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    Главная / Торги / Открытый редукцион № ОР17-04-24 на поставку офисной бумаги (производства Россия) для нужд Банка ГПБ (АО)

    Открытый редукцион № ОР17-04-24 на поставку офисной бумаги (производства Россия) для нужд Банка ГПБ (АО)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.05.2017 15:0016.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716078Дата и время окончания срока приема заявок Бумага для оргтехникиМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП716078

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый редукцион № ОР17-04-24 на поставку офисной бумаги (производства Россия) для нужд Банка ГПБ (АО)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.04.2017 14:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Документация открытого редукциона № ОР17-04-24

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Юридический адрес

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Почтовый адрес

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 913-78-74

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Alexey.Monahov@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тареева Ирина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Бумага для оргтехники

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.06.201701.06.2017 12:0001.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716078Подведение итогов не позднее Бумага для оргтехникиМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Бумага для оргтехники

    Начальная цена

    14 976 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    76 800 пачек

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Москва, ул. Новочеремушкинская,63.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - Поставка должна будет осуществляться по заявкам Банка партиями по 1 200 пачек по адресу: - Ориентировочное количество поставок – 2 раза в неделю. - Поставка осуществляется малотоннажными автомобилями типа «Газель».

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Адрес местонахождения

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Классификатор ОКПД2

    17

    Бумага и изделия из бумаги

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "бумага офисная"

    Кол-во: 0

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