www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705053047
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка оборудования специального назначения (по лотам)
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.04.2017 13:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Контактный телефон
+7 495 286-92-14
Факс
+7 495 286-92-14
Адрес электронной почты
dep966mail@npoem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мезенин Константин Васильевич
Место рассмотрения предложений
Химки
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Широкоформатный инженерный комплекс
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.05.2017 10:00 GMT +310.05.2017 10:0010.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705053047Дата и время окончания срока приема заявок Широкоформатный инженерный комплексХимки
Дата и время вскрытия заявок
10.05.2017 10:0010.05.2017 10:0010.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705053047Дата и время вскрытия заявок Широкоформатный инженерный комплексХимки
Подведение итогов не позднее
25.05.2017 12:0025.05.2017 12:0025.05.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705053047Подведение итогов не позднее Широкоформатный инженерный комплексХимки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Широкоформатный инженерный комплекс
Начальная цена
177 370,00
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
49 734,55 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с разделами 9 и 11 документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по месту нахождения заказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "НПО Энергомаш"
Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
28.99.12.121
28.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Многофункциональная цифровая система
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.05.2017 10:00 GMT +310.05.2017 10:0010.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705053047Дата и время окончания срока приема заявок Многофункциональная цифровая системаХимки
Дата и время вскрытия заявок
10.05.2017 10:0010.05.2017 10:0010.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705053047Дата и время вскрытия заявок Многофункциональная цифровая системаХимки
Подведение итогов не позднее
25.05.2017 12:0025.05.2017 12:0025.05.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705053047Подведение итогов не позднее Многофункциональная цифровая системаХимки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Многофункциональная цифровая система
Начальная цена
50 920,00
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
15 492,41 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с разделами 10 и 12 документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по месту нахождения заказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "НПО Энергомаш"
Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
26.20.18.000
26.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.