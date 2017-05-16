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Номер извещения
31705052986
Уникальный номер закупки
332/83-А
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме (аукцион на понижение) на право заключения договора на поставку комплектующих системы управления на коммунальную машину.
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
25.04.2017 13:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
Почтовый адрес
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
Контактный телефон
+7 343 329-35-69
Факс
+7 343 331-17-97
Адрес электронной почты
zakupki@zik.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бабынина Ирина Николаевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплектующих системы управления на коммунальную машину.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.05.2017 06:00 GMT +316.05.2017 06:0016.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705052986Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих системы управления на коммунальную машину.Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.05.2017 16:0029.05.2017 16:0029.05.2017 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705052986Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка комплектующих системы управления на коммунальную машину.Екатеринбург
Дата и время проведения
30.05.2017 11:0030.05.2017 11:0030.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705052986Дата и время проведения Поставка комплектующих системы управления на коммунальную машину.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
31.05.2017 16:0031.05.2017 16:0031.05.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705052986Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих системы управления на коммунальную машину.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплектующих системы управления на коммунальную машину.
Начальная цена
66 469,91
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 комплект
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург», 620017, Россия, г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, д.18 (склад/цех).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЗИК
Все закупки и тендеры ПАО МЗИК
Адрес местонахождения
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
27.33.13.190
27.33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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