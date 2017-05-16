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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31705053973
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка стропов и канатов.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
25.04.2017 15:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Почтовый адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Контактный телефон
+7 495 602-04-31
Факс
+7 495 602-04-31
Адрес электронной почты
mmzavangard18@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Акимов Владимир Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка стропов и канатов.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.05.2017 09:00 GMT +316.05.2017 09:0016.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705053973Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стропов и канатов.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.05.2017 16:0023.05.2017 16:0023.05.2017 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705053973Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка стропов и канатов.Москва
Дата и время проведения
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705053973Дата и время проведения Поставка стропов и канатов.Москва
Подведение итогов не позднее
30.05.2017 12:1030.05.2017 12:1030.05.2017 12:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705053973Подведение итогов не позднее Поставка стропов и канатов.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стропов и канатов.
Начальная цена
464 633,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1723 условные единицы.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ММЗ АВАНГАРД
Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД
Адрес местонахождения
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
25.93.11
25.93
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1723
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