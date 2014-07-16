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Номер извещения
ГП406355
Уникальный номер закупки
12/ЗКэ
Наименование закупки
Приобретение серверного оборудования IBM и программного обеспечения Vmware
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
26.06.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
308017, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Разуменская, 1
Почтовый адрес
308017, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Разуменская, 1
Контактный телефон
+7 4722 73-93-00
Факс
+7 4722 73-93-01
Адрес электронной почты
info@belgorod.gazpromlpg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Старокожев Виктор Владимирович
Место рассмотрения предложений
Белгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение серверного оборудования IBM и программного обеспечения Vmware
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.07.2014 16:00 GMT +316.07.2014 16:0016.07.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406355Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение серверного оборудования IBM и программного обеспечения VmwareБелгород
Дата и время вскрытия заявок
16.07.2014 16:0016.07.2014 16:0016.07.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406355Дата и время вскрытия заявок Приобретение серверного оборудования IBM и программного обеспечения VmwareБелгород
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение серверного оборудования IBM и программного обеспечения Vmware
Начальная цена
400 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Белгород, ул. Разуменская, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГЭС Белгород
Все закупки и тендеры ГЭС Белгород
Адрес местонахождения
308017, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Разуменская, 1
Отсутствуют
30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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