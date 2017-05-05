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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключить договор на поставку листового металлопроката

    Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключить договор на поставку листового металлопроката

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.05.2017 15:0005.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716084Дата и время окончания срока приема заявок Поставка листового металлопроката следующих марок: Ст08пс; Ст3; Ст12Х18Н10Т Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП716084

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключить договор на поставку листового металлопроката

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.04.2017 14:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Техническое задание

    Приложение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество РЭП Холдинг
    Все закупки и тендеры АО РЭПХ

    Юридический адрес

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ

    Почтовый адрес

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ

    Контактный телефон

    +7 812 448-22-09 доб. 3353

    Факс

    +7 812 412-64-84

    Адрес электронной почты

    M.Kutsiy@reph.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Куцый Максим Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    металлопрокат, прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка листового металлопроката следующих марок: Ст08пс; Ст3; Ст12Х18Н10Т

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.05.2017 15:00 GMT +305.05.2017 15:0005.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716084Дата и время окончания срока приема заявок Поставка листового металлопроката следующих марок: Ст08пс; Ст3; Ст12Х18Н10Т Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    05.05.2017 15:0005.05.2017 15:0005.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716084Дата и время вскрытия заявок Поставка листового металлопроката следующих марок: Ст08пс; Ст3; Ст12Х18Н10Т Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    18.05.2017 18:0018.05.2017 18:0018.05.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716084Подведение итогов не позднее Поставка листового металлопроката следующих марок: Ст08пс; Ст3; Ст12Х18Н10Т Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.05.201718.05.2017 18:0018.05.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716084Подведение итогов не позднее Поставка листового металлопроката следующих марок: Ст08пс; Ст3; Ст12Х18Н10Т Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка листового металлопроката следующих марок: Ст08пс; Ст3; Ст12Х18Н10Т

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РЭПХ
    Все закупки и тендеры АО РЭПХ

    Адрес местонахождения

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ

    Классификатор ОКПД2

    24.1

    Железо, чугун, сталь и ферросплавы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Металлы"

    Кол-во: 0

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