Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата товара производится Покупателем денежными средствами на расчетный счет Поставщика в размере 100% в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента перехода права собственности на Товар и выставления счета-фактуры.Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты. Срок поставки не более 5 (пяти) календарных дней с момента направления заявки Покупателем Поставщику. Все обязательства Поставщика по поставке товара должны быть исполнены до 30.07.2017г. включительно.