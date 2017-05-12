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Номер извещения
ГП716059
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Замена трубопроводов на территории предприятия
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.04.2017 11:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410041, Российская Федерация, Саратовская область, Города Областного Подчинения Саратовской Области/, Ленинский, Им Ломоносова М.в., 1
Почтовый адрес
410041, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ломоносова, 1
Контактный телефон
+7 8452 30-53-80
Факс
+7 8452 30-59-41
Адрес электронной почты
tatarchenko@sar-steklo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Татарченко Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
Саратов
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Замена хозяйственно-питьевого трубопровода от цеха 39 до насосной "под ванной печи"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.05.2017 13:00 GMT +312.05.2017 13:0012.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716059Дата и время окончания срока приема заявок Замена хозяйственно-питьевого трубопровода от цеха 39 до насосной "под ванной печи"Саратов
Дата и время вскрытия заявок
12.05.2017 13:0012.05.2017 13:0012.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716059Дата и время вскрытия заявок Замена хозяйственно-питьевого трубопровода от цеха 39 до насосной "под ванной печи"Саратов
Подведение итогов не позднее
15.05.2017 14:0015.05.2017 14:0015.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716059Подведение итогов не позднее Замена хозяйственно-питьевого трубопровода от цеха 39 до насосной "под ванной печи"Саратов
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Замена хозяйственно-питьевого трубопровода от цеха 39 до насосной "под ванной печи"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 объект
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Саратов, ул. Ломоносова, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
410041, Российская Федерация, Саратовская область, Города Областного Подчинения Саратовской Области/, Ленинский, Им Ломоносова М.в., 1
410041, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ломоносова, 1
42.21.12
Кол-во: 0
Замена хозяйственно-питьевого трубопровода в здании РМБ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.05.2017 13:00 GMT +312.05.2017 13:0012.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716059Дата и время окончания срока приема заявок Замена хозяйственно-питьевого трубопровода в здании РМБСаратов
Дата и время вскрытия заявок
12.05.2017 13:0012.05.2017 13:0012.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716059Дата и время вскрытия заявок Замена хозяйственно-питьевого трубопровода в здании РМБСаратов
Подведение итогов не позднее
15.05.2017 14:0015.05.2017 14:0015.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716059Подведение итогов не позднее Замена хозяйственно-питьевого трубопровода в здании РМБСаратов
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Замена хозяйственно-питьевого трубопровода в здании РМБ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 объект
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Саратов, ул. Ломоносова, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
410041, Российская Федерация, Саратовская область, Города Областного Подчинения Саратовской Области/, Ленинский, Им Ломоносова М.в., 1
410041, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ломоносова, 1
42.21.12
Кол-во: 0
Монтаж наружного противопожарного трубопровода с установкой гидрантов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.05.2017 13:00 GMT +312.05.2017 13:0012.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716059Дата и время окончания срока приема заявок Монтаж наружного противопожарного трубопровода с установкой гидрантовСаратов
Дата и время вскрытия заявок
12.05.2017 13:0012.05.2017 13:0012.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716059Дата и время вскрытия заявок Монтаж наружного противопожарного трубопровода с установкой гидрантовСаратов
Подведение итогов не позднее
15.05.2017 14:0015.05.2017 14:0015.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716059Подведение итогов не позднее Монтаж наружного противопожарного трубопровода с установкой гидрантовСаратов
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Монтаж наружного противопожарного трубопровода с установкой гидрантов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 объект
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Саратов, ул. Ломоносова, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
410041, Российская Федерация, Саратовская область, Города Областного Подчинения Саратовской Области/, Ленинский, Им Ломоносова М.в., 1
410041, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ломоносова, 1
42.21.12
Кол-во: 0
Замена трубопровода промышленной воды от насосной НФС до резервных баков и установка насосной станции пожарного водопровода
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.05.2017 13:00 GMT +312.05.2017 13:0012.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716059Дата и время окончания срока приема заявок Замена трубопровода промышленной воды от насосной НФС до резервных баков и установка насосной станции пожарного водопроводаСаратов
Дата и время вскрытия заявок
12.05.2017 13:0012.05.2017 13:0012.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716059Дата и время вскрытия заявок Замена трубопровода промышленной воды от насосной НФС до резервных баков и установка насосной станции пожарного водопроводаСаратов
Подведение итогов не позднее
15.05.2017 14:0015.05.2017 14:0015.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716059Подведение итогов не позднее Замена трубопровода промышленной воды от насосной НФС до резервных баков и установка насосной станции пожарного водопроводаСаратов
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Замена трубопровода промышленной воды от насосной НФС до резервных баков и установка насосной станции пожарного водопровода
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 объект
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Саратов, ул. Ломоносова, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
410041, Российская Федерация, Саратовская область, Города Областного Подчинения Саратовской Области/, Ленинский, Им Ломоносова М.в., 1
410041, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ломоносова, 1
42.21.12
Кол-во: 0
Замена трубопроводов отопления в производстве 96
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.05.2017 13:00 GMT +312.05.2017 13:0012.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716059Дата и время окончания срока приема заявок Замена трубопроводов отопления в производстве 96Саратов
Дата и время вскрытия заявок
12.05.2017 13:0012.05.2017 13:0012.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716059Дата и время вскрытия заявок Замена трубопроводов отопления в производстве 96Саратов
Подведение итогов не позднее
15.05.2017 14:0015.05.2017 14:0015.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716059Подведение итогов не позднее Замена трубопроводов отопления в производстве 96Саратов
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Замена трубопроводов отопления в производстве 96
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 объект
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Саратов, ул. Ломоносова, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
410041, Российская Федерация, Саратовская область, Города Областного Подчинения Саратовской Области/, Ленинский, Им Ломоносова М.в., 1
410041, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ломоносова, 1
42.21.12
Кол-во: 0
Установка задвижек в насосной станции "внешнего контура" линии ЛТФ-5
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.05.2017 13:00 GMT +312.05.2017 13:0012.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716059Дата и время окончания срока приема заявок Установка задвижек в насосной станции "внешнего контура" линии ЛТФ-5Саратов
Дата и время вскрытия заявок
12.05.2017 13:0012.05.2017 13:0012.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716059Дата и время вскрытия заявок Установка задвижек в насосной станции "внешнего контура" линии ЛТФ-5Саратов
Подведение итогов не позднее
15.05.2017 14:0015.05.2017 14:0015.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716059Подведение итогов не позднее Установка задвижек в насосной станции "внешнего контура" линии ЛТФ-5Саратов
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Установка задвижек в насосной станции "внешнего контура" линии ЛТФ-5
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 объект
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Саратов, ул. Ломоносова, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
410041, Российская Федерация, Саратовская область, Города Областного Подчинения Саратовской Области/, Ленинский, Им Ломоносова М.в., 1
410041, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ломоносова, 1
42.21.12
Кол-во: 0
Замена внутреннего пожарного трубопровода ЛТФ-5
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.05.2017 13:00 GMT +312.05.2017 13:0012.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716059Дата и время окончания срока приема заявок Замена внутреннего пожарного трубопровода ЛТФ-5Саратов
Дата и время вскрытия заявок
12.05.2017 13:0012.05.2017 13:0012.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716059Дата и время вскрытия заявок Замена внутреннего пожарного трубопровода ЛТФ-5Саратов
Подведение итогов не позднее
15.05.2017 14:0015.05.2017 14:0015.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716059Подведение итогов не позднее Замена внутреннего пожарного трубопровода ЛТФ-5Саратов
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Замена внутреннего пожарного трубопровода ЛТФ-5
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 объект
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Саратов, ул. Ломоносова, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
410041, Российская Федерация, Саратовская область, Города Областного Подчинения Саратовской Области/, Ленинский, Им Ломоносова М.в., 1
410041, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ломоносова, 1
42.21.12
Кол-во: 0
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