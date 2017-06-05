ОЗЦ-008-17 На право заключения договора на выполнение работ по лотам

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

сроки и порядок оплаты: одним платежом в течение 30 календарных дней с момента подписания акта приемки выполненных работ на основании следующих документов: 1. комплект первичных отчетных документов, в т.ч.: - счет на оплату; - счет-фактура, оформленная в соответствие с требованиями НК РФ (не применяется в случаях, когда Подрядчик применяет налоговые режимы, не предусматривающие уплату НДС); - акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Сторонами (по форме КС-2), составляемый в 2-х экземплярах; - справка о стоимости выполненных работ (по форме КС-3), составляемый в 2-х экземплярах; 2. комплект исполнительной документации, в т.ч.: - журнал производства работ; - акты освидетельствования скрытых работ; - заверенные органами по сертификации копии сертификатов соответствия, выданных органами по сертификации, на все материалы и оборудование, использованные при производстве Работ (если требование сертификации применимо к соответствующим материалам и оборудованию); - сертификат качества (декларация) завода-изготовителя на все материалы и оборудование, использованные при производстве Работ; - свидетельства о допуске Подрядчика к выполнению работ в течение всего срока их выполнения, а также на период устранения выявленных недостатков работ. Условия исполнения договора: Работы выполнить в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1.1 к Закупочной документации) и Проектом договора (Приложение № 2 к Закупочной документации). Сроки выполнения работ: в течение 20 календарных дней, с момента заключения договора, согласно утвержденному календарному графику производства работ. Срок подготовки, сдачи приемо-сдаточной документации не позднее 15 календарных дней с момента завершения работ.