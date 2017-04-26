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Номер извещения
ГП716094
Уникальный номер закупки
1703-2016/ЖЛ
Наименование закупки
Жмых льняной ГОСТ 10974-95.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.04.2017 15:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
Почтовый адрес
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
Контактный телефон
+7 4722 58-64-00 доб. 70135
Факс
+7 4722 58-64-00
Адрес электронной почты
e.svistelnikova@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Свистельникова Евгения Александровна
Место рассмотрения предложений
Белгород
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле кормами для животных Эта группировка не включает: - услуги по оптовой торговле кормами для домашних животных, см. 46.38.29.110
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Жмых льняной (ГОСТ; ТУ; СТО). Во вложении к заявке прошу прикреплять качественные документы (КУ; Протокол испытаний; сертификат соответствия).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.04.2017 15:30 GMT +326.04.2017 15:3026.04.2017 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716094Дата и время окончания срока приема заявок Жмых льняной (ГОСТ; ТУ; СТО). Во вложении к заявке прошу прикреплять качественные документы (КУ; Протокол испытаний; сертификат соответствия). Белгород
Дата и время вскрытия заявок
26.04.2017 15:3026.04.2017 15:3026.04.2017 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716094Дата и время вскрытия заявок Жмых льняной (ГОСТ; ТУ; СТО). Во вложении к заявке прошу прикреплять качественные документы (КУ; Протокол испытаний; сертификат соответствия). Белгород
Подведение итогов не позднее
04.05.2017 11:3004.05.2017 11:3004.05.2017 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716094Подведение итогов не позднее Жмых льняной (ГОСТ; ТУ; СТО). Во вложении к заявке прошу прикреплять качественные документы (КУ; Протокол испытаний; сертификат соответствия). Белгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Жмых льняной (ГОСТ; ТУ; СТО). Во вложении к заявке прошу прикреплять качественные документы (КУ; Протокол испытаний; сертификат соответствия).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Жмых льняной. Товар поставляется на условиях самовывоза или доставкой; авто или ж/д транспортом, насыпью в зерновозах, либо в биг-бегах до 1 000 кг, либо в мешках по 50 кг на поддонах размером 1000х1200 мм ГОСТ 9078-84, паллетированных стрейч-пленкой. Обязательно наличие следующих документов: ветеринарное свидетельство, сертификат соответствия, качественное удостоверение, экспертное заключение (протокол испытаний).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Грузополучатели: ЗАО «БелКом», Белгородская обл., Ивнянский район, п. Ивня, ул. Шоссейная, 25; ж/д реквизиты: Ст. Ивня(ЮВЖД), Код станции: 435802,Код получателя: 78160331, Станция промывки: Готня. ООО «Прохоровский комбикормовый завод», Белгородская обл., Прохоровский район,п. Прохоровка, ул.Первомайская, 161; ж/д реквизиты: Ст. Прохоровка (ЮВЖД), Код станции: 435003, Код получателя: 83602021 ООО «Прохоровские Комбикорма, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К.Маркса, 134; ж/д реквизиты: Ст. Прохоровка (ЮВЖД), Код станции: 435003, Код получателя: 83602021Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТД Агроторг
Все закупки и тендеры ТД Агроторг
Адрес местонахождения
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
10.41.41.140
46.21.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
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