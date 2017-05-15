Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Отгрузка Товара происходит в течение 5 (пяти) календарных дней, после подачи заявки Поставщику, в соответствии с проектом договора (Приложение №4 к Документации к Извещению №291/036-2017 о проведении запроса котировок). Оплата каждой партии Товара производится после передачи (поставки) Товара Поставщиком Покупателю в течение 10 банковских дней. Датой поставки считается: дата передачи Поставщиком Товара Покупателю.