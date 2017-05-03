Запрос предложений на право заключения договора на поставку чугуна передельного ПЛ1,2 кл.А гр.1-4, кат.1-5 в мае 2017г

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Все расходы по упаковке, доставке включены в стоимость Товара. В случае доставки автотранспортом – 30 дней с момента поставки Товара на склад Покупателя (допускаются иные условия), в случае доставки ж/д транспортом – 30 дней с момента поставки Товара на склад Покупателя (допускаются иные условия)