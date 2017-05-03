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Номер извещения
ГП716093
Уникальный номер закупки
158-562/17
Наименование закупки
Поставка фланцев на заказы 2028.095-096
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.04.2017 15:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-07-34
Факс
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Адрес электронной почты
a.v.shamanaev@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шаманаев Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка фланцев на заказы 2028.095-096
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.05.2017 05:00 GMT +303.05.2017 05:0003.05.2017 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716093Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фланцев на заказы 2028.095-096Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
03.05.2017 05:0003.05.2017 05:0003.05.2017 05:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716093Дата и время вскрытия заявок Поставка фланцев на заказы 2028.095-096Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
12.05.2017 15:0012.05.2017 15:0012.05.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716093Подведение итогов не позднее Поставка фланцев на заказы 2028.095-096Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка фланцев на заказы 2028.095-096
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с запросом отступления от требований не допускаются
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО УралхиммашРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
25.62
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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