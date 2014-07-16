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    Главная / Торги / Приобретение серверного оборудования IBM и программного обеспечения Vmware

    Приобретение серверного оборудования IBM и программного обеспечения Vmware

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.07.2014 16:0016.07.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406355Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение серверного оборудования IBM и программного обеспечения VmwareБелгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП406355

    Уникальный номер закупки

    12/ЗКэ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение серверного оборудования IBM и программного обеспечения Vmware

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.06.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газэнергосеть Белгород
    Все закупки и тендеры ГЭС Белгород

    Юридический адрес

    308017, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Разуменская, 1

    Почтовый адрес

    308017, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Разуменская, 1

    Контактный телефон

    +7 4722 73-93-00

    Факс

    +7 4722 73-93-01

    Адрес электронной почты

    info@belgorod.gazpromlpg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Старокожев Виктор Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Белгород

    Закупки и тендеры Белгородская Область

    Закупки и тендеры Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и периферийного оборудования

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение серверного оборудования IBM и программного обеспечения Vmware

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.07.2014 16:00 GMT +316.07.2014 16:0016.07.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406355Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение серверного оборудования IBM и программного обеспечения VmwareБелгород

    Дата и время вскрытия заявок

    16.07.2014 16:0016.07.2014 16:0016.07.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406355Дата и время вскрытия заявок Приобретение серверного оборудования IBM и программного обеспечения VmwareБелгород

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    30.07.201430.07.2014 16:0030.07.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406355Подведение итогов не позднее Приобретение серверного оборудования IBM и программного обеспечения VmwareБелгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение серверного оборудования IBM и программного обеспечения Vmware

    Начальная цена

    400 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Белгород, ул. Разуменская, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% пост оплата
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Газэнергосеть Белгород»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЭС Белгород
    Все закупки и тендеры ГЭС Белгород

    Адрес местонахождения

    308017, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Разуменская, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    30

    ПРОИЗВОДСТВО ОФИСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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