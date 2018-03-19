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Номер извещения
ГП716091
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион по продаже квартир, расположенных по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31,33. Лот 21-40. Собственник: Фонд «Газпромипотека».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
25.04.2017 15:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 719-31-14
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
info@gpi.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Якимов Александр Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
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Лот 21. Право заключения договора купли-продажи квартиры №78, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 98,2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716091Дата и время окончания срока приема заявок Лот 21. Право заключения договора купли-продажи квартиры №78, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 98,2Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716091Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 21. Право заключения договора купли-продажи квартиры №78, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 98,2Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716091Дата и время проведения Лот 21. Право заключения договора купли-продажи квартиры №78, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 98,2Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716091Подведение итогов не позднее Лот 21. Право заключения договора купли-продажи квартиры №78, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 98,2Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716091Подведение итогов не позднее Лот 21. Право заключения договора купли-продажи квартиры №78, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 98,2Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 21. Право заключения договора купли-продажи квартиры №78, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 98,2
Начальная цена
3 181 974,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 22. Право заключения договора купли-продажи квартиры №82, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 72,9
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716091Дата и время окончания срока приема заявок Лот 22. Право заключения договора купли-продажи квартиры №82, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 72,9Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716091Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 22. Право заключения договора купли-продажи квартиры №82, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 72,9Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716091Дата и время проведения Лот 22. Право заключения договора купли-продажи квартиры №82, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 72,9Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716091Подведение итогов не позднее Лот 22. Право заключения договора купли-продажи квартиры №82, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 72,9Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716091Подведение итогов не позднее Лот 22. Право заключения договора купли-продажи квартиры №82, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 72,9Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 22. Право заключения договора купли-продажи квартиры №82, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 72,9
Начальная цена
2 600 343,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 23. Право заключения договора купли-продажи квартиры №83, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716091Дата и время окончания срока приема заявок Лот 23. Право заключения договора купли-продажи квартиры №83, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716091Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 23. Право заключения договора купли-продажи квартиры №83, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716091Дата и время проведения Лот 23. Право заключения договора купли-продажи квартиры №83, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716091Подведение итогов не позднее Лот 23. Право заключения договора купли-продажи квартиры №83, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716091Подведение итогов не позднее Лот 23. Право заключения договора купли-продажи квартиры №83, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 23. Право заключения договора купли-продажи квартиры №83, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46
Начальная цена
1 903 020,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 24. Право заключения договора купли-продажи квартиры №84, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716091Дата и время окончания срока приема заявок Лот 24. Право заключения договора купли-продажи квартиры №84, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,1Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716091Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 24. Право заключения договора купли-продажи квартиры №84, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,1Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716091Дата и время проведения Лот 24. Право заключения договора купли-продажи квартиры №84, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,1Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716091Подведение итогов не позднее Лот 24. Право заключения договора купли-продажи квартиры №84, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,1Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716091Подведение итогов не позднее Лот 24. Право заключения договора купли-продажи квартиры №84, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,1Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 24. Право заключения договора купли-продажи квартиры №84, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,1
Начальная цена
1 907 157,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 25. Право заключения договора купли-продажи квартиры №85, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,6
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716091Дата и время окончания срока приема заявок Лот 25. Право заключения договора купли-продажи квартиры №85, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,6Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716091Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 25. Право заключения договора купли-продажи квартиры №85, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,6Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716091Дата и время проведения Лот 25. Право заключения договора купли-продажи квартиры №85, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,6Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716091Подведение итогов не позднее Лот 25. Право заключения договора купли-продажи квартиры №85, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,6Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716091Подведение итогов не позднее Лот 25. Право заключения договора купли-продажи квартиры №85, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,6Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 25. Право заключения договора купли-продажи квартиры №85, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,6
Начальная цена
2 625 312,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 26. Право заключения договора купли-продажи квартиры №88, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716091Дата и время окончания срока приема заявок Лот 26. Право заключения договора купли-продажи квартиры №88, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,1Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716091Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 26. Право заключения договора купли-продажи квартиры №88, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,1Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716091Дата и время проведения Лот 26. Право заключения договора купли-продажи квартиры №88, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,1Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716091Подведение итогов не позднее Лот 26. Право заключения договора купли-продажи квартиры №88, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,1Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716091Подведение итогов не позднее Лот 26. Право заключения договора купли-продажи квартиры №88, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,1Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 26. Право заключения договора купли-продажи квартиры №88, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,1
Начальная цена
1 907 157,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 27. Право заключения договора купли-продажи квартиры №90, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716091Дата и время окончания срока приема заявок Лот 27. Право заключения договора купли-продажи квартиры №90, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,2Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716091Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 27. Право заключения договора купли-продажи квартиры №90, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,2Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716091Дата и время проведения Лот 27. Право заключения договора купли-продажи квартиры №90, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,2Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716091Подведение итогов не позднее Лот 27. Право заключения договора купли-продажи квартиры №90, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,2Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716091Подведение итогов не позднее Лот 27. Право заключения договора купли-продажи квартиры №90, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,2Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 27. Право заключения договора купли-продажи квартиры №90, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,2
Начальная цена
2 611 044,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 28. Право заключения договора купли-продажи квартиры №91, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 45,9
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716091Дата и время окончания срока приема заявок Лот 28. Право заключения договора купли-продажи квартиры №91, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 45,9Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716091Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 28. Право заключения договора купли-продажи квартиры №91, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 45,9Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716091Дата и время проведения Лот 28. Право заключения договора купли-продажи квартиры №91, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 45,9Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716091Подведение итогов не позднее Лот 28. Право заключения договора купли-продажи квартиры №91, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 45,9Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716091Подведение итогов не позднее Лот 28. Право заключения договора купли-продажи квартиры №91, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 45,9Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 28. Право заключения договора купли-продажи квартиры №91, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 45,9
Начальная цена
1 898 883,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 29. Право заключения договора купли-продажи квартиры №92, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716091Дата и время окончания срока приема заявок Лот 29. Право заключения договора купли-продажи квартиры №92, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,1Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716091Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 29. Право заключения договора купли-продажи квартиры №92, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,1Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716091Дата и время проведения Лот 29. Право заключения договора купли-продажи квартиры №92, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,1Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716091Подведение итогов не позднее Лот 29. Право заключения договора купли-продажи квартиры №92, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,1Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716091Подведение итогов не позднее Лот 29. Право заключения договора купли-продажи квартиры №92, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,1Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 29. Право заключения договора купли-продажи квартиры №92, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,1
Начальная цена
1 907 157,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 30. Право заключения договора купли-продажи квартиры №93, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,9
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716091Дата и время окончания срока приема заявок Лот 30. Право заключения договора купли-продажи квартиры №93, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,9Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716091Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 30. Право заключения договора купли-продажи квартиры №93, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,9Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716091Дата и время проведения Лот 30. Право заключения договора купли-продажи квартиры №93, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,9Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716091Подведение итогов не позднее Лот 30. Право заключения договора купли-продажи квартиры №93, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,9Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716091Подведение итогов не позднее Лот 30. Право заключения договора купли-продажи квартиры №93, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,9Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 30. Право заключения договора купли-продажи квартиры №93, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,9
Начальная цена
2 636 013,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 31. Право заключения договора купли-продажи квартиры №94, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716091Дата и время окончания срока приема заявок Лот 31. Право заключения договора купли-продажи квартиры №94, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716091Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 31. Право заключения договора купли-продажи квартиры №94, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716091Дата и время проведения Лот 31. Право заключения договора купли-продажи квартиры №94, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716091Подведение итогов не позднее Лот 31. Право заключения договора купли-продажи квартиры №94, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716091Подведение итогов не позднее Лот 31. Право заключения договора купли-продажи квартиры №94, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 31. Право заключения договора купли-продажи квартиры №94, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73
Начальная цена
2 603 910,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 32. Право заключения договора купли-продажи квартиры №96, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716091Дата и время окончания срока приема заявок Лот 32. Право заключения договора купли-продажи квартиры №96, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716091Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 32. Право заключения договора купли-продажи квартиры №96, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716091Дата и время проведения Лот 32. Право заключения договора купли-продажи квартиры №96, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716091Подведение итогов не позднее Лот 32. Право заключения договора купли-продажи квартиры №96, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716091Подведение итогов не позднее Лот 32. Право заключения договора купли-продажи квартиры №96, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 32. Право заключения договора купли-продажи квартиры №96, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46
Начальная цена
1 903 020,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 33. Право заключения договора купли-продажи квартиры №97, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,9
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716091Дата и время окончания срока приема заявок Лот 33. Право заключения договора купли-продажи квартиры №97, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,9Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716091Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 33. Право заключения договора купли-продажи квартиры №97, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,9Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716091Дата и время проведения Лот 33. Право заключения договора купли-продажи квартиры №97, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,9Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716091Подведение итогов не позднее Лот 33. Право заключения договора купли-продажи квартиры №97, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,9Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716091Подведение итогов не позднее Лот 33. Право заключения договора купли-продажи квартиры №97, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,9Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 33. Право заключения договора купли-продажи квартиры №97, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,9
Начальная цена
2 636 013,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 34. Право заключения договора купли-продажи квартиры №99, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 45,9
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716091Дата и время окончания срока приема заявок Лот 34. Право заключения договора купли-продажи квартиры №99, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 45,9Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716091Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 34. Право заключения договора купли-продажи квартиры №99, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 45,9Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716091Дата и время проведения Лот 34. Право заключения договора купли-продажи квартиры №99, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 45,9Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716091Подведение итогов не позднее Лот 34. Право заключения договора купли-продажи квартиры №99, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 45,9Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716091Подведение итогов не позднее Лот 34. Право заключения договора купли-продажи квартиры №99, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 45,9Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 34. Право заключения договора купли-продажи квартиры №99, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 45,9
Начальная цена
1 898 883,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 35. Право заключения договора купли-продажи квартиры №101, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,7
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716091Дата и время окончания срока приема заявок Лот 35. Право заключения договора купли-продажи квартиры №101, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,7Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716091Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 35. Право заключения договора купли-продажи квартиры №101, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,7Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716091Дата и время проведения Лот 35. Право заключения договора купли-продажи квартиры №101, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,7Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716091Подведение итогов не позднее Лот 35. Право заключения договора купли-продажи квартиры №101, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,7Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716091Подведение итогов не позднее Лот 35. Право заключения договора купли-продажи квартиры №101, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,7Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 35. Право заключения договора купли-продажи квартиры №101, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,7
Начальная цена
2 628 879,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 36. Право заключения договора купли-продажи квартиры №102, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,3
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716091Дата и время окончания срока приема заявок Лот 36. Право заключения договора купли-продажи квартиры №102, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,3Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716091Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 36. Право заключения договора купли-продажи квартиры №102, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,3Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716091Дата и время проведения Лот 36. Право заключения договора купли-продажи квартиры №102, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,3Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716091Подведение итогов не позднее Лот 36. Право заключения договора купли-продажи квартиры №102, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,3Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716091Подведение итогов не позднее Лот 36. Право заключения договора купли-продажи квартиры №102, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,3Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 36. Право заключения договора купли-продажи квартиры №102, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,3
Начальная цена
2 614 611,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 37. Право заключения договора купли-продажи квартиры №104, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716091Дата и время окончания срока приема заявок Лот 37. Право заключения договора купли-продажи квартиры №104, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,1Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716091Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 37. Право заключения договора купли-продажи квартиры №104, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,1Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716091Дата и время проведения Лот 37. Право заключения договора купли-продажи квартиры №104, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,1Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716091Подведение итогов не позднее Лот 37. Право заключения договора купли-продажи квартиры №104, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,1Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716091Подведение итогов не позднее Лот 37. Право заключения договора купли-продажи квартиры №104, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,1Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 37. Право заключения договора купли-продажи квартиры №104, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,1
Начальная цена
1 907 157,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 38. Право заключения договора купли-продажи квартиры №106, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,5
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716091Дата и время окончания срока приема заявок Лот 38. Право заключения договора купли-продажи квартиры №106, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,5Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716091Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 38. Право заключения договора купли-продажи квартиры №106, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,5Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716091Дата и время проведения Лот 38. Право заключения договора купли-продажи квартиры №106, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,5Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716091Подведение итогов не позднее Лот 38. Право заключения договора купли-продажи квартиры №106, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,5Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716091Подведение итогов не позднее Лот 38. Право заключения договора купли-продажи квартиры №106, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,5Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 38. Право заключения договора купли-продажи квартиры №106, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,5
Начальная цена
2 621 745,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 39. Право заключения договора купли-продажи квартиры №107, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716091Дата и время окончания срока приема заявок Лот 39. Право заключения договора купли-продажи квартиры №107, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716091Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 39. Право заключения договора купли-продажи квартиры №107, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716091Дата и время проведения Лот 39. Право заключения договора купли-продажи квартиры №107, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716091Подведение итогов не позднее Лот 39. Право заключения договора купли-продажи квартиры №107, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716091Подведение итогов не позднее Лот 39. Право заключения договора купли-продажи квартиры №107, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 39. Право заключения договора купли-продажи квартиры №107, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46
Начальная цена
1 903 020,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 40. Право заключения договора купли-продажи квартиры №108, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716091Дата и время окончания срока приема заявок Лот 40. Право заключения договора купли-продажи квартиры №108, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,1Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716091Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 40. Право заключения договора купли-продажи квартиры №108, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,1Москва
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716091Дата и время проведения Лот 40. Право заключения договора купли-продажи квартиры №108, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,1Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716091Подведение итогов не позднее Лот 40. Право заключения договора купли-продажи квартиры №108, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,1Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716091Подведение итогов не позднее Лот 40. Право заключения договора купли-продажи квартиры №108, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,1Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 40. Право заключения договора купли-продажи квартиры №108, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,1
Начальная цена
1 907 157,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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