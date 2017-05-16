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    Главная / Торги / На право заключения договора на проведение ремонтных работ по замене кровельного покрытия мягкого, внутренние отделочные работы Республика Крым., ул. Генерала Хрюкина 4. Склад. Площадь 1153,0 м2.

    На право заключения договора на проведение ремонтных работ по замене кровельного покрытия мягкого, внутренние отделочные работы Республика Крым., ул. Генерала Хрюкина 4. Склад. Площадь 1153,0 м2.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705052472Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора на проведение ремонтных работ по замене кровельног покрытия мягкого, внутренние отделочные работы Республика Крым., ул. Генерала Хрюкина 4. СкладРостов-на-ДонуПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705052472

    Уникальный номер закупки

    214/2017

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На право заключения договора на проведение ремонтных работ по замене кровельного покрытия мягкого, внутренние отделочные работы Республика Крым., ул. Генерала Хрюкина 4. Склад. Площадь 1153,0 м2.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.04.2017 11:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Аукционная документация

    смета

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЮГ
    Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ

    Юридический адрес

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,

    Почтовый адрес

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33

    Контактный телефон

    +7 863 210-15-61

    Факс

    +7 863 210-15-57

    Адрес электронной почты

    zakupki@ut-uvo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Богатырева Ольга Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Ростов-на-Дону

    Закупки и тендеры Ростовская Область

    Закупки и тендеры Работы кровельные

    Ключевые слова:

    отделочные работы, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    На право заключения договора на проведение ремонтных работ по замене кровельног покрытия мягкого, внутренние отделочные работы Республика Крым., ул. Генерала Хрюкина 4. Склад

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.05.2017 10:00 GMT +316.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705052472Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора на проведение ремонтных работ по замене кровельног покрытия мягкого, внутренние отделочные работы Республика Крым., ул. Генерала Хрюкина 4. СкладРостов-на-Дону

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    17.05.2017 14:0017.05.2017 14:0017.05.2017 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705052472Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора на проведение ремонтных работ по замене кровельног покрытия мягкого, внутренние отделочные работы Республика Крым., ул. Генерала Хрюкина 4. СкладРостов-на-Дону

    Дата и время проведения

    18.05.2017 12:0018.05.2017 12:0018.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705052472Дата и время проведения На право заключения договора на проведение ремонтных работ по замене кровельног покрытия мягкого, внутренние отделочные работы Республика Крым., ул. Генерала Хрюкина 4. СкладРостов-на-Дону

    Подведение итогов не позднее

    24.05.2017 13:1024.05.2017 13:1024.05.2017 13:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705052472Подведение итогов не позднее На право заключения договора на проведение ремонтных работ по замене кровельног покрытия мягкого, внутренние отделочные работы Республика Крым., ул. Генерала Хрюкина 4. СкладРостов-на-Дону

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.05.201724.05.2017 13:1024.05.2017 13:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705052472Подведение итогов не позднее На право заключения договора на проведение ремонтных работ по замене кровельног покрытия мягкого, внутренние отделочные работы Республика Крым., ул. Генерала Хрюкина 4. СкладРостов-на-Дону

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора на проведение ремонтных работ по замене кровельног покрытия мягкого, внутренние отделочные работы Республика Крым., ул. Генерала Хрюкина 4. Склад

    Начальная цена

    2 405 755,70

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    240 575,57 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    240 575,57

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1153

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика КрымРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке: без авансирования, по факту выполнения работ, поэтапно, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и выставления Подрядчиком счета, счета – фактуры.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЮГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОВОЕНТОРГ-ЮГ
    Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ

    Адрес местонахождения

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33

    Классификатор ОКПД2

    43.99

    Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.91

    Производство кровельных работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "На право заключения договора на проведение ремонтных работ по замене кровельног покрытия мягкого, внутренние отделочные работы Республика Крым., ул. Генерала Хрюкина 4. Склад"

    Кол-во: 1153

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