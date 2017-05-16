Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия поставки: в соответствии с разделом 5 «Техническое задание» и разделом 6 «Проект договора» в составе аукционной документации; Порядок оплаты: в соответствии с разделом 6 «Проект договора» в составе аукционной документации.