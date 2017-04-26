Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

100-% отсрочка платежа не менее 15 календарных дней. Доставка товара осуществляется по указанному адресу. Продавец гарантирует исключение поставок Товара из неблагополучных по АЧС (африканская чума свиней) регионов, а также транзита Товара через такие регионы и использование транспорта, зарегистрированного в таких регионах. Поставка: май 2017, строго по согласованному графику поставок.