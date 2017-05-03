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Номер извещения
ГП716087
Уникальный номер закупки
50
Наименование закупки
Запрос предложений на право заключения договора на поставку чугуна передельного ПЛ1,2 кл.А гр.1-4, кат.1-5 в мае 2017г
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.04.2017 15:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-75-52
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Rauil.Atlasov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Атласов Рауиль Исламович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Запрос предложений на право заключения договора на поставку чугуна передельного ПЛ1,2 кл.А гр.1-4, кат.1-5 в мае 2017г
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.05.2017 09:00 GMT +303.05.2017 09:0003.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716087Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на право заключения договора на поставку чугуна передельного ПЛ1,2 кл.А гр.1-4, кат.1-5 в мае 2017гСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
03.05.2017 09:0003.05.2017 09:0003.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716087Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на право заключения договора на поставку чугуна передельного ПЛ1,2 кл.А гр.1-4, кат.1-5 в мае 2017гСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 10:0009.06.2017 10:0009.06.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716087Подведение итогов не позднее Запрос предложений на право заключения договора на поставку чугуна передельного ПЛ1,2 кл.А гр.1-4, кат.1-5 в мае 2017гСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на право заключения договора на поставку чугуна передельного ПЛ1,2 кл.А гр.1-4, кат.1-5 в мае 2017г
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
180 тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196650, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, цех 36Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
24.10.14.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 180
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