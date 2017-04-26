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    Главная / Торги / Жмых льняной ГОСТ 10974-95.

    Жмых льняной ГОСТ 10974-95.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.04.2017 15:3026.04.2017 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716094Дата и время окончания срока приема заявок Жмых льняной (ГОСТ; ТУ; СТО). Во вложении к заявке прошу прикреплять качественные документы (КУ; Протокол испытаний; сертификат соответствия). БелгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП716094

    Уникальный номер закупки

    1703-2016/ЖЛ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Жмых льняной ГОСТ 10974-95.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.04.2017 15:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Агроторг
    Все закупки и тендеры ТД Агроторг

    Юридический адрес

    309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1

    Почтовый адрес

    309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1

    Контактный телефон

    +7 4722 58-64-00 доб. 70135

    Факс

    +7 4722 58-64-00

    Адрес электронной почты

    e.svistelnikova@agrohold.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Свистельникова Евгения Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Белгород

    Закупки и тендеры Белгородская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле кормами для животных Эта группировка не включает: - услуги по оптовой торговле кормами для домашних животных, см. 46.38.29.110

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Жмых льняной (ГОСТ; ТУ; СТО). Во вложении к заявке прошу прикреплять качественные документы (КУ; Протокол испытаний; сертификат соответствия).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.04.2017 15:30 GMT +326.04.2017 15:3026.04.2017 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716094Дата и время окончания срока приема заявок Жмых льняной (ГОСТ; ТУ; СТО). Во вложении к заявке прошу прикреплять качественные документы (КУ; Протокол испытаний; сертификат соответствия). Белгород

    Дата и время вскрытия заявок

    26.04.2017 15:3026.04.2017 15:3026.04.2017 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716094Дата и время вскрытия заявок Жмых льняной (ГОСТ; ТУ; СТО). Во вложении к заявке прошу прикреплять качественные документы (КУ; Протокол испытаний; сертификат соответствия). Белгород

    Подведение итогов не позднее

    04.05.2017 11:3004.05.2017 11:3004.05.2017 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716094Подведение итогов не позднее Жмых льняной (ГОСТ; ТУ; СТО). Во вложении к заявке прошу прикреплять качественные документы (КУ; Протокол испытаний; сертификат соответствия). Белгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.05.201704.05.2017 11:3004.05.2017 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716094Подведение итогов не позднее Жмых льняной (ГОСТ; ТУ; СТО). Во вложении к заявке прошу прикреплять качественные документы (КУ; Протокол испытаний; сертификат соответствия). Белгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Жмых льняной (ГОСТ; ТУ; СТО). Во вложении к заявке прошу прикреплять качественные документы (КУ; Протокол испытаний; сертификат соответствия).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Жмых льняной. Товар поставляется на условиях самовывоза или доставкой; авто или ж/д транспортом, насыпью в зерновозах, либо в биг-бегах до 1 000 кг, либо в мешках по 50 кг на поддонах размером 1000х1200 мм ГОСТ 9078-84, паллетированных стрейч-пленкой. Обязательно наличие следующих документов: ветеринарное свидетельство, сертификат соответствия, качественное удостоверение, экспертное заключение (протокол испытаний).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Грузополучатели: ЗАО «БелКом», Белгородская обл., Ивнянский район, п. Ивня, ул. Шоссейная, 25; ж/д реквизиты: Ст. Ивня(ЮВЖД), Код станции: 435802,Код получателя: 78160331, Станция промывки: Готня. ООО «Прохоровский комбикормовый завод», Белгородская обл., Прохоровский район,п. Прохоровка, ул.Первомайская, 161; ж/д реквизиты: Ст. Прохоровка (ЮВЖД), Код станции: 435003, Код получателя: 83602021 ООО «Прохоровские Комбикорма, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К.Маркса, 134; ж/д реквизиты: Ст. Прохоровка (ЮВЖД), Код станции: 435003, Код получателя: 83602021Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100-% отсрочка платежа не менее 15 календарных дней. Доставка товара осуществляется по указанному адресу. Продавец гарантирует исключение поставок Товара из неблагополучных по АЧС (африканская чума свиней) регионов, а также транзита Товара через такие регионы и использование транспорта, зарегистрированного в таких регионах. Поставка: май 2017, строго по согласованному графику поставок.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТД Агроторг
    Все закупки и тендеры ТД Агроторг

    Адрес местонахождения

    309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1

    Классификатор ОКПД2

    10.41.41.140

    Жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции льняного масла

    Классификатор ОКВЭД2

    46.21.14

    Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "жмых льняной"

    Кол-во: 100

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