Право заключения договора на поставку приборов оптических прочих и их частей

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Изготовление товара в течение 120 (ста двадцати) дней с момента зачисления 50% авансового платежа на отдельный счёт Поставщика; отгрузка Товара в течение 10 (десяти) дней со дня получения окончательного расчёта за продукцию, в соответствии с проектом договора (Приложение № 4 к Документации к Извещению №312/300-2017 о проведении запроса котировок). Условия оплаты: -авансовый платёж в размере 50% от общей суммы по спецификации - в течение 10 дней с момента подписания договора, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика; -окончательный расчёт в размере 50% от общей суммы по спецификации - в течение 10 дней с момента получения письменного уведомления от Поставщика о готовности товара к отгрузке.