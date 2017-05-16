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Номер извещения
ГП716095
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по технической рекультивации территории площадки скв. № 70 Луцеяхского месторождения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.04.2017 15:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская наб., дом 20, стр.1
Почтовый адрес
443041, Российская Федерация, Самарская область, Самара, ул. Красноармейская, д.93, офис 218
Контактный телефон
+7 846 276-25-41
Факс
+7 846 276-25-41
Адрес электронной почты
ATimchenko@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тимченко Александр Валентинович
Место рассмотрения предложений
Самара
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Выполнение работ по технической рекультивации территории площадки скв. № 70 Луцеяхского месторождения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.05.2017 11:00 GMT +316.05.2017 11:0016.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716095Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по технической рекультивации территории площадки скв. № 70 Луцеяхского месторожденияСамара
Дата и время вскрытия заявок
16.05.2017 11:0016.05.2017 11:0016.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716095Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по технической рекультивации территории площадки скв. № 70 Луцеяхского месторожденияСамара
Подведение итогов не позднее
22.05.2017 11:0022.05.2017 11:0022.05.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716095Подведение итогов не позднее Выполнение работ по технической рекультивации территории площадки скв. № 70 Луцеяхского месторожденияСамара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по технической рекультивации территории площадки скв. № 70 Луцеяхского месторождения
Начальная цена
2 463 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«НГП Северо-Карасевское»
Все закупки и тендеры «НГП Северо-Карасевское»
Адрес местонахождения
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская наб., дом 20, стр.1
443041, Российская Федерация, Самарская область, Самара, ул. Красноармейская, д.93, офис 218
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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