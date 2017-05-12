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    Главная / Торги / Замена трубопроводов на территории предприятия

    Замена трубопроводов на территории предприятия

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2017 13:0012.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716059Дата и время окончания срока приема заявок Установка задвижек в насосной станции "внешнего контура" линии ЛТФ-5СаратовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП716059

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Замена трубопроводов на территории предприятия

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.04.2017 11:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Техническое задание

    Техническое задание

    Техническое задание

    Техническое задание

    Техническое задание

    Техническое задание

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО
    Все закупки и тендеры АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО

    Юридический адрес

    410041, Российская Федерация, Саратовская область, Города Областного Подчинения Саратовской Области/, Ленинский, Им Ломоносова М.в., 1

    Почтовый адрес

    410041, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ломоносова, 1

    Контактный телефон

    +7 8452 30-53-80

    Факс

    +7 8452 30-59-41

    Адрес электронной почты

    tatarchenko@sar-steklo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Татарченко Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Закупки и тендеры Саратовская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Замена хозяйственно-питьевого трубопровода от цеха 39 до насосной "под ванной печи"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.05.2017 13:00 GMT +312.05.2017 13:0012.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716059Дата и время окончания срока приема заявок Замена хозяйственно-питьевого трубопровода от цеха 39 до насосной "под ванной печи"Саратов

    Дата и время вскрытия заявок

    12.05.2017 13:0012.05.2017 13:0012.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716059Дата и время вскрытия заявок Замена хозяйственно-питьевого трубопровода от цеха 39 до насосной "под ванной печи"Саратов

    Подведение итогов не позднее

    15.05.2017 14:0015.05.2017 14:0015.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716059Подведение итогов не позднее Замена хозяйственно-питьевого трубопровода от цеха 39 до насосной "под ванной печи"Саратов

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    15.05.201715.05.2017 14:0015.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716059Подведение итогов не позднее Замена хозяйственно-питьевого трубопровода от цеха 39 до насосной "под ванной печи"Саратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Замена хозяйственно-питьевого трубопровода от цеха 39 до насосной "под ванной печи"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 объект

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Саратов, ул. Ломоносова, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Без аванса, допускается поэтапная оплата
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО
    Все закупки и тендеры АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО

    Адрес местонахождения

    410041, Российская Федерация, Саратовская область, Города Областного Подчинения Саратовской Области/, Ленинский, Им Ломоносова М.в., 1

    410041, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ломоносова, 1

    Классификатор ОКПД2

    42.21.12

    Трубопроводы местные для жидкостей

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Техническое задание

    11.05.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Замена хозяйственно-питьевого трубопровода от цеха 39 до насосной "под ванной печи""

    Кол-во: 0

    Лот 2

    Замена хозяйственно-питьевого трубопровода в здании РМБ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.05.2017 13:00 GMT +312.05.2017 13:0012.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716059Дата и время окончания срока приема заявок Замена хозяйственно-питьевого трубопровода в здании РМБСаратов

    Дата и время вскрытия заявок

    12.05.2017 13:0012.05.2017 13:0012.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716059Дата и время вскрытия заявок Замена хозяйственно-питьевого трубопровода в здании РМБСаратов

    Подведение итогов не позднее

    15.05.2017 14:0015.05.2017 14:0015.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716059Подведение итогов не позднее Замена хозяйственно-питьевого трубопровода в здании РМБСаратов

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    15.05.201715.05.2017 14:0015.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716059Подведение итогов не позднее Замена хозяйственно-питьевого трубопровода в здании РМБСаратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Замена хозяйственно-питьевого трубопровода в здании РМБ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 объект

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Саратов, ул. Ломоносова, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Без аванса, допускается поэтапная оплата
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО
    Все закупки и тендеры АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО

    Адрес местонахождения

    410041, Российская Федерация, Саратовская область, Города Областного Подчинения Саратовской Области/, Ленинский, Им Ломоносова М.в., 1

    410041, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ломоносова, 1

    Классификатор ОКПД2

    42.21.12

    Трубопроводы местные для жидкостей

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Техническое задание

    11.05.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Замена хозяйственно-питьевого трубопровода в здании РМБ"

    Кол-во: 0

    Лот 3

    Монтаж наружного противопожарного трубопровода с установкой гидрантов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.05.2017 13:00 GMT +312.05.2017 13:0012.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716059Дата и время окончания срока приема заявок Монтаж наружного противопожарного трубопровода с установкой гидрантовСаратов

    Дата и время вскрытия заявок

    12.05.2017 13:0012.05.2017 13:0012.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716059Дата и время вскрытия заявок Монтаж наружного противопожарного трубопровода с установкой гидрантовСаратов

    Подведение итогов не позднее

    15.05.2017 14:0015.05.2017 14:0015.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716059Подведение итогов не позднее Монтаж наружного противопожарного трубопровода с установкой гидрантовСаратов

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    15.05.201715.05.2017 14:0015.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716059Подведение итогов не позднее Монтаж наружного противопожарного трубопровода с установкой гидрантовСаратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Монтаж наружного противопожарного трубопровода с установкой гидрантов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 объект

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Саратов, ул. Ломоносова, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Без аванса, допускается поэтапная оплата
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО
    Все закупки и тендеры АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО

    Адрес местонахождения

    410041, Российская Федерация, Саратовская область, Города Областного Подчинения Саратовской Области/, Ленинский, Им Ломоносова М.в., 1

    410041, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ломоносова, 1

    Классификатор ОКПД2

    42.21.12

    Трубопроводы местные для жидкостей

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Техническое задание

    11.05.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Монтаж наружного противопожарного трубопровода с установкой гидрантов"

    Кол-во: 0

    Лот 4

    Замена трубопровода промышленной воды от насосной НФС до резервных баков и установка насосной станции пожарного водопровода

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.05.2017 13:00 GMT +312.05.2017 13:0012.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716059Дата и время окончания срока приема заявок Замена трубопровода промышленной воды от насосной НФС до резервных баков и установка насосной станции пожарного водопроводаСаратов

    Дата и время вскрытия заявок

    12.05.2017 13:0012.05.2017 13:0012.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716059Дата и время вскрытия заявок Замена трубопровода промышленной воды от насосной НФС до резервных баков и установка насосной станции пожарного водопроводаСаратов

    Подведение итогов не позднее

    15.05.2017 14:0015.05.2017 14:0015.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716059Подведение итогов не позднее Замена трубопровода промышленной воды от насосной НФС до резервных баков и установка насосной станции пожарного водопроводаСаратов

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    15.05.201715.05.2017 14:0015.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716059Подведение итогов не позднее Замена трубопровода промышленной воды от насосной НФС до резервных баков и установка насосной станции пожарного водопроводаСаратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Замена трубопровода промышленной воды от насосной НФС до резервных баков и установка насосной станции пожарного водопровода

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 объект

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Саратов, ул. Ломоносова, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Без аванса, допускается поэтапная оплата
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО
    Все закупки и тендеры АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО

    Адрес местонахождения

    410041, Российская Федерация, Саратовская область, Города Областного Подчинения Саратовской Области/, Ленинский, Им Ломоносова М.в., 1

    410041, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ломоносова, 1

    Классификатор ОКПД2

    42.21.12

    Трубопроводы местные для жидкостей

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Техническое задание

    11.05.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Замена трубопровода промышленной воды от насосной НФС до резервных баков и установка насосной станции пожарного водопровода"

    Кол-во: 0

    Лот 5

    Замена трубопроводов отопления в производстве 96

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.05.2017 13:00 GMT +312.05.2017 13:0012.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716059Дата и время окончания срока приема заявок Замена трубопроводов отопления в производстве 96Саратов

    Дата и время вскрытия заявок

    12.05.2017 13:0012.05.2017 13:0012.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716059Дата и время вскрытия заявок Замена трубопроводов отопления в производстве 96Саратов

    Подведение итогов не позднее

    15.05.2017 14:0015.05.2017 14:0015.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716059Подведение итогов не позднее Замена трубопроводов отопления в производстве 96Саратов

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    15.05.201715.05.2017 14:0015.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716059Подведение итогов не позднее Замена трубопроводов отопления в производстве 96Саратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Замена трубопроводов отопления в производстве 96

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 объект

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Саратов, ул. Ломоносова, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Без аванса, допускается поэтапная оплата
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО
    Все закупки и тендеры АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО

    Адрес местонахождения

    410041, Российская Федерация, Саратовская область, Города Областного Подчинения Саратовской Области/, Ленинский, Им Ломоносова М.в., 1

    410041, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ломоносова, 1

    Классификатор ОКПД2

    42.21.12

    Трубопроводы местные для жидкостей

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Техническое задание

    11.05.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Замена трубопроводов отопления в производстве 96"

    Кол-во: 0

    Лот 6

    Установка задвижек в насосной станции "внешнего контура" линии ЛТФ-5

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.05.2017 13:00 GMT +312.05.2017 13:0012.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716059Дата и время окончания срока приема заявок Установка задвижек в насосной станции "внешнего контура" линии ЛТФ-5Саратов

    Дата и время вскрытия заявок

    12.05.2017 13:0012.05.2017 13:0012.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716059Дата и время вскрытия заявок Установка задвижек в насосной станции "внешнего контура" линии ЛТФ-5Саратов

    Подведение итогов не позднее

    15.05.2017 14:0015.05.2017 14:0015.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716059Подведение итогов не позднее Установка задвижек в насосной станции "внешнего контура" линии ЛТФ-5Саратов

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    15.05.201715.05.2017 14:0015.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716059Подведение итогов не позднее Установка задвижек в насосной станции "внешнего контура" линии ЛТФ-5Саратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Установка задвижек в насосной станции "внешнего контура" линии ЛТФ-5

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 объект

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Саратов, ул. Ломоносова, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Без аванса, допускается поэтапная оплата
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО
    Все закупки и тендеры АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО

    Адрес местонахождения

    410041, Российская Федерация, Саратовская область, Города Областного Подчинения Саратовской Области/, Ленинский, Им Ломоносова М.в., 1

    410041, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ломоносова, 1

    Классификатор ОКПД2

    42.21.12

    Трубопроводы местные для жидкостей

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Техническое задание

    11.05.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Установка задвижек в насосной станции "внешнего контура" линии ЛТФ-5"

    Кол-во: 0

    Лот 7

    Замена внутреннего пожарного трубопровода ЛТФ-5

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.05.2017 13:00 GMT +312.05.2017 13:0012.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716059Дата и время окончания срока приема заявок Замена внутреннего пожарного трубопровода ЛТФ-5Саратов

    Дата и время вскрытия заявок

    12.05.2017 13:0012.05.2017 13:0012.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716059Дата и время вскрытия заявок Замена внутреннего пожарного трубопровода ЛТФ-5Саратов

    Подведение итогов не позднее

    15.05.2017 14:0015.05.2017 14:0015.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716059Подведение итогов не позднее Замена внутреннего пожарного трубопровода ЛТФ-5Саратов

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    15.05.201715.05.2017 14:0015.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716059Подведение итогов не позднее Замена внутреннего пожарного трубопровода ЛТФ-5Саратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Замена внутреннего пожарного трубопровода ЛТФ-5

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 объект

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Саратов, ул. Ломоносова, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Без аванса, допускается поэтапная оплата
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО
    Все закупки и тендеры АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО

    Адрес местонахождения

    410041, Российская Федерация, Саратовская область, Города Областного Подчинения Саратовской Области/, Ленинский, Им Ломоносова М.в., 1

    410041, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ломоносова, 1

    Классификатор ОКПД2

    42.21.12

    Трубопроводы местные для жидкостей

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Техническое задание

    11.05.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Замена внутреннего пожарного трубопровода ЛТФ-5"

    Кол-во: 0

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