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    Главная / Торги / ОЗЦ-008-17 На право заключения договора на выполнение работ по лотам

    ОЗЦ-008-17 На право заключения договора на выполнение работ по лотам

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.06.2017 10:0005.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705053021Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт кровли над цехом резервуаров ЦМОО городских очистных сооружений канализации г.Тюмениг. ТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705053021

    Уникальный номер закупки

    ОЗЦ-008-17

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ОЗЦ-008-17 На право заключения договора на выполнение работ по лотам

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.04.2017 13:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения_ОЗЦ-008-17_от 19.05.2017

    Изменения в извещении

    Изменения_ОЗЦ-008-17_от 24.05.2017

    Изменения в извещении

    Изменения_ОЗЦ-008-17_от_05.05.2017

    Изменения в извещении

    7. Приложение № 2.2 к договору -ЛСР Лот 2

    Изменения в извещении

    Изменения_ОЗЦ-008-17_от_02.05.2017

    2. Приложение № 1 к ЗД- Техническое задание Лот 1

    3. Приложение № 1.1 к ЗД - Техническое задание Лот 2

    4. Приложение № 2 к ЗД - Проект договора 2 лота

    5. Приложение № 2 к договору - ЛСР Лот 1

    6. Приложение № 2. 1 к договору - ЛСР Лот 1

    8. Приложение_№ 3 к договору - График производства работ Лот 1

    9. Приложение_№ 3.1 к договору - График производства работ Лот 2

    10. Приложение №3 к ЗД - Формы подачи предложений

    11. Приложение № 4 к ЗД- ККО 2 лота

    1. Закупочная документация ОЗЦ-008-17

    Изменения в извещении

    Изменения_ОЗЦ-008-17_от 12.05.2017

    Изменения в извещении

    Изменения_ОЗЦ-008-17_от 30.05.2017

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    Почтовый адрес

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Контактный телефон

    +7 3452 54-09-40 доб. 1017

    Факс

    +7 3452 54-09-24 доб. 1219

    Адрес электронной почты

    l.kovalenko@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коваленко Любовь Александровна

    Место рассмотрения предложений

    г. Тюмень

    Закупки и тендеры Здания и работы по возведению зданий

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Капитальный ремонт мягкой кровли здания технологического РП НС 1-го и РП НС 2-го подъема на Метелевских водоочистных сооружениях г.Тюмени.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.06.2017 10:00 GMT +305.06.2017 10:0005.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705053021Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт мягкой кровли здания технологического РП НС 1-го и РП НС 2-го подъема на Метелевских водоочистных сооружениях г.Тюмени.г. Тюмень

    Дата и время вскрытия заявок

    05.06.2017 10:0005.06.2017 10:0005.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705053021Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт мягкой кровли здания технологического РП НС 1-го и РП НС 2-го подъема на Метелевских водоочистных сооружениях г.Тюмени.г. Тюмень

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.07.201706.07.2017 12:0006.07.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705053021Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт мягкой кровли здания технологического РП НС 1-го и РП НС 2-го подъема на Метелевских водоочистных сооружениях г.Тюмени.г. Тюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Капитальный ремонт мягкой кровли здания технологического РП НС 1-го и РП НС 2-го подъема на Метелевских водоочистных сооружениях г.Тюмени.

    Начальная цена

    201 461,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 Закупочной документации) и Проектом договора (Приложение № 2 к Закупочной документации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Тюмень.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    сроки и порядок оплаты: одним платежом в течение 30 календарных дней с момента подписания акта приемки выполненных работ на основании следующих документов: 1. комплект первичных отчетных документов, в т.ч.: - счет на оплату; - счет-фактура, оформленная в соответствие с требованиями НК РФ (не применяется в случаях, когда Подрядчик применяет налоговые режимы, не предусматривающие уплату НДС); - акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Сторонами (по форме КС-2), составляемый в 2-х экземплярах; - справка о стоимости выполненных работ (по форме КС-3), составляемый в 2-х экземплярах; 2. комплект исполнительной документации, в т.ч.: - журнал производства работ; - акты освидетельствования скрытых работ; - заверенные органами по сертификации копии сертификатов соответствия, выданных органами по сертификации, на все материалы и оборудование, использованные при производстве Работ (если требование сертификации применимо к соответствующим материалам и оборудованию); - сертификат качества (декларация) завода-изготовителя на все материалы и оборудование, использованные при производстве Работ; - свидетельства о допуске Подрядчика к выполнению работ в течение всего срока их выполнения, а также на период устранения выявленных недостатков работ. Условия исполнения договора: Работы выполнить в соответствии с Техническим заданием (Приложения № 1 к Закупочной документации) и Проектом договора (Приложение № 2 к Закупочной документации). Сроки выполнения работ: - строительно- монтажные – 23 календарных дня с момента заключения договора; - приемо-сдаточной документации - 30 календарных дней с момента заключения договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Классификатор ОКПД2

    41.20

    Здания и работы по возведению зданий

    Классификатор ОКВЭД2

    41.20

    Строительство жилых и нежилых зданий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Капитальный ремонт мягкой кровли здания технологического РП НС 1-го и РП НС 2-го подъема на Метелевских водоочистных сооружениях г.Тюмени."

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Капитальный ремонт кровли над цехом резервуаров ЦМОО городских очистных сооружений канализации г.Тюмени

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.06.2017 10:00 GMT +305.06.2017 10:0005.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705053021Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт кровли над цехом резервуаров ЦМОО городских очистных сооружений канализации г.Тюмениг. Тюмень

    Дата и время вскрытия заявок

    05.06.2017 10:0005.06.2017 10:0005.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705053021Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт кровли над цехом резервуаров ЦМОО городских очистных сооружений канализации г.Тюмениг. Тюмень

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.07.201706.07.2017 12:0006.07.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705053021Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт кровли над цехом резервуаров ЦМОО городских очистных сооружений канализации г.Тюмениг. Тюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Капитальный ремонт кровли над цехом резервуаров ЦМОО городских очистных сооружений канализации г.Тюмени

    Начальная цена

    426 463,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1.1к Закупочной документации) и Проектом договора (Приложение № 2 к Закупочной документации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Тюмень.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    сроки и порядок оплаты: одним платежом в течение 30 календарных дней с момента подписания акта приемки выполненных работ на основании следующих документов: 1. комплект первичных отчетных документов, в т.ч.: - счет на оплату; - счет-фактура, оформленная в соответствие с требованиями НК РФ (не применяется в случаях, когда Подрядчик применяет налоговые режимы, не предусматривающие уплату НДС); - акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Сторонами (по форме КС-2), составляемый в 2-х экземплярах; - справка о стоимости выполненных работ (по форме КС-3), составляемый в 2-х экземплярах; 2. комплект исполнительной документации, в т.ч.: - журнал производства работ; - акты освидетельствования скрытых работ; - заверенные органами по сертификации копии сертификатов соответствия, выданных органами по сертификации, на все материалы и оборудование, использованные при производстве Работ (если требование сертификации применимо к соответствующим материалам и оборудованию); - сертификат качества (декларация) завода-изготовителя на все материалы и оборудование, использованные при производстве Работ; - свидетельства о допуске Подрядчика к выполнению работ в течение всего срока их выполнения, а также на период устранения выявленных недостатков работ. Условия исполнения договора: Работы выполнить в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1.1 к Закупочной документации) и Проектом договора (Приложение № 2 к Закупочной документации). Сроки выполнения работ: в течение 20 календарных дней, с момента заключения договора, согласно утвержденному календарному графику производства работ. Срок подготовки, сдачи приемо-сдаточной документации не позднее 15 календарных дней с момента завершения работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Классификатор ОКПД2

    41.20

    Здания и работы по возведению зданий

    Классификатор ОКВЭД2

    41.20

    Строительство жилых и нежилых зданий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Капитальный ремонт кровли над цехом резервуаров ЦМОО городских очистных сооружений канализации г.Тюмени"

    Кол-во: 1

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