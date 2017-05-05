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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП716084
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключить договор на поставку листового металлопроката
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.04.2017 14:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ
Почтовый адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ
Контактный телефон
+7 812 448-22-09 доб. 3353
Факс
+7 812 412-64-84
Адрес электронной почты
M.Kutsiy@reph.ru
Ф.И.О. контактного лица
Куцый Максим Борисович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка листового металлопроката следующих марок: Ст08пс; Ст3; Ст12Х18Н10Т
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.05.2017 15:00 GMT +305.05.2017 15:0005.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716084Дата и время окончания срока приема заявок Поставка листового металлопроката следующих марок: Ст08пс; Ст3; Ст12Х18Н10Т Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
05.05.2017 15:0005.05.2017 15:0005.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716084Дата и время вскрытия заявок Поставка листового металлопроката следующих марок: Ст08пс; Ст3; Ст12Х18Н10Т Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
18.05.2017 18:0018.05.2017 18:0018.05.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716084Подведение итогов не позднее Поставка листового металлопроката следующих марок: Ст08пс; Ст3; Ст12Х18Н10Т Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка листового металлопроката следующих марок: Ст08пс; Ст3; Ст12Х18Н10Т
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ
24.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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