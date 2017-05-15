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Номер извещения
31705053632
Уникальный номер закупки
105
Наименование закупки
Поставка камеры холода, тепла и влаги с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ в соответствии с Технической частью (Часть III Документации о проведении открытого аукциона в электронной форме) и Проектом договора (Часть IV Документации о проведении открытого аукциона в электронной форме).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
25.04.2017 14:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Почтовый адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Контактный телефон
+7 495 627-11-08
Факс
+7 495 485-03-88
Адрес электронной почты
zakupki.lemz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппова Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка камеры холода, тепла и влаги на территорию АО "НПО "ЛЭМЗ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.05.2017 15:00 GMT +315.05.2017 15:0015.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705053632Дата и время окончания срока приема заявок Поставка камеры холода, тепла и влаги на территорию АО "НПО "ЛЭМЗ"Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.05.2017 09:0019.05.2017 09:0019.05.2017 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705053632Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка камеры холода, тепла и влаги на территорию АО "НПО "ЛЭМЗ"Москва
Дата и время проведения
19.05.2017 09:3019.05.2017 09:3019.05.2017 09:30Europe/MoscowДата и время проведения 31705053632Дата и время проведения Поставка камеры холода, тепла и влаги на территорию АО "НПО "ЛЭМЗ"Москва
Подведение итогов не позднее
25.05.2017 13:3525.05.2017 13:3525.05.2017 13:35Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705053632Подведение итогов не позднее Поставка камеры холода, тепла и влаги на территорию АО "НПО "ЛЭМЗ"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка камеры холода, тепла и влаги на территорию АО "НПО "ЛЭМЗ"
Начальная цена
20 616 991,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В полном объеме в соответствии с Технической частью (Часть III Документации о проведении открытого аукциона в электронной форме) и Проектом договора (Часть IV Документации о проведении открытого аукциона в электронной форме).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО ЛЭМЗ
Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ
Адрес местонахождения
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
28.25.13.119
28.25
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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