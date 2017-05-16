Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика -100% оплата в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поставки. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты. Все обязательства Поставщика должны быть исполнены не позднее 30 ноября 2017 г.