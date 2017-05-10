Право заключения Договора на поставку шкафов гардеробных металлических

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка товара осуществляется в течение 10-ти рабочих дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет продавца. Общий срок выполнения работ (оказания услуг) включая сборку и такелажные работы по установке не позднее 30.07.17 г. с правом досрочного выполнения. Поставка товара осуществляется в полной комплектации, в соответствии с проектом договора (Приложение №4 к Документации к Извещению №306/036-2017 о проведении запроса котировок). Условия оплаты: Платеж № 1: Предоплата 60% в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания договора по выставленному Поставщиком счету. Платеж № 2: Окончательная оплата производится Покупателем на расчетный счет Поставщика в течение пяти банковских дней со дня поставки (день подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа УПД).