2007.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи: Мерседес Бенц S500 (Лот 2); рег. номер В 444 ЕР 177; год выпуска 2007.

    Начальная цена

    827 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    41 350,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    41 350,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением и договором купли-продажи.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением и договором купли-продажи.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением и договором купли-продажи.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    50.10.3

    Услуги по торговле автотранспортными средствами через агентов (за вознаграждение или на договорной основе)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мерседес Бенц S500 (Лот 2); рег. номер В 444 ЕР 177; год выпуска 2007."

    Кол-во: 0

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