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Номер извещения
31705052472
Уникальный номер закупки
214/2017
Наименование закупки
На право заключения договора на проведение ремонтных работ по замене кровельного покрытия мягкого, внутренние отделочные работы Республика Крым., ул. Генерала Хрюкина 4. Склад. Площадь 1153,0 м2.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
25.04.2017 11:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
Почтовый адрес
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Контактный телефон
+7 863 210-15-61
Факс
+7 863 210-15-57
Адрес электронной почты
zakupki@ut-uvo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Богатырева Ольга Петровна
Место рассмотрения предложений
Ростов-на-Дону
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На право заключения договора на проведение ремонтных работ по замене кровельног покрытия мягкого, внутренние отделочные работы Республика Крым., ул. Генерала Хрюкина 4. Склад
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.05.2017 10:00 GMT +316.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705052472Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора на проведение ремонтных работ по замене кровельног покрытия мягкого, внутренние отделочные работы Республика Крым., ул. Генерала Хрюкина 4. СкладРостов-на-Дону
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.05.2017 14:0017.05.2017 14:0017.05.2017 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705052472Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора на проведение ремонтных работ по замене кровельног покрытия мягкого, внутренние отделочные работы Республика Крым., ул. Генерала Хрюкина 4. СкладРостов-на-Дону
Дата и время проведения
18.05.2017 12:0018.05.2017 12:0018.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705052472Дата и время проведения На право заключения договора на проведение ремонтных работ по замене кровельног покрытия мягкого, внутренние отделочные работы Республика Крым., ул. Генерала Хрюкина 4. СкладРостов-на-Дону
Подведение итогов не позднее
24.05.2017 13:1024.05.2017 13:1024.05.2017 13:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705052472Подведение итогов не позднее На право заключения договора на проведение ремонтных работ по замене кровельног покрытия мягкого, внутренние отделочные работы Республика Крым., ул. Генерала Хрюкина 4. СкладРостов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.05.201724.05.2017 13:1024.05.2017 13:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705052472Подведение итогов не позднее На право заключения договора на проведение ремонтных работ по замене кровельног покрытия мягкого, внутренние отделочные работы Республика Крым., ул. Генерала Хрюкина 4. СкладРостов-на-Дону
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора на проведение ремонтных работ по замене кровельног покрытия мягкого, внутренние отделочные работы Республика Крым., ул. Генерала Хрюкина 4. Склад
Начальная цена
2 405 755,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
240 575,57 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1153
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика КрымРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АОВОЕНТОРГ-ЮГ
Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
43.99
43.91
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1153
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