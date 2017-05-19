www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП716089
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Предоставление койко-мест для проживания работников ООО "МРТС-Строймонтаж" в общежитии.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
25.04.2017 15:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
163050, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Дрейера, 12
Почтовый адрес
163050, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Дрейера, 12
Контактный телефон
+7 818 263-89-63 доб. 133
Факс
+7 499 724-20-20
Адрес электронной почты
ryabov_i@mrtssm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бенидиктов Сергей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Архангельск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление койко-мест для проживания работников ООО "МРТС-Строймонтаж" в общежитии.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление койко-мест для проживания работников ООО "МРТС-Строймонтаж" в общежитии.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МРТС-Строймонтаж
Все закупки и тендеры МРТС-Строймонтаж
Адрес местонахождения
163050, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Дрейера, 12
25.99.99.100
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.