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Номер извещения
31705053021
Уникальный номер закупки
ОЗЦ-008-17
Наименование закупки
ОЗЦ-008-17 На право заключения договора на выполнение работ по лотам
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
25.04.2017 13:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 54-09-40 доб. 1017
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
l.kovalenko@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Коваленко Любовь Александровна
Место рассмотрения предложений
г. Тюмень
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Капитальный ремонт мягкой кровли здания технологического РП НС 1-го и РП НС 2-го подъема на Метелевских водоочистных сооружениях г.Тюмени.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2017 10:00 GMT +305.06.2017 10:0005.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705053021Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт мягкой кровли здания технологического РП НС 1-го и РП НС 2-го подъема на Метелевских водоочистных сооружениях г.Тюмени.г. Тюмень
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2017 10:0005.06.2017 10:0005.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705053021Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт мягкой кровли здания технологического РП НС 1-го и РП НС 2-го подъема на Метелевских водоочистных сооружениях г.Тюмени.г. Тюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт мягкой кровли здания технологического РП НС 1-го и РП НС 2-го подъема на Метелевских водоочистных сооружениях г.Тюмени.
Начальная цена
201 461,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 Закупочной документации) и Проектом договора (Приложение № 2 к Закупочной документации).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Тюмень.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
41.20
41.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Капитальный ремонт кровли над цехом резервуаров ЦМОО городских очистных сооружений канализации г.Тюмени
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2017 10:00 GMT +305.06.2017 10:0005.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705053021Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт кровли над цехом резервуаров ЦМОО городских очистных сооружений канализации г.Тюмениг. Тюмень
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2017 10:0005.06.2017 10:0005.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705053021Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт кровли над цехом резервуаров ЦМОО городских очистных сооружений канализации г.Тюмениг. Тюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт кровли над цехом резервуаров ЦМОО городских очистных сооружений канализации г.Тюмени
Начальная цена
426 463,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1.1к Закупочной документации) и Проектом договора (Приложение № 2 к Закупочной документации).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Тюмень.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
41.20
41.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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